С Днем пограничника!

«Зеленые фуражки» прошли маршем по городу.

Сегодня на площади Героев собрались несколько сотен человек в зеленых беретах. Так в Липецке началось празднование Дня пограничника.Многие «зеленые фуражки» пришли с женами и даже с маленькими детьми.Некоторые привели своих питомцев, наряженных по случаю торжества.Официальная часть праздника завершилась довольно быстро, а затем пограничники прошли колонной под марш «Прощание славянки» от площади Героев до Нижнего парка и далее Центрального пляжа.Сегодня пограничники отметили 107 годовщину со дня создания своего рода войск: 28 мая 1918 года декретом Совнаркома была учреждена пограничная охрана РСФСР.Полтора месяца назад у липецких пограничников появилась своя общественная организация — 14 апреля 2025 года зарегистрирован ЛРОО «Союз ветеранов пограничных войск».