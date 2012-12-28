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Происшествия
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30 минут назад
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Трагедия в Трактором: возбуждено уголовное дело
Погибшему рабочему кирпичи упали на голову, а раненому — на ноги.
По данным следствия, 28 мая на улице Молодежной в результате обрушения кирпичной кладки торцевой стены 14 этажа строящегося дома 27-летний рабочий получил травмы головы несовместимые с жизнью. Его 37-летний коллега госпитализирован со множественными переломами ног. Ему оказывается медицинская помощь.
«В рамках расследования уголовного дела допрашиваются свидетели и очевидцы, устанавливаются лица, ответственные за соблюдение правил безопасности на строительном объекте, истребована необходимая документация, назначены судебные экспертизы», — рассказали в СК.
По данным GOROD48, жертвы несчастного случая — иностранцы. Дом на Молодежной строит воронежская компания «ЖБИ-Капстрой», часть квартир в нем предназначена жителям расселенных домов на улицах Калинина и Радиаторной.
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