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Общество
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28 минут назад
Душой за Тракторный
Ольга Митрохина и Михаил Щербаков распутывали водные узлы старого района Липецка.
Первая остановка — посёлок Заречье. Накануне весь день его жители сидели без воды: велось подключение нового внутриквартального водопровода к городской системе. Работы энергетики завершили даже быстрее графика — уже к четырём часам дня вода вернулась в дома, а до того момента «РВК-Липецк» подвозил её в цистернах. Когда в 16:30 на улице Тюленина появился мэр, Ольга Митрохина встретила его с рассказом о том, что волнует людей:
— С марта тут пропала вода. Жители всё это время живут по временной схеме, получая воду по прокинутым в дома шлангам. Люди волнуются: будут ли они к зиме с водой? К тому же нужно приводить в порядок дороги, усеянные раскопками.
Директор по капитальному строительству «РВК-Липецк» Вадим Бакуров сообщил, что рядом с аварийным старым водоводом построен новый 100-миллиметровый водопровод длиной почти в два километра. Последняя врезка выполнена, осталось лишь переподключить абонентов. По плану на это уйдёт ещё около месяца, и работы будут идти индивидуально.
Михаил Щербаков спросил: есть ли у ресурсников график подомового переподключения потребителей? Каждый житель должен знать свою очередь. Ольга Митрохина поддержала это требование:
— Конечно, жители должны знать все это заранее. Нужен понятный и доступный людям, хотя бы даже через поселковый чат, график врезок потребителей с номерами домов.
Михаил Щербаков поручил провести все переключения к октябрю.
Второй точкой маршрута мэра стал любимый жителями Тракторного пруд на третьем участке. Три года назад он высох. Ровно год назад, в августе 2025-го, Ольга Митрохина обсуждала с представителями мэрии план реабилитации пруда, ведь ранее, в 2022-м, липчане голосовали за создание зоны отдыха на этом месте. Но из пруда ушла вода, и проект пришлось дробить на этапы. Дорогу вокруг пруда заасфальтировали, чтобы избавиться от вечной лужи на конечной автобусной остановке, огородили чашу пруда от дороги бетонным парапетом. Но главная беда осталась.
— Все хотели избавиться от вечной лужи на конечной остановке — а по факту лишились пруда. Воду из лужи периодически откачивают, но проблему нужно решать. Нужен пруд с водой, а не то, что сейчас, — сказала Ольга Митрохина.
Михаил Щербаков пообещал найти деньги, чтобы отвести воду из лужи в сухой пруд. А вот с восстановлением самого водоёма всё серьёзнее. Глава города сообщил, что уже есть экспертиза состояния водоносного горизонта. Проектировщики рассматривают два способа восстановления пруда: наполнять чашу через скважину с глубины пяти метров или заполнять его водой из городского водопровода.
Но в любом случае предстоит снять донный грунт, выстелить чашу мембраной, установить системы аэрации и химической очистки. Периметр пруда — 340 метров, объём — 125 тысяч кубометров, как 50 олимпийских бассейнов. Есть и план «Б» для сокращения расходов: уменьшить зеркало втрое или вчетверо, возведя внутри существующего парапета ещё одну стену. Пруд глубиной 2,5 метра потребует глиняного замка или плёнки, систем фильтрации и аэрации.
Михаил Щербаков заверил Ольгу Митрохину и местных активистов, что администрация вместе с экологами работает над выбором оптимального решения.
— Мы видим отклик от мэрии по обеим площадкам, на которых работали сегодня. Нет сомнений, что жители Заречья будут с водой. Уверена, что глава города сможет найти и решение проблемы восстановления пруда, который снова должен стать знаковым объектом комфортной городской среды, — сказала Ольга Митрохина.
Под конец встречи специалисты и активисты посетовали, что начало любых работ по пруду осложнено тем, что он полностью зарос бурьяном — и склоны, и все вокруг — не подойти.
Ольга Митрохина предположила, что окосить эту территорию могли бы волонтеры, например, фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК. Михаил Щербаков эту мысль поддержал:
— Если сейчас решить этот вопрос с помощью «Милосердия», дальше будет проще — заявил мэр.
На следующий день работа волонтеров на пруду началась.