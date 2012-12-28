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Общество
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50 минут назад
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Отдохнула на липовом больничном 10 дней — может сесть на год
В суд направлено дело о фальшивом больничном.
«По данным следствия, работающая в Данковском округе женщина представила работодателю поддельный листок нетрудоспособности, благодаря которому отдыхала от работы в течение 10 дней. Фальшивый больничный ей помогла оформить знакомая», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Женщине грозит до года лишения свободы.
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