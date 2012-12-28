Беспилотники сбиты над Липецкой областью

Липецкая область — в числе 20 регионов страны, над которыми с восьми вечера до восьми утра перехвачены 490 БПЛА самолётного типа, говорится в сводке Минобороны РФ.Режим «Угроза атаки БПЛА» вводился вчера вечером на полтора часа — с 21:16 до 22:41 — в Ельце, Елецком, Долгоруковском, Становлянском и Измалковском муниципальных округах.