+2 рубля по налу и безналу: с 1 июня в Липецке вырастет тариф на проезд общественном транспорте.
+2 рубля по налу и безналу: с 1 июня в Липецке вырастет тариф на проезд общественном транспорте.
Стена строящегося дома обрушилась на рабочих в Тракторном: один погиб, второй искалечен
Происшествия
560
17 минут назад
7
Стена строящегося дома обрушилась на рабочих в Тракторном: один погиб, второй искалечен
«От полученных телесных повреждений один мужчина скончался на месте, а второй был доставлен в лечебное учреждение с множественными переломами», — рассказали в прокуратуре области.
Обстоятельства произошедшего на стройке выясняет следственный отдел по Октябрьскому округу Липецка регионального Следкома. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ход проверочных мероприятий контролирует прокурора Октябрьского района Липецка.
Фото: Telegram-канал Прокуратура Липецкой области
0
2
5
0
0
Комментарии (7)