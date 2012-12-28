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53 минуты назад

Сегодня в Липецке: горожанам предложат высокие зарплаты, в каком возрасте проще найти работу

Всё самое главное про первую пятницу осени - дожди, читка пьесы, гулянье на Городище и ярмарка высокооплачиваемых вакансий.

Дожди придут

Жнём в Липецке от +22 до +24 градусов, осень уже даст о себе знать приходом дождей – пока ещё редких и небольших.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Агрономическая, 4;
- ул. Боевой проезд, 5, 5а, 19, 23, 23/1, 23/2, 23а, 23а/1, 23б, 23 вл. 4, 23 вл. 3, 25/1, 25/2, 25/3, 25а, 25б, вл. 25, 25 стр. 3, 26, 27, 27а, 28, 28а, 29, 30, 30а, 32, 32а, 33, 34, 34/2, 34а, 34б, 34в, 35, 36, 37, 38, 39, 39/1;
- ул. Д. Писарева, 37;
- ул. М. Светлова 31, 31а, 29, 29а, 26;
- ул. Папина, 31а, 37, 37а, 39;
- ул. Центральная, 6, 7, 8, 9, 9а, 10 ,11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19;
- ул. Ярославская 13, 19;
- пр-т Победы, 106а.

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В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Ботанической, Варшавской, Дарвина, Дачной, Димитрова, Добровской, Д. Писарева, И. С. Бурлакова, Красной, М. Светлова, Олимпийской, Патриотической, П. П. Постышева, Р. Зорге, Тихой, Чапаева, Энергетической, Ярославской.

Пробки

В пятницу многие спешат быстрее домой, поэтому вдвойне обидно угодить в пробку. Чтобы этого не случилось, лучше перед поездкой сверить маршрут в «Яндекс-картах».


Бензин за три дня

Горючее в Липецке стремительно дорожает, но это не отпугивает автолюбителей, согласных ехать хоть на другой конец города, чтобы залить полный бак. Желаем вам найти топливо в пятницу, либо потратить на розыски часть выходных, но стать обладателем заветных литров! Помочь может система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports, собирающая информацию с мест от волонтёров, предоставляющих данные с АЗС «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».

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По открытым источникам в виде электронной карты работают get-fuel.ru и чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.

Пятница!

В начале осени мероприятия под открытым небом всё ещё будут проходить в немалом количестве, начиная с последнего рабочего дня недели. Ниже их список на сегодня на графике мэрии Липецка.

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«Половецкие пляски»

В 18:00 в парке Победы начнётся концерт, о котором нужно рассказать особо. Перед липчанами выступит знаменитый Липецкий академический русский оркестр. Главным дирижёром которого является Василий Моисеенко (6+).

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Фото vk.ru/unionzal

Обычно коллектив даёт концерты в специализированных залах, и попасть на выступление часто бывает сложно. А тут – музыка для всех желающих. Прозвучат «Половецкие пляски» А. Бородина, «Русский пляс» и «Давным-давно» Т. Хренникова, «Шумят хлеба» А. Пахмутовой, «Смуглянка» А. Новикова, «С чего это начинается Родина» В. Баснера, «На солнечной поляночке» В. Соловьева-Седого и др.

Выступят и солисты Липецкой филармонии Максим Вербицкий, Игорь Пронин, Ольга Чертовских.

Молодые предприниматели приглашают

С 16:00 до 22:00 на липецком Городище состоится фестиваль молодёжного социального предпринимательства (12+).

Расскажут о деловой активности, представят проекты. При этом не обязательно погружаться с головой в вопросы бизнеса, можно просто провести классный вечер. Будут работать фуд-корты, зоны отдыха, партнёрские площадки и т.д. Состоится концерт и розыгрыши призов.

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Можно будет не только узнать больше о предпринимательстве и попробовать себя в разных активностях, но и просто провести классный вечер на Липецком городище.

Авторская экскурсия

В 17:30 в Липецком областном краеведческом музее (ул. Ленина, 25) организуют экскурсию «Между лесом и степью. От скифов до славян» (6+).

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Фото museum48group

Экскурсовод Арина Паничкина проведет вас по следам древних цивилизаций, населявших наш край. Вы узнаете, как на границе леса и степи веками переплетались судьбы скифов, сарматов и славян. Увидите уникальные предметы из фондов музея, многие из которых были найдены совсем недавно.

Занятия с психологом

В 17:00 в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Л. Толстого, 40) соберутся взрослые на очередное занятие клуба «Наука антистресса» (18+).

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Евгения Цехош, фото vk.com/childbook_lipetsk

Психолог Евгения Цехош поможет развить навыки общения, научит чувствовать себя увереннее в коммуникации и командной работе, а главное — получать удовольствие от общения друг с другом.

Занятие бесплатное.

Шахматы для своих

В 17:30 в СШ №4 (ул. Неделина, 20) состоится турнир, посвященный 50-летию липецкой шахматной школы (12+).

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Хранитель традиций и истории липецких шахмат Юрий Циммерман

Играют по правилам блица только свои воспитанники! Благо за полвека их подготовили сотни. Самые старшие давно на пенсии, юные постигают ходы конём прямо сейчас.

Читка пьесы

В 18:30 в Липецком государственном театре кукол (ул. Гагарина, 74) артисты при зрителях будут читать пьесу «13 звезда» В. Ольшанского (12+).

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Мест немного — количество участников и зрителей ограничено. Это редкая возможность прочувствовать роль в открытом круге, поделиться своей искрой и стать частью творческого рождения. Ответственная за читку – кукловод Наталия Филипченко.

Ярмарка высоких зарплат

С 10:00 до 12:00 в кадровом агентстве «Работа России» пройдёт 7-я в этом году «Ярмарка высоких зарплат» (18+).

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Липчанам будут предлагать вакансии с оплатой от 50 до 100 тысяч рублей (вчера мы писали, что Росстат определил среднюю зарплату россиян в 115 тысяч рублей). Вакансии предоставят 13 крупных работодателей региона, они же пришлют на ярмарку своих HR-менеджеров.

В этом году около 1 100 липчан трудоустроились именно на этой ярмарке.

Работа

Проще всего найти работу липчанам в возрасте от 39 до 44 лет, выяснили в SuperJob. Сложности в поиске они оценили в 6,5 балла по десятибалльной шкале. Это косвенно подтверждает, что у работодателей в приоритете найм опытных специалистов, компетентных в предметной области и владеющих новыми технологиями

Труднее всего людям старше 50 лет – 7,9 балла.

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К слову, средняя сложность поиска работы в 2026 году увеличилась с 6,5 до 73, балла. Вакансий за год стало на 18% меньше, резюме — на 32% больше, работодатели перешли к более сдержанному найму. Хотя безработица по-прежнему самая низкая в истории — 2,1-2,2%. Рост числа резюме не сделал найм легким: высококвалифицированных и опытных специалистов компаниям найти по-прежнему трудно.

Дорогие липчане! Подходит к концу первая рабочая неделя осени. Жизнь стремительная, а новостей много. Уследить за всем поможет GOROD48. Наша лента крутится ежедневно 24/7 и, заходя на сайт время от времени, вы можете быть уверенными, что не попустите ничего важного и любопытного. До встречи на электронных страницах Липецка!
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