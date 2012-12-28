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Общество
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сегодня, 13:43
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С Днем пограничника!
«Зеленые фуражки» прошли маршем по городу.
Многие «зеленые фуражки» пришли с женами и даже с маленькими детьми.
Некоторые привели своих питомцев, наряженных по случаю торжества.
Официальная часть праздника завершилась довольно быстро, а затем пограничники прошли колонной под марш «Прощание славянки» от площади Героев до Нижнего парка и далее Центрального пляжа.
Сегодня пограничники отметили 107 годовщину со дня создания своего рода войск: 28 мая 1918 года декретом Совнаркома была учреждена пограничная охрана РСФСР.
Полтора месяца назад у липецких пограничников появилась своя общественная организация — 14 апреля 2025 года зарегистрирован ЛРОО «Союз ветеранов пограничных войск».
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