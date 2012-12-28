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81-летняя пенсионерка перехитрила мошенников: вместо 1,7 миллиона рублей она передала курьеру пакет с книгами
Ещё один менеджер пункта выдачи заказов пойдёт под суд: девушку обвиняют в мошенничестве на 2,4 миллиона рублей
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Происшествия
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51 минуту назад
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Ещё один менеджер пункта выдачи заказов пойдёт под суд: девушку обвиняют в мошенничестве на 2,4 миллиона рублей
Она оформляла отказ от товаров, но одежду, обувь, косметику и продукты не возвращала.
Схема — всё та же.
«По версии следствия, 20-летняя менеджер ПВЗ заказывала товары с постоплатой через свою и чужие учетные записи, а после их поступления оформляла отказ, но фактически ничего не возвращала, забирая себе. Таким образом были похищены одежда, обувь, косметика, продукты и другие товары», — сообщает областная прокуратура.
Девушке грозит до 10 лет лишения свободы.
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