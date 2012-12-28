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Липецкая вечЁрка: перевернувшееся авто, самодельная амфибия и кража косметики
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сегодня, 20:26

Липецкая вечЁрка: перевернувшееся авто, самодельная амфибия и кража косметики

Сегодня, 4 сентября, врачи выхаживают 3-летнюю девочку — жертву ДТП, житель области смастерил машину-амфибию, и раскрыта серия краж из магазинов косметики.

Сразу несколько серьезных дорожных аварий произошли вчера в Липецке. В «Университетском» 39-летняя женщина за рулем «Лады Гранты» наехала на бордюр и  автомобиль перевернулся. В аварии пострадала ее трёхлетняя дочь. Девочку с сочетанной травмой добавили в реанимацию областной детской больницы.

В момент аварии девочка находилась на переднем сиденье в детском удерживающем устройстве, не пристёгнутом ремнём безопасности.

«Малышке скорейшего выздоровления. Как это можно — ребёнка не пристегнуть, да ещё и так на бордюр наехать? Она за дорогой совсем не смотрела? Хорошо, что никто не погиб. Очень надеюсь, что с ребёнком всё будет хорошо», — написала Гостья.

Утром на 288-м километре трассы «Орел-Тамбов» столкнулись «Лада Гранта» и «Субару».


Пострадала 77-летняя женщина-водитель отечественного автомобиля. Она госпитализирована

«Кто-то в 77 лет машину водит, а кто-то до пенсии не доживает», — заметила Ольга.

Днем на улице Папина 17-летний мотоциклист сбил четверых студентов и скрылся с места аварии. Пострадали 17 и 18-летние парни, а также две 17-летние девушки.



Автоинспекторы нашли юного водителя в течение нескольких часов. На него составлены протоколы за езду без прав, за оставление места ДТП и за отсутствие страховки. Наказание грозит и родителям подростка.

Житель поселка имени Ильича Добринского округа Вячеслав Синячкин превратил автомобиль «Форд» в плавучий вездеход.



Началось все с трактора, который он смастерил, чтобы помогать односельчанам. Затем Вячеслав Синячкин модернизировал «Форд», который ему пригнали из США, превратив его в универсальное средство передвижения.

— Мосты от «ГАЗ 66», колёса от «КамАЗа», 200-литровые бочки-поплавки, мотор от трактора «Беларус», мостики, якорь. Вес конструкции — четыре тонны! Плавать могут четверо. Колёса и руль поворачиваются, куда угодно на ней заплываю, — рассказал о своём изобретении GOROD48 Вячеслав Синячкин.

«Какой молодец. Не перевелись люди умные и талантливые на руси. Горжусь земляком. Может быть, заинтересуется этим человеком и его разработками где-то в каком-то НИИ?», — порадовался Надо же.

«У нас только в ГАИ могут заинтересоваться. И налог быстро новый придумать. А так молодец, настоящий практикующий инженер!» — ответил Димка.

«Привлечь по 12.5 КоАП РФ и нарушения водоохранной зоны! Тут к берегу с тонировкой не подъехать, а ему закон не писан», — потребовал ЛТЗ.

«Уважение и поклон настоящему мужчине!», — написал комментатор.

Сразу два уголовных дела о кражах возбудили полицейские в отношении 19-летней липчанки. По данным следствия, она выносила косметику и парфюмерию из сетевых магазинов в торговых центрах.


Ущерб превысил 55 тысяч рублей. Похищенное девушка продала, а вырученные деньги потратила.

Завтра в Липецке испортится погода: ожидаются ожидаются дожди и грозы, сильный ветер с порывами скоростью 15-20 м/с и от + 20 до +22 градусов. 
вечЁрка
ДТП
конструирование
кража
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