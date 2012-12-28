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Происшествия
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сегодня, 15:52
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По гибели семилетнего мальчика возбуждено уголовное дело
Трагедию во дворе записали камеры наблюдения.
— Организовано проведение комплекса следственных действий и иных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Напомним, накануне днем во дворе дома №118 по проспекту Победы 44-летний водитель автомобиля «Ауди Q5» сбил 7-летнего мальчика, который внезапно выбежал на дорогу из-за контейнерной площадки.
Трагедию во дворе записали камеры наблюдения. На ролике видно, что водитель иномарки едет очень медленно. Но от гибели мальчика, бегущего в компании других детей навстречу машине, это не спасло. После удара об машину ещё живого ребёнка поднимает девочка, но постепенно он оседает на асфальт. Ребёнок умер в машине скорой по пути в больницу.
«Водители, будьте внимательны и осторожны, особенно на дворовых территориях! Родители, ещё раз повторите с детьми правила поведения вблизи проезжей части», — обращается к липчанам Госавтоинспекция.
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