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18 минут назад

Заявивший о краже чемодана денег житель Тольятти оштрафован на 80 000 рублей за ложный донос

Мужчина прокутил в Задонске переданные ему на покупку машины деньги.

Задонский районный суд оштрафовал на 80 000 рублей 34-летнего жителя города Тольятти Самарской области за заведомо ложный донос о совершении преступления (по части первой статьи 306 УК РФ).

Об этой курьёзной истории мы рассказывали. По данным следствия, прошлой осенью 34-летний житель Тольятти, взяв с собой чемодан с 5,3 миллиона рублей, часть из которых он взял в долг на машину, приехал в Задонск к знакомому, у которого жил несколько месяцев.

Все это время тольяттинец тратил деньги на выпивку, ночные клубы и рестораны, дорогие подарки знакомым. А в декабре, обнаружив, что на машину денег уже не хватит, он решил инсценировать кражу, чтобы их не возвращать. Тольяттинец устроил беспорядок в комнате, где находился его чемодан, оставил следы проникновения в квартиру, сымитировал взлом окна.

В тот же день он пришел в полиции с заявлением о краже денег. Но потом сам же признался: наличные, о пропаже которых он заявил, были прогуляны и потрачены.

«В ходе дачи показаний сам подсудимый подробно рассказал об обстоятельствах исчезновения денег. По его словам, часть средств он занял у своего знакомого для покупки автомобиля и хранил их в чемодане. На протяжении трех месяцев мужчина ежедневно брал из тайника крупные суммы на личные нужды, в результате чего вся сумма, взятая в долг, была им потрачена. Осознав невозможность вернуть долг знакомому, с целью отсрочки исполнения денежных обязательств по договору займа, мужчина разработал план инсценировки кражи и подал заявление в полицию», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Подсудимый признал вину и раскаялся, а также принял меры для заглаживания вреда.
ложный донос
кража
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