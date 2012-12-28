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Происшествия
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26 минут назад
Беспилотники сбиты над Липецкой областью
Режим «Угроза атаки БПЛА» вводился вчера вечером на полтора часа — с 21:16 до 22:41 — в Ельце, Елецком, Долгоруковском, Становлянском и Измалковском муниципальных округах.
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