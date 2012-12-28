Отдохнула на липовом больничном 10 дней — может сесть на год

В суд направлено дело о фальшивом больничном.

Данковский межрайонный прокурор направил в суд уголовное дело жительницы Лев-Толстовского округа, обвиняемой в приобретении и использовании заведомо поддельного официального документа (по части третьей статьи 327 УК РФ).«По данным следствия, работающая в Данковском округе женщина представила работодателю поддельный листок нетрудоспособности, благодаря которому отдыхала от работы в течение 10 дней. Фальшивый больничный ей помогла оформить знакомая», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.Женщине грозит до года лишения свободы.