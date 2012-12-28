У здания Следственного комитета в Липецке «Хонда» вылетела на островок безопасности и перевернулась
У здания Следственного комитета в Липецке «Хонда» вылетела на островок безопасности и перевернулась
Происшествия
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вчера, 08:34
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Работа в праздник закончилась трагедией
В Липецке при разгрузке стройматериалов упал с 6-го этажа 39-летний стропальщик.
Смерть мужчины наступила до прибытия скорой помощи.
По данному факту начата доследственная проверка.
Фото СУ СК РФ по Липецкой области.
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