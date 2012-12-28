Душой за Тракторный

Ольга Митрохина и Михаил Щербаков распутывали водные узлы старого района Липецка.



Вечер 2 сентября мэр Липецка Михаил Щербаков провёл в Тракторном — округе депутата областного Совета Ольги Митрохиной. Речь шла о бесперебойном водоснабжении жителей посёлка Заречье и о пересохшем пруде на 3-м участке. И хотя всё это можно было обсудить в кабинете, Ольга Митрохина настаивала на том, чтобы глава города увидел всё собственными глазами.Первая остановка — посёлок Заречье. Накануне весь день его жители сидели без воды: велось подключение нового внутриквартального водопровода к городской системе. Работы энергетики завершили даже быстрее графика — уже к четырём часам дня вода вернулась в дома, а до того момента «РВК-Липецк» подвозил её в цистернах. Когда в 16:30 на улице Тюленина появился мэр, Ольга Митрохина встретила его с рассказом о том, что волнует людей:— С марта тут пропала вода. Жители всё это время живут по временной схеме, получая воду по прокинутым в дома шлангам. Люди волнуются: будут ли они к зиме с водой? К тому же нужно приводить в порядок дороги, усеянные раскопками.Директор по капитальному строительству «РВК-Липецк» Вадим Бакуров сообщил, что рядом с аварийным старым водоводом построен новый 100-миллиметровый водопровод длиной почти в два километра. Последняя врезка выполнена, осталось лишь переподключить абонентов. По плану на это уйдёт ещё около месяца, и работы будут идти индивидуально.Михаил Щербаков спросил: есть ли у ресурсников график подомового переподключения потребителей? Каждый житель должен знать свою очередь. Ольга Митрохина поддержала это требование:— Конечно, жители должны знать все это заранее. Нужен понятный и доступный людям, хотя бы даже через поселковый чат, график врезок потребителей с номерами домов.Михаил Щербаков поручил провести все переключения к октябрю.Второй точкой маршрута мэра стал любимый жителями Тракторного пруд на третьем участке. Три года назад он высох. Ровно год назад, в августе 2025-го, Ольга Митрохина обсуждала с представителями мэрии план реабилитации пруда, ведь ранее, в 2022-м, липчане голосовали за создание зоны отдыха на этом месте. Но из пруда ушла вода, и проект пришлось дробить на этапы. Дорогу вокруг пруда заасфальтировали, чтобы избавиться от вечной лужи на конечной автобусной остановке, огородили чашу пруда от дороги бетонным парапетом. Но главная беда осталась.— Все хотели избавиться от вечной лужи на конечной остановке — а по факту лишились пруда. Воду из лужи периодически откачивают, но проблему нужно решать. Нужен пруд с водой, а не то, что сейчас, — сказала Ольга Митрохина.Михаил Щербаков пообещал найти деньги, чтобы отвести воду из лужи в сухой пруд. А вот с восстановлением самого водоёма всё серьёзнее. Глава города сообщил, что уже есть экспертиза состояния водоносного горизонта. Проектировщики рассматривают два способа восстановления пруда: наполнять чашу через скважину с глубины пяти метров или заполнять его водой из городского водопровода.Но в любом случае предстоит снять донный грунт, выстелить чашу мембраной, установить системы аэрации и химической очистки. Периметр пруда — 340 метров, объём — 125 тысяч кубометров, как 50 олимпийских бассейнов. Есть и план «Б» для сокращения расходов: уменьшить зеркало втрое или вчетверо, возведя внутри существующего парапета ещё одну стену. Пруд глубиной 2,5 метра потребует глиняного замка или плёнки, систем фильтрации и аэрации.Михаил Щербаков заверил Ольгу Митрохину и местных активистов, что администрация вместе с экологами работает над выбором оптимального решения.— Мы видим отклик от мэрии по обеим площадкам, на которых работали сегодня. Нет сомнений, что жители Заречья будут с водой. Уверена, что глава города сможет найти и решение проблемы восстановления пруда, который снова должен стать знаковым объектом комфортной городской среды, — сказала Ольга Митрохина.Под конец встречи специалисты и активисты посетовали, что начало любых работ по пруду осложнено тем, что он полностью зарос бурьяном — и склоны, и все вокруг — не подойти.Ольга Митрохина предположила, что окосить эту территорию могли бы волонтеры, например, фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК. Михаил Щербаков эту мысль поддержал:— Если сейчас решить этот вопрос с помощью «Милосердия», дальше будет проще — заявил мэр.На следующий день работа волонтеров на пруду началась.