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21 минуту назад

77-летняя женщина-водитель попала в больницу после ДТП на окружной трассе

Ее «Лада» столкнулась с «Субару».

Утром 3 сентября на 288-м километре трассы «Орел-Тамбов» столкнулись «Лада Гранта» и «Субару».

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 77-летняя водитель отечественного авто допустила столкновение с иномаркой под управлением 48-летнего мужчины.

— В результате ДТП женщина получила травмы и была госпитализирована, — сказали в полиции.
ДТП
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