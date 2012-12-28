Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области от -3 до +20
Погода в Липецке
У здания Следственного комитета в Липецке «Хонда» вылетела на островок безопасности и перевернулась
Происшествия
В пожаре в Матырском сгорели дом и «Фольксваген Каравелла»
Происшествия
В Нижнем парке сегодня будут двигать тягачи и поднимать камни по 170 кг
Спорт
В сгоревшем доме в Матырском жила многодетная семья
Происшествия
Читать все
В Нижнем парке сегодня будут двигать тягачи и поднимать камни по 170 кг
Спорт
У здания Следственного комитета в Липецке «Хонда» вылетела на островок безопасности и перевернулась
Происшествия
В пожаре в Матырском сгорели дом и «Фольксваген Каравелла»
Происшествия
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области от -3 до +20
Погода в Липецке
В сгоревшем доме в Матырском жила многодетная семья
Происшествия
Читать все
Происшествия
13386
вчера, 08:34
37

Работа в праздник закончилась трагедией

В Липецке при разгрузке стройматериалов упал с 6-го этажа 39-летний стропальщик.

Вчера в строящемся ЖК на улице Железнякова (район Опытной) с высоты 6-го этажа при разгрузке стройматериалов упал 39-летний стропальщик.

Смерть мужчины наступила до прибытия скорой помощи.

По данному факту начата доследственная проверка.

Фото СУ СК РФ по Липецкой области.
падение с высоты
6
78
9
3
0

Комментарии (37)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Пипецк
сегодня, 05:24
Стропальщик выбрал рай, чем работу в праздник
Ответить
Владимир
сегодня, 03:24
Как всегда окажется спецовка не того цвета башмаки не по форме и каска без ремня про рукавицы умолчу.
Ответить
Эксперт
сегодня, 00:01
Запретить работу в праздники!
Ответить
Добрый ээх
вчера, 18:57
техника безопасности
Ответить
Доктор Петров
вчера, 17:48
В СССР 1 Мая - был День солидарность трудящихся всего мира в борьбе за свои права, а сейчас - День труда!
Ответить
Липецкий
вчера, 17:19
Сам работал на стройках и видел,как сами строполя,подтягивают руками груз,возможно утянул,близко к краю подходят,рискуют,надо крючком подтягивать!
Ответить
подвел государство
вчера, 15:11
Еще 26 лет мог работать
Ответить
Лодырь
вчера, 15:02
Трудоголики своей смертью не памрут однако.
Ответить
Брусника
вчера, 14:18
В Липецке можно всё, главное в обком занести.
Ответить
проверки
вчера, 13:56
должны.стройка закрыта,комиссии стройнадзора и т.д.все куплено,после праздников как буд-то не произошло.если проверить кто дал разрешение не законое на строительство,землю надо было выводить из сельскохозяйственого оборота.
Ответить
Неизвестно
вчера, 14:18
Мой муж там работал на этой стройке и там постоянно проверки бывают пока этот инцидент не произошёл бы вчера
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Общество
Российский картофель дороже заморских апельсинов
Общество
На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
Общество
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Общество
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена
Экономика
Цены на бензин возобновили рост
Происшествия
У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
Общество
Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить