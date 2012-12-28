Бывший вице-мэр Липецка назначен министром строительства и архитектуры области

Николай Дергунов избавился от приставки и. о. в должности министра строительства и архитектуры Липецкой области, об этом сообщили в правительстве региона.Напомним, Николай Дергунов исполнял обязанности руководителя регионального минстроя с 17 марта. Он сменил на этом посту Алексея Костина, который перешел в федеральную структуру.Николаю Дергунову 38 лет. Он окончил ЛГТУ по специальности «Производство стройматериалов, изделий и конструкций», В 2011 году получил второй диплом этого же вуза как менеджер и защитил диссертацию, став кандидатом технических наук.С 2014 года Николай Дергунов работал инженером технического надзора в строительной компании, был директором проектной организации. Потом перешел в управление главного смотрителя мэрии Липецка на должность ведущего инженера. Далее возглавил «Липецкгорсвет». Весной 2020 года был назначен председателем городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства. В 2023-м стал вице-мэром. В начале 2025 года перешел на работу в правительство области.