Прокуратура разбирается в обстоятельствах ДТП унесшего жизни 21-летнего мотоциклиста и его 20-летнего пассажира

Авария произошла сегодня ночью.

Сегодня в половине первого ночи в районе дома №7 по улице Кривенкова столкнулись автомобиль «ВАЗ-2114» и мотоцикл «Рейсер».«Прокуратура района взяла на контроль ход и результаты доследственной проверки, проводимой полицией по данному факту», — сообщили в прокуратуре Липецкой области.