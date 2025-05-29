Концессионер возобновил модернизацию трамвайной сети Липецка

Трамваи поедут из жилого массива правобережья в район ЛТЗ и промышленную зону левобережья по Октябрьскому мосту этой осенью.

У Октябрьского моста после длительного перерыва вновь появились работники компании «СтройСервис», подрядчика «Мовисты», модернизирующей в Липецке трамвайную сеть. Простой закончен. Об этом GOROD48 сообщил руководитель липецкого обособленного подразделения компании «СтройСервис» Алексей Краус.Сейчас все усилия концессионера сосредоточены на скорейшей достройке пятой очереди масштабного проекта.— Ежедневно укладываем по 50 метров рельсошпальной решетки двухпутного пути, — сказал Алексей Краус. — Работа идет сразу на трех разных участках на обоих подходах к Октябрьскому мосту.Пятая очередь — это участок пути по трамвайному маршруту № 1к между остановками «Памятник Танкистам» и «Улица Чехова». Тут концессионеру осталось уложить 2100 метров рельсошпальной решётки.А на 480-метровом участке пути по Октябрьскому мосту (+ по 500 метров пути в каждую сторону) МУП «Горэлектротранс» выполнит работы по текущему ремонту и содержанию существующей трамвайной инфраструктуры.Директор МУПа Александр Алынин сообщил, что часть мероприятий по текущему ремонту пути на самом мосту и на подходах к нему уже выполнена: с трамвайного полотна срезано и вывезено 150 тонн грунта, установлены путевые тяги и выправлены стыки рельсов. Сейчас МУП объявил закупку на поставку необходимых элементов контактной сети: нового контактного провода и арматуры. Как только эти материалы будут поставлены, служба энергохозяйства «Горэлектротранса» приступит к высотным работам. Но даже после выполнения всех подготовительных мероприятий скорость трамваев на мосту так и останется ограниченной — 10 км/ч.— Наша задача — обеспечить транспортную потребность горожан и запустить в текущем году трамвайное движение на левый берег. Конечно, и мы, и концессионер хотели бы, чтобы новые трамваи осуществляли движение через мост по новым рельсам, но в нашем случае мы не можем ждать его полноценной реконструкции, учитывая значительный объём проделанной работы по обе стороны моста и достаточно высокую степень готовности к техническому запуску. Главное — обеспечить соблюдение требований безопасности и восстановить движение трамваев между правым и левым берегами реки, чтобы у горожан как можно скорее появилась возможность перемещаться на электротранспорте по обособленному полотну, — пояснил председатель дептранса мэрии Александр Лукинов.Кстати, Алексей Краус обязался в максимально сжатые сроки обустроить трамвайные переезды на проспекте Победы и на развязке улиц Металлургов и Краснозаводской для минимизации неудобств горожан, ведь для этого нужно будет на несколько дней поэтапно ограничивать движение по этим важнейшим транспортным артериям.Технический запуск трамвайного движения от кольца 9 микрорайона до ул. Чехова запланирован на осень. Стоит помнить, что для обеспечения безопасности перевозок новый путь должен будет пройти нормативную обкатку трамваями с грузом без пассажиров (ориентировочно в течение 1 месяца), а контактную сеть необходимо будет отрегулировать с помощью специального вагона-сетеизмерителя, который выедет на участок только после завершения укладки нового пути.Как только на участке «памятник Танкистам — улица Чехова» закончат все работы, специалисты «СтройСервиса» начнут укладывать рельсошпальную решетку по очереди № 3 концессии, от кольца 9-го микрорайона до Центрального рынка. Предполагается, что работы начнутся в августе текущего года. На улицах Московской и Циолковского предстоит уложить порядка 10 км путей. На этом этапе пока сделано лишь новое разворотное кольцо у «Мегаполиса». Монтёры пути пойдут навстречу друг другу: от кольца 9-го микрорайона и от Центрального рынка. Работы на указанном участке планируется завершить в 2026 году.После завершения основных работ по очереди №3 генеральный подрядчик «Мовисты» переключит все свои ресурсы на участок от развязки улиц Металлургов и Краснозаводской до старого заводоуправления. На этой ветке остается уложить 5 500 метров путей.GOROD48 выяснил, что к шестой доменной печи от остановки улица «Чехова» металлургов будут возить по существующим путям четыре вагона из прежнего трамвайного парка предприятия. После завершения работ по очереди № 4 старенькие, но ещё способные послужить городу вагоны также повезут сотрудников НЛМК до остановки «Стан-2000» от нового разворотного кольца у старого заводоуправления. До момента решения стратегического вопроса о дальнейшем капитальном ремонте трамвайной инфраструктуры, не вошедшей в границы работ по концессии, Александр Лукинов и Александр Алынин сообщили о намерении интегрировать расписания движения трамваев таким образом, чтобы с новых трамваев на старые и наоборот липчане пересаживались без длительного ожидания. И, конечно, такая пересадка для пассажиров будет бесплатной.Проект допсоглашения, в котором концессионер предложил пересмотреть объёмы работы по концессии, в том числе по этапу нового строительства трамвайной линии, на сегодняшний день не согласован сторонами и не подписан. Глава города Роман Ченцов настаивает на необходимости сохранения планов по строительству новой трамвайной линии в рамках концессии, поскольку реализация этого этапа существенно влияет на достижение ранее заявленных социально-экономических эффектов от реализации концессии.— Руководство города и региона уделяют большое внимание проекту и принимают все усилия, чтобы липецкий трамвай развивался, а все временные трудности, возникающие при реализации проекта, решались. Мы еженедельно обсуждаем стоящие перед нами задачи по продолжению модернизации трамвайной сети в правительстве Липецкой области с участием городских структур, которые полностью вовлечены в этот проект, — сообщил GOROD48 генеральный директор ООО «Мовиста-Регионы-Липецк».Концессионер признает значимость новой линии для развития трамвайной сети Липецка, поэтому «Мовиста» на сегодняшний день продолжает проектирование очереди №6 по концессии и представит дальнейшие варианты реализации концессии только после получения положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию по всем этапам проекта.