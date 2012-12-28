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сегодня, 15:52
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По гибели семилетнего мальчика возбуждено уголовное дело

Трагедию во дворе записали камеры наблюдения.

По гибели попавшего под «Ауди» семилетнего мальчика возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

— Организовано проведение комплекса следственных действий и иных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Напомним, накануне днем во дворе дома №118 по проспекту Победы 44-летний водитель автомобиля «Ауди Q5» сбил 7-летнего мальчика, который внезапно выбежал на дорогу из-за контейнерной площадки.

Трагедию во дворе записали камеры наблюдения. На ролике видно, что водитель иномарки едет очень медленно. Но от гибели мальчика, бегущего в компании других детей навстречу машине, это не спасло. После удара об машину ещё живого ребёнка поднимает девочка, но постепенно он оседает на асфальт. Ребёнок умер в машине скорой по пути в больницу.

«Водители, будьте внимательны и осторожны, особенно на дворовых территориях! Родители, ещё раз повторите с детьми правила поведения вблизи проезжей части», — обращается к липчанам Госавтоинспекция.
ДТП
дети
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Комментарии (24)

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Как гость
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Сначала новые
ольга
27 минут назад
я думаю винить не кого это трагическое стечение обстоятельств, но упорядочить расположение мусорных баков, парковку и детские площадки нужно, а то понаставили детских площадок с одной стороны машины едут с другой клумбы детям не развернуться по хорошему дорогу огородить сеткой надо от детских площадок для общей безопасности и сохранности
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Гость
32 минуты назад
Перед тем как судить кого-то вначале нужно выяснить причину, мальчик скончался от повреждений от машины или от того что упал головой о землю!?
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горожанин
32 минуты назад
Однозначно ,водитель Ауди -не виноват ! Его нужно оправдать ,так как он двигался медленно и во -вторых , мальчик выбежал из "слепой зоны "
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В чем виноват водитель?
38 минут назад
в том, что выезжал со двора на своей машине!!! Это что преступление?!?!?!?
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пока не поздно
39 минут назад
отберите у детей смартфоны, а дайте знания как жить и себя вести!!! соболезнования
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Ужас
46 минут назад
Одно мгновенье. Какое горе. Сил близким.
Ответить
Ну и где
52 минуты назад
Все те, кто вчера оскорблял водителя? Почему все сразу попрятались?
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Ребенок
56 минут назад
Ребенок на скорости прыгнул под автомобиль . Водитель при всем желании ни чего не смог бы предотвратить. Жаль малыша но и водитель не виноват однозначно .
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мда
58 минут назад
какой бардак в городе! Мусорные баки, закрывающие видимость проезда, какой-то магазин, дорога к которому как раз идет через дорогу и баки. Кто принял решение о таком размещении, должен нести ответственность за трагедию не в меньшей степени
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Ксения
сегодня, 16:20
Да....., тут большие вопросы к действиям девочки. Когда переломаны ребра, что гарантировано после переезда, такое категорически нельзя делать.
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