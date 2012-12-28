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сегодня, 16:00
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Мы из Ельца: жители города вспоминают страшную ночь и всем миром наводят порядок

Больше всего досталось пятиэтажке в районе ТЭЦ.

В посёлке ТЭЦ и на улице Электриков в Ельце сегодня — как кадры из военной хроники. В первую очередь бросаются в глаза побитые окна и подкопчёная вышка элеватора.

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Минувшей ночью Елец не спал — примерно с часу до четырёх часов выли сирены и слышались взрывы. Беспилотники атаковали промышленное предприятие, элеватор, один БПЛА упал на берег реки Быстрая Сосна, ещё по одному — на пятиэтажный дом и на медицинский колледж. Просто чудом никто не пострадал! В нескольких домах неподалёку от злополучной пятиэтажки повыбивало окна.


Расположенной на пятом этаже трехкомнатной квартире 67-летнего Владимира Копылова досталось больше всего. Окна выбило во всех комнатах, а балкон разворотило так, что со стороны крыши разрушена даже бетонная плита-перекрытие. Ее теперь, скорее всего, придется демонтировать.

Сам Владимир Копылов в момент прилета лежал на диване. Но осколки полетели в одну сторону, а пенсионер отдыхал на другой.

— Если бы в меня прилетело — остался бы без лица, без глаз. Чудом уцелел! Ведь взрывная волна снесла все на своем пути! А мне — ничего.

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Владимир Копылов — пожалуй, единственный, кто с утра ничего не убрал дома. Он только недавно выписался из больницы, лежал с пневмонией, и наводить порядок у него пока просто нет сил. Прийти и помочь пожилому мужчине разобрать завалы обещали сотрудники соцзащиты.

— После больницы я на пятый этаж 10 минут поднимаюсь, одному все это вычистить мне не под силу! — Как бы извиняется за беспорядок пенсионер.

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А в его квартире разорвало даже вытяжку на кухне! Осыпалась плитка в туалете. А ванную засыпало грязью, которую выдавило взрывной волной из вытяжного отверстия.

Все подъезды в этой пятиэтажке тоже завалены мусором – голубиным пометом. Взрывной волной прочистило не только вытяжки и дымоходы, но и чердаки, а грязь полетела на лестничные площадки.

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— Наверное, меня иконы спасли. Видите, они даже с места не сдвинулись! — Вздыхает пенсионер.

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Но ничуть не пострадали не только иконы, но и стекла в стенке и трюмо.

— Сначала мне казалось, что все эти взрывы где-то далеко, в городе. Обман зрения! Потом подумал — самолёты полетели нас защищать, вот и жужжат. А оказывается — нет, это вражеские беспилотники! Страшно как! Неужели Елец сотрут с лица земли?!

Фотография Владимира Копылова сегодня разлетелась по всем соцсетям — это у него утром побывал вице-губернатор Александр Рябченко.

В пятиэтажке, на крышу которой примерно в 02:40 упал беспилотник, сегодня днём дома практически все жильцы: работодатели отнеслись с пониманием к ситуации и отпустили людей наводить порядок. Во дворе — то и дело встречаются люди с ведрами: выносят осколки и другой мусор.

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Наводят порядок и жильцы соседней девятиэтажки: там выбило все стёкла в подъезде, а вот квартирам не повезло выборочно.

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Ещё один сильно пострадавший от взрывной волны дом находится на улице Электриков. 

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У страха — глаза велики. Елецкие пенсионерки на лавочках бурно обсуждают события прошедшей ночи: вживую и по телефону делятся своими переживаниями с родными. У каждой женщины — своя интерпретация случившегося.



— Летали, жужжали, потом разворачивались прямо над крышами наших домов. Эти беспилотники, дроны были похожи на такие самолеты маленькие! Я штук 30 видела! — Преувеличивает одна пенсионерка.

— Да ну — 30, лично я в то же время — примерно в полвторого ночи видела только два, — не соглашается соседка женщины. — Летали и летали, а потом как рвануло! И взрыв, и огонь со стороны элеватора! А в наш дом часа в два-три ночи прилетело. В 03:08 уже полиция на месте была.

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— У меня ваза разбилась и стекла вылетели. Когда прозвучал взрыв и стекла посыпались – выскочила на улицу. Дети здесь ночью криком кричали с полвторого до трех! Гореть ничего в нашем доме не горело, просто вокруг валялись обломки, — рассказала Антонина Перцева.

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Галина Гущина только полмесяца назад купила квартиру в этой пятиэтажке. Переселиться ещё не успела. И уже подсчитывает ущерб — поврежден балкон, покорёжено окно в кухне.

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— Это ещё ничего! У соседей-то всё снесло, — сетует женщина.

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— Как в кошмаре просидела в ванной два часа, слушая приближающее жужжание. Потом вышла и увидела жуткую грязь — кухню и туалет засыпало мусором из вытяжки. Весь день квартиру отмываю, — говорит ещё одна женщина из этого дома по имени Светлана.

В квартире у Ольге Двойничевой балкон цел, а стеклопакет в комнате почему-то вывалился целиком.

— В 02:30 позвонила коллеге по работе. Было очень страшно! Дроны кружили над девятиэтажкой и над нашим домом. А потом как бабахнуло и стёкла полетели! И связь прервалась! Так страшно было, что сегодня и дома ночевать не буду, наверное. Но спасибо всем, кто нас поддерживает: коллеги весь день звонят, спрашивают, может, помочь чем,— вспоминает Ольга Двойничева.

Перед лицом опасности ельчане сплотились как одна семья. Ко многим сегодня приехали знакомые и родственники. Кого-то близкие эвакуировали с неспокойного района уже ночью.

Светлану Караулову дочь забрала из района ТЭЦ в Лучок около четырех утра. Утром все вместе вернулись оценивать повреждения: на балконе выбита рама и сверху угрожающе свисают части от балкона соседа сверху.

— После падения беспилотника всем жильцам сказали выходить – предупреждали, cтучали в квартиры, потому что не исключали ещё угрозу. Скорая приезжала оказывать помощь, но вроде в итоге все целы. Минут 45 кружил беспилотник, прежде чем на крышу бабахнуло! — вспоминает Светлана Караулова.

Но жизнь в Ельце идёт своим чередом: на наших глазах у Юлии Евсеевой вернулась домой из школы нарядная 14-летняя дочь — у девочки сегодня последний торжественный учебный день. Тем временем её мать заклеивает плёнкой оставшееся без стекла окно в кухне. Хотя ночью Евсеевы прятались кто где: дочь и мать — в ванной, муж — в гардеробной комнате.

— Наверное, благодаря такой осторожности и мы, и все наши соседи живы! — говорит Юлия Евсеева.

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Неспокойно в Ельце и сегодня днём — уничтожают обломки БПЛА. Один за другим слышны взрывы.

Журналисты GOROD48 за время пребывания в Ельце насчитали пять таких взрывов — но о них ельчан заблаговременно предупредил и. о. главы города Вячеслав Жабин. Для тех, кто боится — открыта линия психологической поддержки.  

Два района города — окрестности посёлка ТЭЦ и медицинского колледжа оцеплены спецслужбами. В этих районах сегодня не работают предприятия, не учатся студенты, закрыты продуктовые магазины и даже заправка.

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— Мы здесь с трёх часов ночи. В семь утра пошли люди на завод, потом студенты в колледж — пришлось всех разворачивать. Но многие пытались спорить, хотели прорваться на работу! Ну что за люди? Мне бы сказали — выходной, я бы двумя руками за! В сторону медколледжа не пускаем даже людей домой, — Поделился с нами один из участников оцепления.

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Ельчанин Юрий Игнатов — тоже из злополучной пятиэтажки. Рядом с его гаражом ещё валяются мелкие детали беспилотника.

— Около часа ночи начались взрывы, мы испугались, а когда увидели зарево в окно — начали выбегать на улицу. А тут и в дом прилетело. В моей квартире на первом этаже досталось балкону. Хорошо, ничего в нашем доме не загорелось — только стёкла осыпались, — говорит Юрий Игнатов.

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Во дворе пострадавшего больше всего дома стоит «Лада». Через её разбитое стекло виднеется полицейская фуражка. Сам полицейский и его семья живут на первом этаже — у них на балконе тоже есть повреждения. Но главное — все целы и невредимы. В семье — шестимесячный малыш, мать которого несколько часов пряталась с ним в ванной и в коридоре.

— Живы — и то хорошо! Куда бежать? У меня муж инсультник, — Вздыхает пенсионерка Валентина Валуева.

По официальным данным, в Ельце повреждены около 30 квартир. Всем обещали помочь с их восстановлением. Жильцы говорят, что нанесённый ущерб уже начала описывать и оценивает специальная комиссия. Но прежде всего здесь все очень ждут оконных замерщиков.

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В промзоне Ельца ночью пострадали восемь человек, у них легкие ранения. Девятая пострадавшая, 48-летняя женщина, доставлена на реанимобиле в областную больницу. По словам врачей, она находится в стабильном состоянии.
БПЛА
атака беспилотников
Елец
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Скала
27 минут назад
Так Мединский же сказал никакого перемирия, мы можем и 20 лет воевать
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Геннадий Иванович
48 минут назад
Обломки....
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Савелий
49 минут назад
Пора задуматься всем.
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да-уж
57 минут назад
А где же перемирие?
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Антон
сегодня, 16:06
Наша победа всё ближе
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