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После атак БПЛА на Елец и Липецкую область в целом, оперативный штаб готовит обращение в Министерство обороны
Общество
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13 минут назад
После атак БПЛА на Елец и Липецкую область в целом, оперативный штаб готовит обращение в Министерство обороны
Содержание обращения не разглашается.
«Уже вторые сутки город под прицелом вражеских дронов. Противник целенаправленно бьёт по гражданской инфраструктуре.
С коллегами обсудили дополнительные меры безопасности — как для Ельца, так и для всей области. Предложения и запросы направили в федеральные структуры, в том числе, в министерство обороны. Их содержание, как понимаете, не для публичного обсуждения», — написал в соцсетях Игорь Артамонов.
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