Общество
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45 минут назад
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На Центральном пляже уже появились первые загорающие
Купаться пока никто не решается.
Температура воды в реке Воронеж сегодня +8 градусов. Для безопасного купания вода должна прогреться минимум до +18.
Довольно много липчан просто гуляет по пляжу, несмотря на будний день. Вышли на берег и пляжные копатели с металлоискателями.
Напомним, официально купальный сезон открывается в Липецке 1 июня. В конце мая санитарные врачи берут пробы воды из Воронежа. По результатам их исследований, они все чаще объявляют реку в городской черте опасной для здоровья — в неё попадают стоки из туалетов частного сектора Ниженки.
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