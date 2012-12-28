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45 минут назад
4

На Центральном пляже уже появились первые загорающие

Купаться пока никто не решается.

На календаре — апрель, а на Центральном пляже Липецка уже десятки человек принимают солнечные ванны. Плещутся в реке пока только утки.

Температура воды в реке Воронеж сегодня +8 градусов. Для безопасного купания вода должна прогреться минимум до +18.

Довольно много липчан просто гуляет по пляжу, несмотря на будний день. Вышли на берег и пляжные копатели с металлоискателями.

Напомним, официально купальный сезон открывается в Липецке 1 июня. В конце мая санитарные врачи берут пробы воды из Воронежа. По результатам их исследований, они все чаще объявляют реку в городской черте опасной для здоровья — в неё попадают стоки из туалетов частного сектора Ниженки.
пляж
жара
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Комментарии (4)

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Сначала новые
местный
13 минут назад
уже и загорают, а туалет все никак не откроют-ни на пляже, ни в парке. ждут чего-то ...
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Природа
18 минут назад
И люди сходят с ума
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Апрель
26 минут назад
Вчера люди купались.
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-
34 минуты назад
а зря
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