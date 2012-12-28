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186
51 минуту назад
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Ещё один менеджер пункта выдачи заказов пойдёт под суд: девушку обвиняют в мошенничестве на 2,4 миллиона рублей

Она оформляла отказ от товаров, но одежду, обувь, косметику и продукты не возвращала.

Прокуратура Советского района направила в суд уголовное дело 20-летней девушки — менеджера пункта выдачи заказов маркетплейса, которую обвиняют в мошенничестве более чем на 2,4 миллиона рублей (по части четвёртой статьи 159 УК РФ).

Схема — всё та же.

«По версии следствия, 20-летняя менеджер ПВЗ заказывала товары с постоплатой через свою и чужие учетные записи, а после их поступления оформляла отказ, но фактически ничего не возвращала, забирая себе. Таким образом были похищены одежда, обувь, косметика, продукты и другие товары», — сообщает областная прокуратура.

Девушке грозит до 10 лет лишения свободы.
мошенничество
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Комментарии (2)

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Возможно
7 минут назад
не одна, а банда, но свалили на одну?
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Девушка
47 минут назад
Без головушки и без совести,сорная трава.
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