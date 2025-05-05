Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Два мотоциклиста погибли у «Ривьеры»
Происшествия
В Липецке – большое отключение холодной воды
Общество
Дожди с грозами принесут в Липецкую область похолодание
Погода в Липецке
У ЛДПР в Липецкой области новый руководитель
Политика
Прокуратура разбирается в обстоятельствах ДТП унесшего жизни 21-летнего мотоциклиста и его 20-летнего пассажира
Происшествия
В Липецке усилится ветер
Общество
В районе улицы Катукова потоп: прорвало трубу
Общество
Сегодня в Липецке: горожане любят шелест купюр и начинают протестовать против субботников
Общество
Сообщение в соцсетях о возможной вспышке холеры в Липецке в облздраве назвали фейком
Общество
Приятель украл у липчанина электроинструменты и сдал их в ломбард
Происшествия
Читать все
Два мотоциклиста погибли у «Ривьеры»
Происшествия
В районе улицы Катукова потоп: прорвало трубу
Общество
В Липецке – большое отключение холодной воды
Общество
У ЛДПР в Липецкой области новый руководитель
Политика
Прокуратура разбирается в обстоятельствах ДТП унесшего жизни 21-летнего мотоциклиста и его 20-летнего пассажира
Происшествия
Липчане хранят на вкладах 206 миллиардов рублей
Экономика
Сегодня в Липецке: горожане любят шелест купюр и начинают протестовать против субботников
Общество
Дожди с грозами принесут в Липецкую область похолодание
Погода в Липецке
Приятель украл у липчанина электроинструменты и сдал их в ломбард
Происшествия
Сообщение в соцсетях о возможной вспышке холеры в Липецке в облздраве назвали фейком
Общество
Читать все
Происшествия
2981
сегодня, 09:43
8

Прокуратура разбирается в обстоятельствах ДТП унесшего жизни 21-летнего мотоциклиста и его 20-летнего пассажира

Авария произошла сегодня ночью.

Сегодня в половине первого ночи в районе дома №7 по улице Кривенкова столкнулись автомобиль «ВАЗ-2114» и мотоцикл «Рейсер».

  Погибли 21-летний водитель мотоцикла и его 20-летний пассажир.

photo_2025-05-05_09-42-15.jpg

photo_2025-05-05_09-42-14 (2).jpg

«Прокуратура района взяла на контроль ход и результаты доследственной проверки, проводимой полицией по данному факту», — сообщили в прокуратуре Липецкой области.

Фото пресс-службы прокуратуры Липецкой области
ДТП
0
14
2
3
1

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Лиза
32 минуты назад
А кто виноват в этой трагедии?
Ответить
Диана
39 минут назад
Хочется верить в реинкарнацию и что души парней просто пока не готовы к долгой жизни на Земле.
Ответить
Гость
43 минуты назад
Где ты увидел что по встречке? Может это ты пару недель назад ехал по этой же дорог,но по встречке ??Ну и шутник, конечно)
Ответить
Витек
46 минут назад
Вторую ночь подряд там по двое погибают? Или это про вчерашнюю аварию? Когда водитель 14-й сбежал?
Ответить
Хаха
48 минут назад
Это улица катукова. А что делал мотоцикл на встречке?
Ответить
Жалко
55 минут назад
Пацанов даже не успели пожить, мои соболезнования родным
Ответить
А может
56 минут назад
Пора милицию и Гаи создавать на советской основе.Набрать пенсионеров,способных навести порядок в городе.Остальных уводить,не оправдавшие надежды на наведение порядка.
Ответить
Юний грязи
сегодня, 09:59
Какой интерес кмтание вночь ??????????.
Ответить
Рекомендуем
Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Общество
Российский картофель дороже заморских апельсинов
Общество
На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
Общество
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Общество
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена
Экономика
Цены на бензин возобновили рост
Происшествия
У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
Общество
Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить