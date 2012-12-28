Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Погибший восьмиклассник — из многодетной семьи
Происшествия
Сварку в Липецке заменили на... вазелин при прокладке канализационного коллектора
Общество
Ещё одна фиктивная жена участника СВО осталась без выплат
Общество
Цены на бензин в Липецкой области снова подскочили
Общество
По факту смерти 13-летнего подростка возбудили уголовное дело
Происшествия
В Липецкой области требуется кровь первой отрицательной группы
Здоровье
«ЖКХ, вы че творите, вы че вытворяете?»: руководитель УК оскорбляла участников общедомового чата
Общество
48-летний липчанин заплатил 20-летней мошеннице за интим 119 000 рублей
Происшествия
Семья погибшего подростка — благополучная
Происшествия
Беспилотники сбиты над Липецкой областью
Происшествия
Читать все
Сегодня в Липецке: горожанам предложат высокие зарплаты, в каком возрасте проще найти работу
Общество
Трёхлетняя девочка пострадала в перевернувшейся «Ладе»: ребёнок в реанимации
Происшествия
В Добринском округе появился плавучий «Форд»
Общество
Семья погибшего подростка — благополучная
Происшествия
77-летняя женщина-водитель попала в больницу после ДТП на окружной трассе
Происшествия
Беспилотники сбиты над Липецкой областью
Происшествия
Трое подростков попались на краже строительных инструментов за 275 тысяч рублей
Коронавирус
Построенные два года назад в Студенческом городке футбольное поле и игровой городок до сих пор не переданы городу
Общество
Душой за Тракторный
Общество
С липчанина требовали 600 тысяч рублей за использование товарного знака: договорились на компенсации в 100 тысяч
Общество
Читать все
Общество
207
28 минут назад

Душой за Тракторный

Ольга Митрохина и Михаил Щербаков распутывали водные узлы старого района Липецка.

Вечер 2 сентября мэр Липецка Михаил Щербаков провёл в Тракторном — округе депутата областного Совета Ольги Митрохиной. Речь шла о бесперебойном водоснабжении жителей посёлка Заречье и о пересохшем пруде на  3-м участке. И хотя всё это можно было обсудить в кабинете, Ольга Митрохина настаивала на том, чтобы глава города увидел всё собственными глазами.

Первая остановка — посёлок Заречье. Накануне весь день его жители сидели без воды: велось подключение нового внутриквартального водопровода к городской системе. Работы энергетики завершили даже быстрее графика — уже к четырём часам дня вода вернулась в дома, а до того момента «РВК-Липецк» подвозил её в цистернах. Когда в 16:30 на улице Тюленина появился мэр, Ольга Митрохина встретила его с рассказом о том, что волнует людей:

— С марта тут пропала вода. Жители всё это время живут по временной схеме, получая воду по прокинутым в дома шлангам. Люди волнуются: будут ли они к зиме с водой? К тому же нужно приводить в порядок дороги, усеянные раскопками.

IMG_20260904_111130.jpg

Директор по капитальному строительству «РВК-Липецк» Вадим Бакуров сообщил, что рядом с аварийным старым водоводом построен новый 100-миллиметровый водопровод длиной почти в два километра. Последняя врезка выполнена, осталось лишь переподключить абонентов. По плану на это уйдёт ещё около месяца, и работы будут идти индивидуально.

Михаил Щербаков спросил: есть ли у ресурсников график подомового переподключения потребителей? Каждый житель должен знать свою очередь. Ольга Митрохина поддержала это требование:

— Конечно, жители должны знать все это заранее. Нужен понятный и доступный людям, хотя бы даже через поселковый чат, график врезок потребителей с номерами домов.

Михаил Щербаков поручил провести все переключения к октябрю.

Второй точкой маршрута мэра стал любимый жителями Тракторного пруд на третьем участке. Три года назад он высох. Ровно год назад, в августе 2025-го, Ольга Митрохина обсуждала с представителями мэрии план реабилитации пруда, ведь ранее, в 2022-м, липчане голосовали за создание зоны отдыха на этом месте. Но из пруда ушла вода, и проект пришлось дробить на этапы. Дорогу вокруг пруда заасфальтировали, чтобы избавиться от вечной лужи на конечной автобусной остановке, огородили чашу пруда от дороги бетонным парапетом. Но главная беда осталась.

— Все хотели избавиться от вечной лужи на конечной остановке — а по факту лишились пруда. Воду из лужи периодически откачивают, но проблему нужно решать. Нужен пруд с водой, а не то, что сейчас, — сказала Ольга Митрохина.

Михаил Щербаков пообещал найти деньги, чтобы отвести воду из лужи в сухой пруд. А вот с восстановлением самого водоёма всё серьёзнее. Глава города сообщил, что уже есть экспертиза состояния водоносного горизонта. Проектировщики рассматривают два способа восстановления пруда: наполнять чашу через скважину с глубины пяти метров или заполнять его водой из городского водопровода.

Но в любом случае предстоит снять донный грунт, выстелить чашу мембраной, установить системы аэрации и химической очистки. Периметр пруда — 340 метров, объём — 125 тысяч кубометров, как 50 олимпийских бассейнов. Есть и план «Б» для сокращения расходов: уменьшить зеркало втрое или вчетверо, возведя внутри существующего парапета ещё одну стену. Пруд глубиной 2,5 метра потребует глиняного замка или плёнки, систем фильтрации и аэрации.

Михаил Щербаков заверил Ольгу Митрохину и местных активистов, что администрация вместе с экологами работает над выбором оптимального решения.

— Мы видим отклик от мэрии по обеим площадкам, на которых работали сегодня. Нет сомнений, что жители Заречья будут с водой. Уверена, что глава города сможет найти и решение проблемы восстановления пруда, который снова должен стать знаковым объектом комфортной городской среды, — сказала Ольга Митрохина.

Под конец встречи специалисты и активисты посетовали, что начало любых работ по пруду осложнено тем, что он полностью зарос бурьяном — и склоны, и все вокруг — не подойти.

Ольга Митрохина предположила, что окосить эту территорию могли бы волонтеры, например, фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК. Михаил Щербаков эту мысль поддержал:

— Если сейчас решить этот вопрос с помощью «Милосердия», дальше будет проще — заявил мэр.

На следующий день работа волонтеров на пруду началась.

ЛТЗ
благоустройство
Михаил Щербаков
Ольга Митрохина
Рекомендуем
Общество
Ипотечные каникулы, аптеки на колесах — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Сразу три новых штамма гриппа попадут в область осенью
Говорит Липецк
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Общество
Мэрия нашла деньги на проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка
Экономика
Липецкая область — на 64 месте по росту потребительского спроса
Спорт
Кровь, пот и сила духа — в Липецке прошел масштабный фестиваль единоборств
Общество
Липчане начали получать «письма счастья» за превышение скорости на двух улицах Липецка
Экономика
Инфляция в Липецкой области составила за полгода 4%
Общество
В липецкий РУМ едут учиться со всей страны
Говорит Липецк
Расскажите про свой самый счастливый день?
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить