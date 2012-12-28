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Общество
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Школьник просит Игоря Артамонова сохранить парковую зону
«Цель моего обращения — сохранить парковую зону такой, какая она есть сейчас, для будущих поколений и предложить альтернативную версию проекта. Почему данная проблема важна и актуальна? Во-первых, территория между памятником Народовольцам и пляжем является уникальным уголком природы посреди нашего промышленного города. Мне кажется, что такие места просто необходимо беречь. <…> Во-вторых, на территории парка обитает большое количество видов животных. Здесь огромное разнообразие птиц, очень часто попадаются ящерицы (Lacerta sp.). Днем на деревьях нередко встречаются рыжие непоседы-белки (Sciurus vulgaris), а ночью в густой траве копошатся ежи Erinaceus europaeus. В трухлявых пнях и на поваленных стволах проживают муравьи и различные жесткокрылые: златки, щелкуны, усачи и даже жуки-оленьки. Опушки и островки песка также полны жизни. Это охотничьи угодья одного из самых красивых жуков Липецкого края — скакуна межняка (Cicindela hybrida). Помимо них, на этих участках можно встретить и другого шестиногого хищника — личинку Myrmeleon formicarius, затаившуюся на дне песчаной воронки. Однажды мне даже посчастливилось найти богомола обыкновенного (Mantis religiosa), являющегося уязвимым видом на территории Липецкой области. <…> В-третьих, Нижний парк является памятником природы и особо охраняемой природной территорией регионального значения. Постройка аттракционов на месте его лесной части является не самым лучшим решением.
Максим Сапронов предложил разместить в зоне будущих аттракционов стенды, рассказывающие об истории парка и его обитателях. А для аттракционов подобрать другое место.
«Изучение природы принесет подрастающему поколению куда больше интереса, радости и пользы, чем самые удивительные и дорогие аттракционы. Я надеюсь, что Вы, как губернатор области, прислушаетесь к мнению её жителей», — написал в заключении Максим Сапронов.
Автор письма сейчас сдает ОГЭ, GOROD48 связался с его мамой Викторией. Она рассказала, что сын увлекается всем, что связано с окружающим миром. В 2024 году вместе с «Экомир» представлял Липецкую область на Всероссийском детском экологическом форуме в Челябинске.
— Меня восхитила его позиция — он взял и высказался. Сам написал заявление на сайт Артамонова. Ему пришло уведомление о том, что обращение прошло модерацию, написано: «с вами свяжутся», — рассказала Виктория Сапронова.
Напомним, строительство семейного парка «Петропарк» началось на прошлой неделе — в зеленой зоне возле т. н. «взлетки» тяжелая техника готовит площадку.
Появление в Липецке парка развлечений мэр Роман Ченцов анонсировал в прошлом году во время своей прямой линии. При этом место для его строительства выбиралось в ходе долгой дискуссии. По задумке мэрии, «Петропарк», Центральный пляж и спротивный городок, который сейчас строится на Зеленом острове, составят единое целое — большую зону семейного отдыха.
Строительство парка аттракционов разбито на две очереди до 2026 года. Помимо аттракционов в нем организуют зоны променада, фудкорт, установят арт-объекты и т. п.
Территорию, на которой ведется строительство, ранее занимал Петровский пруд. После того как в начале 70-годов прошлого века его спустили, городские власти много раз пытались благоустроить образовавшийся пустырь. Однако все эти проекты чаще становились прожектами, о чем свидетельствуют заброшенные фундаменты.
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