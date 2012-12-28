В Липецкой области требуется кровь первой отрицательной группы

Её запас снижен.

Липецкая областная станция переливания крови сообщает о снижении запаса цельной крови первой отрицательной группы.«Она крайне необходима в настоящее время пациентам в медучреждениях, и сейчас её нехватка особенно ощутима. Просим прийти без записи доноров с первой отрицательной группой крови с 4 по 14 сентября в будни с 8 до 14 часов и сдать кровь, если вы: здоровы, не на больничном и не были на нём последний месяц, сроки сдачи соблюдены. ️Перед визитом обязательно позвоните в рабочие часы с 8 до 15 часов в регистратуру — специалисты уточнят важные детали и помогут организовать процесс максимально комфортно для вас», — обратился к липчанам региональный Минздрав.Отрицательная группа крови встречается примерно у 15% населения, а первая отрицательная группа крови (I(0) Rh-) — всего у 6–7% населения Земли. Но люди с первой отрицательной группой крови считаются универсальными донорами, их кровь минимизирует риск иммунных реакций при переливании.Липецкая областная станция переливания крови хочет обновить базу доноров. Связаться со станцией и уточнить детали можно по телефонам: 8 (4742) 34-71-62, 8-920-511-9030, 8-920-511-5979.