Сегодня в Липецке: горожанам предложат высокие зарплаты, в каком возрасте проще найти работу

Всё самое главное про первую пятницу осени - дожди, читка пьесы, гулянье на Городище и ярмарка высокооплачиваемых вакансий.

Жнём в Липецке от +22 до +24 градусов, осень уже даст о себе знать приходом дождей – пока ещё редких и небольших.









С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:





- пр-т Победы, 106а.









Горючее в Липецке стремительно дорожает, но это не отпугивает автолюбителей, согласных ехать хоть на другой конец города, чтобы залить полный бак. Желаем вам найти топливо в пятницу, либо потратить на розыски часть выходных, но стать обладателем заветных литров! Помочь может система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports , собирающая информацию с мест от волонтёров, предоставляющих данные с АЗС «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».









В 18:00 в парке Победы начнётся концерт, о котором нужно рассказать особо. Перед липчанами выступит знаменитый Липецкий академический русский оркестр. Главным дирижёром которого является Василий Моисеенко (6+).













Фото vk.ru/unionzal





Расскажут о деловой активности, представят проекты. При этом не обязательно погружаться с головой в вопросы бизнеса, можно просто провести классный вечер. Будут работать фуд-корты, зоны отдыха, партнёрские площадки и т.д. Состоится концерт и розыгрыши призов.









В 17:30 в Липецком областном краеведческом музее (ул. Ленина, 25) организуют экскурсию «Между лесом и степью. От скифов до славян» (6+).













Фото museum48group





В 17:00 в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Л. Толстого, 40) соберутся взрослые на очередное занятие клуба «Наука антистресса» (18+).











Евгения Цехош, фото vk.com/childbook_lipetsk

В 17:30 в СШ №4 (ул. Неделина, 20) состоится турнир, посвященный 50-летию липецкой шахматной школы (12+).









Хранитель традиций и истории липецких шахмат Юрий Циммерман

В 18:30 в Липецком государственном театре кукол (ул. Гагарина, 74) артисты при зрителях будут читать пьесу «13 звезда» В. Ольшанского (12+).









С 10:00 до 12:00 в кадровом агентстве «Работа России» пройдёт 7-я в этом году «Ярмарка высоких зарплат» (18+).













Труднее всего людям старше 50 лет – 7,9 балла.













К слову, средняя сложность поиска работы в 2026 году увеличилась с 6,5 до 73, балла. Вакансий за год стало на 18% меньше, резюме — на 32% больше, работодатели перешли к более сдержанному найму. Хотя безработица по-прежнему самая низкая в истории — 2,1-2,2%. Рост числа резюме не сделал найм легким: высококвалифицированных и опытных специалистов компаниям найти по-прежнему трудно.