Ещё один менеджер пункта выдачи заказов пойдёт под суд: девушку обвиняют в мошенничестве на 2,4 миллиона рублей

Она оформляла отказ от товаров, но одежду, обувь, косметику и продукты не возвращала.

Прокуратура Советского района направила в суд уголовное дело 20-летней девушки — менеджера пункта выдачи заказов маркетплейса, которую обвиняют в мошенничестве более чем на 2,4 миллиона рублей (по части четвёртой статьи 159 УК РФ).Схема — всё та же.«По версии следствия, 20-летняя менеджер ПВЗ заказывала товары с постоплатой через свою и чужие учетные записи, а после их поступления оформляла отказ, но фактически ничего не возвращала, забирая себе. Таким образом были похищены одежда, обувь, косметика, продукты и другие товары», — сообщает областная прокуратура.Девушке грозит до 10 лет лишения свободы.