Прокуратура разбирается в обстоятельствах ДТП унесшего жизни 21-летнего мотоциклиста и его 20-летнего пассажира
Прокуратура разбирается в обстоятельствах ДТП унесшего жизни 21-летнего мотоциклиста и его 20-летнего пассажира
Происшествия
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сегодня, 09:43
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Прокуратура разбирается в обстоятельствах ДТП унесшего жизни 21-летнего мотоциклиста и его 20-летнего пассажира
Авария произошла сегодня ночью.
Погибли 21-летний водитель мотоцикла и его 20-летний пассажир.
«Прокуратура района взяла на контроль ход и результаты доследственной проверки, проводимой полицией по данному факту», — сообщили в прокуратуре Липецкой области.
Фото пресс-службы прокуратуры Липецкой области
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