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26 минут назад

Беспилотники сбиты над Липецкой областью

Липецкая область — в числе 20 регионов страны, над которыми с восьми вечера до восьми утра перехвачены 490 БПЛА самолётного типа, говорится в сводке Минобороны РФ.

Режим «Угроза атаки БПЛА» вводился вчера вечером на полтора часа — с 21:16 до 22:41 — в Ельце, Елецком, Долгоруковском, Становлянском и Измалковском муниципальных округах.
воздушная тревога
БПЛА
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