77-летняя женщина-водитель попала в больницу после ДТП на окружной трассе

Ее «Лада» столкнулась с «Субару».

В вашем браузере отключен JavaScript

Утром 3 сентября на 288-м километре трассы «Орел-Тамбов» столкнулись «Лада Гранта» и «Субару».Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 77-летняя водитель отечественного авто допустила столкновение с иномаркой под управлением 48-летнего мужчины.— В результате ДТП женщина получила травмы и была госпитализирована, — сказали в полиции.