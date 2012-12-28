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13 минут назад

После атак БПЛА на Елец и Липецкую область в целом, оперативный штаб готовит обращение в Министерство обороны

Содержание обращения не разглашается.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что сегодня состоялось заседание оперативного штаба, в котором участвовало руководство силовыми ведомствами региона.

«Уже вторые сутки город под прицелом вражеских дронов. Противник целенаправленно бьёт по гражданской инфраструктуре.

С коллегами обсудили дополнительные меры безопасности — как для Ельца, так и для всей области. Предложения и запросы направили в федеральные структуры, в том числе, в министерство обороны. Их содержание, как понимаете, не для публичного обсуждения», — написал в соцсетях Игорь Артамонов.

БПЛА
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