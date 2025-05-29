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Общество
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11 минут назад
Концессионер возобновил модернизацию трамвайной сети Липецка
Трамваи поедут из жилого массива правобережья в район ЛТЗ и промышленную зону левобережья по Октябрьскому мосту этой осенью.
Сейчас все усилия концессионера сосредоточены на скорейшей достройке пятой очереди масштабного проекта.
— Ежедневно укладываем по 50 метров рельсошпальной решетки двухпутного пути, — сказал Алексей Краус. — Работа идет сразу на трех разных участках на обоих подходах к Октябрьскому мосту.
Пятая очередь — это участок пути по трамвайному маршруту № 1к между остановками «Памятник Танкистам» и «Улица Чехова». Тут концессионеру осталось уложить 2100 метров рельсошпальной решётки.
А на 480-метровом участке пути по Октябрьскому мосту (+ по 500 метров пути в каждую сторону) МУП «Горэлектротранс» выполнит работы по текущему ремонту и содержанию существующей трамвайной инфраструктуры.
Директор МУПа Александр Алынин сообщил, что часть мероприятий по текущему ремонту пути на самом мосту и на подходах к нему уже выполнена: с трамвайного полотна срезано и вывезено 150 тонн грунта, установлены путевые тяги и выправлены стыки рельсов. Сейчас МУП объявил закупку на поставку необходимых элементов контактной сети: нового контактного провода и арматуры. Как только эти материалы будут поставлены, служба энергохозяйства «Горэлектротранса» приступит к высотным работам. Но даже после выполнения всех подготовительных мероприятий скорость трамваев на мосту так и останется ограниченной — 10 км/ч.
— Наша задача — обеспечить транспортную потребность горожан и запустить в текущем году трамвайное движение на левый берег. Конечно, и мы, и концессионер хотели бы, чтобы новые трамваи осуществляли движение через мост по новым рельсам, но в нашем случае мы не можем ждать его полноценной реконструкции, учитывая значительный объём проделанной работы по обе стороны моста и достаточно высокую степень готовности к техническому запуску. Главное — обеспечить соблюдение требований безопасности и восстановить движение трамваев между правым и левым берегами реки, чтобы у горожан как можно скорее появилась возможность перемещаться на электротранспорте по обособленному полотну, — пояснил председатель дептранса мэрии Александр Лукинов.
Кстати, Алексей Краус обязался в максимально сжатые сроки обустроить трамвайные переезды на проспекте Победы и на развязке улиц Металлургов и Краснозаводской для минимизации неудобств горожан, ведь для этого нужно будет на несколько дней поэтапно ограничивать движение по этим важнейшим транспортным артериям.
Технический запуск трамвайного движения от кольца 9 микрорайона до ул. Чехова запланирован на осень. Стоит помнить, что для обеспечения безопасности перевозок новый путь должен будет пройти нормативную обкатку трамваями с грузом без пассажиров (ориентировочно в течение 1 месяца), а контактную сеть необходимо будет отрегулировать с помощью специального вагона-сетеизмерителя, который выедет на участок только после завершения укладки нового пути.
Как только на участке «памятник Танкистам — улица Чехова» закончат все работы, специалисты «СтройСервиса» начнут укладывать рельсошпальную решетку по очереди № 3 концессии, от кольца 9-го микрорайона до Центрального рынка. Предполагается, что работы начнутся в августе текущего года. На улицах Московской и Циолковского предстоит уложить порядка 10 км путей. На этом этапе пока сделано лишь новое разворотное кольцо у «Мегаполиса». Монтёры пути пойдут навстречу друг другу: от кольца 9-го микрорайона и от Центрального рынка. Работы на указанном участке планируется завершить в 2026 году.
После завершения основных работ по очереди №3 генеральный подрядчик «Мовисты» переключит все свои ресурсы на участок от развязки улиц Металлургов и Краснозаводской до старого заводоуправления. На этой ветке остается уложить 5 500 метров путей.
GOROD48 выяснил, что к шестой доменной печи от остановки улица «Чехова» металлургов будут возить по существующим путям четыре вагона из прежнего трамвайного парка предприятия. После завершения работ по очереди № 4 старенькие, но ещё способные послужить городу вагоны также повезут сотрудников НЛМК до остановки «Стан-2000» от нового разворотного кольца у старого заводоуправления. До момента решения стратегического вопроса о дальнейшем капитальном ремонте трамвайной инфраструктуры, не вошедшей в границы работ по концессии, Александр Лукинов и Александр Алынин сообщили о намерении интегрировать расписания движения трамваев таким образом, чтобы с новых трамваев на старые и наоборот липчане пересаживались без длительного ожидания. И, конечно, такая пересадка для пассажиров будет бесплатной.
Проект допсоглашения, в котором концессионер предложил пересмотреть объёмы работы по концессии, в том числе по этапу нового строительства трамвайной линии, на сегодняшний день не согласован сторонами и не подписан. Глава города Роман Ченцов настаивает на необходимости сохранения планов по строительству новой трамвайной линии в рамках концессии, поскольку реализация этого этапа существенно влияет на достижение ранее заявленных социально-экономических эффектов от реализации концессии.
— Руководство города и региона уделяют большое внимание проекту и принимают все усилия, чтобы липецкий трамвай развивался, а все временные трудности, возникающие при реализации проекта, решались. Мы еженедельно обсуждаем стоящие перед нами задачи по продолжению модернизации трамвайной сети в правительстве Липецкой области с участием городских структур, которые полностью вовлечены в этот проект, — сообщил GOROD48 генеральный директор ООО «Мовиста-Регионы-Липецк».
Концессионер признает значимость новой линии для развития трамвайной сети Липецка, поэтому «Мовиста» на сегодняшний день продолжает проектирование очереди №6 по концессии и представит дальнейшие варианты реализации концессии только после получения положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию по всем этапам проекта.
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