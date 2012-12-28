45 человек при помощи 17 единиц техники тушат пожар на территории заповедника в Липецкой области
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К тушению пожара в Воронежском заповеднике на территории Усманского района привлекается авиация
Общество
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сегодня, 11:56
К тушению пожара в Воронежском заповеднике на территории Усманского района привлекается авиация
Утром сильный ветер перенес огонь с уже опаханной части леса. Губернатор сообщил о привлечении к тушению пожара авиации МЧС.
Руководители Усманского района и главы сельсоветов, располагающихся рядом с заповедником, в данный момент находятся в штабе рядом с местом пожара.
В ЕДДС рассказали GOROD48, что на данный момент угроза распространения огня к населенным пунктам отсутствует, все организации района работают в штатном режиме. Со вчерашнего дня проводится дополнительная опашка и расширение минерализованных полос.
Жители села Студенки отмечают, что задымление над очагом пожара уменьшилось, но с утра продолжается порывистый ветер.
— Очень много пожарных, все активно работают. Даже вертолет прилетал вчера, — рассказала GOROD48 одна из жительниц села.
Под особый контроль ситуацию с пожаром взял губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Как сказано в его Telegram-канале, к вечеру 29 мая очаг пожара удалось опахать и локализовать. Но сегодня утром ветер сменил направление, и огонь перекинулся через защитную полосу.
«Приняли решение задействовать авиацию МЧС России. С 13:00 в тушении будет участвовать пожарный вертолёт», — заявляет губернатор.
Ситуацию также контролирует региональное управление Роспотребнадзора и прокуратура Липецкой области.
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