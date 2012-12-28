Стена строящегося дома обрушилась на рабочих в Тракторном: один погиб, второй искалечен

Около десяти утра на улице Молодежной в Тракторном на двух рабочих обрушилась часть стены строящегося дома. Обломки кирпичей упали на них с высоты 11-го этажа.«От полученных телесных повреждений один мужчина скончался на месте, а второй был доставлен в лечебное учреждение с множественными переломами», — рассказали в прокуратуре области.Обстоятельства произошедшего на стройке выясняет следственный отдел по Октябрьскому округу Липецка регионального Следкома. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Ход проверочных мероприятий контролирует прокурора Октябрьского района Липецка.