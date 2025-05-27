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Сегодня в Липецке: перекрытие оживленной улицы, две трети липчан задумываются об увольнении
Сегодня в Липецке: перекрытие оживленной улицы, две трети липчан задумываются об увольнении
Общество
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11 минут назад
По реке Воронеж поплыло нечто
Липецкий рыбак обнаружил, что поверхность реки покрыта странной массой — возможно нечистотам с липецких очистных.
— Что это? И сколько это будет продолжаться? Плывут «КамАЗами» просто!
Место съемки находится ниже городских очистных сооружений и станции аэрации, модернизацией которой по концессии занимается «РВК-Липецк».
В компании сообщили GOROD48, что отправили к поселку Заречье лаборантов для отбора проб воды и мониторинга ее качества.
«Отметим, что водоканал непрерывно следит за всеми процессами очистки на объекте, контролируя все воздействия на окружающую среду и оперативно реагируя в случае отклонений. Лаборатория очистных сооружений постоянно берет пробы сточных вод, поступающих с городских очистных сооружений, для мониторинга их состояния».
Напомним, что 16 сентября прошлого года GOROD48 уже размещал ролик другого рыбака, снявшего извержение нечистот у станции аэрации. Позже выяснилось, что на станции из-за выведенного в реконструкцию резервуара переполнились оставшиеся аэротанки и произошел выброс в реку сточных вод. Чтобы снять такие проблемы в будущем, мэрия оплатила проектирование еще одного аэротенка, который крайне необходим «РВК-Липецк» для безаварийной работы станции аэрации.
«РВК-Липецк» интенсивно реконструирует очистные сооружения. Проект направлен на улучшение экологии и входит в долгосрочную программу развития и модернизации системы водоотведения Липецка. Этот объект остро нуждался в обновлении. Из 30 показателей, установленных нормативом допустимого сброса в реку Воронеж, на городских очистных сооружениях не выполнялись и не выполняются 13. Для улучшения качества очистки идет модернизация аэротенков. В настоящий момент один из них уже реконструирован, еще один – будет модернизирован в этом году», — сообщила пресс-служба горводоканала.
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