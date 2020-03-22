Неделя 48
31 минуту назад
Чтоб дело мастера боялось - он знает много страшных слов
Итоги недели.
Коронавирус, обновление рядов чиновников и неудобства липчан от ремонта дорог - такими были главные новости минувшей недели.
Пришел оттуда, не знаем откуда. Несет то, не знаем что
В понедельник медики сообщили о том, что «5,5 тысячи липчан заболели гриппом и ОРВИ за неделю». То есть пока все боятся коронавируса, нас косят привычные сезонные инфекционные болезни. Впрочем, повальная вакцинация свое дело сделала: в регионе «Заболеваемость гриппом, ОРВИ и внебольничными пневмониями держится на среднемноголетнем уровне». А поскольку COVID-19 опасен в первую очередь пневмонией, замеры Роспотребнадзора косвенно свидетельствуют о том, что коронавируса в регионе пока нет (см. «Администрация Липецкой области запустила яндекс-канал с оперативной информацией о коронавирусе»).
В среду из обсерватора в Данкове, куда помещают жителей области, имевших контакты с заболевшими коронавирусной инфекции или побывавших в эпидемически неблагополучных странах, выписали первых четверых пациентов. Среди выписанных - липецкая семья, побывавшая в Италии, куда ездила болеть за российских биатлонистов на очередном этапе Кубка мира.
- Все было на высшем уровне: и еда, и постельное белье, и оборудование бокса, - рассказали журналистам те, кто 14 суток был изолирован от мира (см. «Мы даже набрали вес»: из данковского обсерватора выписали первых четырёх пациентов»).
Кстати, на случай неблагоприятного развития ситуации в Грязях на базе районной больницы создан еще один обсерватор, который пока пуст.
А в четверг «Из областной инфекционной больницы выписали болевших коронавирусной инфекцией липчан» - они вернулись в Липецк из Италии (новых случаев заражения коронавирусом по состоянию на 19 марта в Липецкой области не выявлено. Таким образом, в настоящее время в регионе нет больных инфекцией COVID-19). В публикации «Областная инфекционная больница остается на особом положении» врачи признались журналистам, что ситуация с лечением этих больных была очень напряженной, так как от нового коронавируса пока нет специфического лечения (см. «В России начали испытания вакцины от коронавируса»). За успешное лечение больных «Липецкой инфекционной больнице вручили сертификат на миллион рублей».
Под госпиталь для потенциальных вирусоносителей в «инфекционке» отдан отдельно стоящий корпус на 50 больных. Но этим корпусом мощности лечения коронавирусных больных в регионе не ограничиваются. Медики при необходимости могут предоставить под лечение больных коронавирусом как 400 коек на базе этой клиники, так и еще сто - в районных больницах. Начальник облздрава Юрий Шуршуков утверждает, что для лечения больных COVID-19 в регионе есть все необходимое. Например, 400 аппаратов ИВЛ, десятая часть которых - экспертного класса. Однако на всякий случай по распоряжению губернатора Игоря Артамонова медики областной «инфекционки» скоро получат еще пять таких новых аппаратов.
Друг, товарищ и брат? Да, но только по телефону!
В то же самое время COVID-19 продолжает распространяться по стране. Для сокращения числа заболевших министерство образования и науки РФ рекомендовало российским вузам перейти на заочную форму обучения студентов. И уже в понедельник GOROD48 сообщил, что «ЛГПУ перешел на дистанционное обучение» и что «ЛГТУ вводит дистанционную форму обучения».
В среду стало ясно, что «На следующей неделе занятия в школах области возобновлять не будут». Решение об отмене карантина примут исходя ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Пока же «Противоэпидемический режим в школах Липецка продлен до 12 апреля».
А вот «Детсады Липецка на карантин закрывать не будут». Персонал обеспечен масками, а у малышей измеряют температуру. Председатель департамента образования мэрии Липецка Светлана Бедрова сообщила, что если ребенок не будет посещать детский сад до 12 апреля, то и соответствующей оплаты взиматься не будет. Однако при отсутствии малыша в дошкольном учреждении больше 5 дней вернуться в детский коллектив он сможет только при наличии справки от педиатра».
Карантинные мероприятия внесли коррективы в деятельность разных ведомств и организаций. Так, «Мэр Ельца отказался от личного приема граждан», а «ЛГЭК приостанавливает очное обслуживание населения». «В колониях и СИЗО Липецкой области запретили свидания с заключенными из-за коронавируса». В случае выявления у лиц, содержащихся под стражей, симптомов заболевания или подозрений на новую коронавирусную инфекцию, начальникам территориальных органов ФСИН России поручено организовать их госпитализацию в учреждения государственных и муниципальных систем здравоохранения.
«Суды Липецкой области ушли на карантин» до 10 апреля. Поэтому «Первое заседание по делу Ольги Крючковой отложено из-за коронавируса» - на этой неделе в Советском районном суде Липецка должен был начаться процесс по делу экс-начальницы областного управления имущественных и земельных отношений. Также «Судебные приставы больше не хотят встречаться с гражданами лично» - гражданам рекомендуют пользоваться сервисом «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП России, обращаться в ведомство в письменной форме или посредством интернет-приемной.
Заражать лучше энтузиазмом
На этой неделе в телеграмм-каналах появилась шутка про вирус и Новолипецкий комбинат.
«Эксперты считают, что НЛМК стал виновником распространения коронавируса в городе! Избыточное количество установленных на заводе фильтров (более 400) создало благоприятную среду для распространения вируса. Этому виной сверхнизкое содержание веществ класса опасности 1 и 2 (фенол, бензопирен) в атмосфере города. Утверждается ,что еще 25-30 лет назад вирус СOVID-19 не прожил бы и 15 секунд в городе. Любому приезжему достаточно было бы подышать 3-5 мин, и не потребовалось бы никакого карантина. На основании своих наблюдений ученые рекомендуют сейчас после пребывания в странах, где вирус распространился, по возвращении несколько минут подышать глубоко у ближайшего автомобиля, желательно - отечественного производства, и вирус будет побеждён. Эксперты направили обращение к губернатору области и председателю совета директоров НЛМК с требованием отключать фильтровальные установки, особенно в дневное время, с тем чтобы жители могли наблюдать распространение выбросов, а значит, хорошо видеть районы города, где вирус не выживет однозначно!»
Понятно, что беспрецедентные меры профилактики коронавируса порождают не только шутки. На прошедшей неделе липчан «инфицировали» передаваемым устно и по соцсетям сообщением о ночной дезинфекции города с вертолетов. Примечательно, что в декабре 2009 года, когда в Липецке боялись свиного гриппа, распространяли слух о санобработке города с самолетов (см. «Липецк дошел до ручки - 2»).
Охранительные и запретительные меры, которыми власти насытили правовое поле, сделало опасным распространение таких фейков. На прошлой неделе, например, мы сообщили, что «Жительницу Липецка обвиняют в распространении слухов о коронавирусе». 35-летняя липчанка разметила в соцсети услышанный в автобусе слух о многочисленных заболевших в Данковском районе. Эта женщина будет первой в России, кого привлекут к ответственности по ст. 13.15 КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации»). А в областной прокуратуре предупредили: «Сто тысяч рублей - на такую сумму могут оштрафовать за фейки в соцсетях». Но это - для граждан. Юридические лица могут быть оштрафованы на полмиллиона! Кстати, если фейк приведет к причинению вреда гражданам или их имуществу, массовым беспорядкам, то штраф вырастает в разы: до 400 тысяч рублей для граждан, до 900 тысяч - для должностных лиц, до 1,5 миллионов рублей - для юридических.
В соцсетях, впрочем, активно постят фотографии пустых магазинных полок. Действительно, опасаясь объявления всеобщего карантина по типу итальянского или французского, многие липчане стали делать запасы самых ходовых товаров. На всякий случай кто-то оптово закупается бакалеей, на которую объявлены скидки, - крупами, сахаром, макаронами. Однако в сетевых магазинах на протяжении всей этой недели всякий товар был в изобилии (см. «Торговые сети: «Поводов для ажиотажной скупки продуктов нет»). В итоге развеять слухи взялся лично глава региона (см. «Три минуты с губернатором: слухи, медицинские маски, карантин»).
В среду Игорь Артамонов посетил две аптеки - государственную и частную. В аптеке ОГУП «Липецкфармация» глава региона купил вдруг появившиеся в продаже медицинские маски. Упаковка в количестве 50 штук обошлась ему в 1150 рублей. Губернатор признал, что 23 рубля за одну маску - это дорого, но этот товар продается без контроля наценки.
- Российская промышленность выпускает по 1,6 миллиона масок в день. Сейчас промышленности поставлена задача довести выпуск масок до трех миллионов в день. Мы просим правительство обеспечить потребности нашего региона в первую очередь, ведь у нас есть заболевшие коронавирусом, - сказал Игорь Артамонов.
Действительно, «В Домах быта начали шить марлевые маски» из нетканого материала и марли.
В первой попавшейся ему на глаза «Пятерочке» глава региона купил экзотическое помело и кисломолочные продукты регионального производителя. Количеством товара в магазине и отсутствием ажиотажа губернатор был удовлетворен. (см. «Игорь Артамонов: «Слава Богу, у нас люди спокойные!»).
Жизнь некоторых людей похожа на вирус: все подпортить и усложнить
Новости о ротациях чиновников стали вторым трендом текущей недели.
Указом президента России «Бывший замначальника областного управления МВД стал министром» внутренних дел по Карачаево-Черкессии. Итак, Александр Мельниченко пошел в рост. Тем же указом Путина «Константин Кожевников освобожден от должности прокурора Липецкой области», в которой он проработал с ноября 2013 года. Отставник запомнился своей жизнерадостностью и неуемной любовью к спорту: вслед за начальником все его подчиненные месяцами играли в футбол и волейбол, шашки и шахматы.
На этой неделе «В облсовет пришли документы на нового прокурора региона». Как и предполагалось, им станет 40-летний Геннадий Анисимов, пока еще работающий заместителем прокурора Саратовской области.
В минувшую субботу GOROD48 рассказал о том, что собственному желанию должность начальника областного управления ЖКХ оставила Елена Бадулина, а в эту пятницу сообщил, что «Альберт Соковых покидает должность областного управления энергетики и тарифов». Таким образом, вице-губернатора Илью Тузова покинули два ключевых чиновника. К добру или к худу - станет ясно позднее. А главу Липецка Евгению Уваркину покинул ее первый заместитель (см. «Первый вице-мэр Липецка Михаил Щербаков переезжает в Москву»).
Впрочем, «В понедельник у Евгении Уваркиной появится новый первый»: 42-летнего Михаила Щербакова заменит 35-летний Константин Востриков, до этого возглавлявший Фонд капитального ремонта Липецкой области. Кстати, предшественник Вострикова на этой должности Александр Козин попал под суд по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (см. «Вину в совершении преступления не признал, в содеянном не раскаялся»).
Всем выпавшим из обоймы губернатора чиновникам быстро нашлась замена. «Назначены исполняющие обязанности областных управлений ЖКХ, энергетики и тарифов и фонда капремонта». Так, исполняющим обязанности начальника регионального управления энергетики и тарифов назначен Виктор Беребеня, ранее работавший генеральным директором скандального ОГУП «Липецкая областная коммунальная компания». Исполнять обязанности начальника областного управления ЖКХ будет 30-летний Александр Завертяев. ФКР региона возглавила Елена Бабикова, ранее занимавшая должность заместителя гендиректора этой организации.
А спикера горсовета «Игоря Тинькова назвали будущим вице-губернатором Орловской области». Председатель горсовета слух подтвердил.
В России две беды: дураки и дороги. Вторые плохие, чтобы первые далеко не уехали
В областной администрации пока довольны темпами реконструкции главной автомагистрали Липецка (см. «Проспект Победы: ремонт полным ходом!»). Однако после того, как в ночь на 14 марта проспект закрыли на отрезке от улицы Механизаторов до площади Кольцевой, у автомобилистов и тех, кто пользуется общественным транспортом, возникли проблемы с движением по его основному дублеру, улице Папина.
В этот понедельник, в первый рабочий день после полного перекрытия проспекта Победы, GOROD48 проверил, как едет транспорт по улице Папина. Первый такой эксперимент от 25 февраля был успешен (см. «Улица Папина: не едем - почти летим!»). Второй стал провальным для организаторов дорожного движения (см. «Улица Папина: коллапс на Кольцевой»). Причина - желание автолюбителей выехать с улицы Водопьянова на улицу Индустриальную. Эти автомобилисты и блокируют проезд по кольцевой развязке всем другим участникам дорожного движения, пытавшимся выехать с проспекта Победы на улицу Водопьянова.
В понедельник GOROD48 сообщил: «Сегодня жители улицы Вторая Индустриальная вышли на проезжую часть». Горожане выступили против использования их улицы как пути объезда реконструируемого проспекта Победы. По словам местных жителей, улица слишком узка для хлынувшего на нее потока транспорта после полного перекрытия проспекта Победы. К тому же на этой улице нет тротуаров, поэтому по ней стало опасно ходить. На следующий день, во вторник, после похода в мэрию «Жители 2-й Индустриальной выторговали себе тротуар и ремонт дороги». Также на ней появились знаки, запрещающие проезд грузового транспорта. На этой улице и на улице Индустриальной также ограничена скорость движения до 10 километров в час.
А вот и новая напасть. На этот раз для жителей Сокола. «Улицу Баумана перекроют в ночь с 3 на 4 апреля» для ее масштабной реконструкции. Как раз к этим датам отменят реверсивное движение в поселке Новая Жизнь, и те, кто объезжал пробку в Новой Жизни через Сокол смогут пользоваться прежним маршрутом (см. «Движение по мосту в Новой Жизни ограничат в эти выходные»).
Ужасы нашего городка
«15-летняя девушка упала с пятого этажа на улице Водопьянова». Она осталась жива, но получила серьезные травмы. Оказывается, «Упавшая с пятого этажа школьница пыталась через балкон спуститься к подружкам» после того, как ее заперли дома родители. Однако под «домашним арестом» девочка сидеть не захотела. Когда под ее окна пришли одноклассницы, «затворница» решила выбраться на улицу. Она сбросила одноклассницам куртку, а сама попыталась спуститься к ним по балконам с пятого этажа. Попытка оказалась неудачной. «Упавшей с балкона 5 этажа школьнице проведены серьезные операции». Несмотря на все сложности в лечении подростка, медики видят положительную динамику в состоянии ее здоровья.
«Мать троих детей обвиняют в убийстве новорожденной дочери». Женщина родила в своем доме, перерезала ножницами пуповину, задушила ребенка, завернула младенца в покрывало и положила под кровать. Вскрытие показало, что ребенок умер от асфиксии. Правоохранительные органы выяснили, что подозреваемая в убийстве не знает отца первого ребенка, а со вторым мужчиной, отцом ее других двух детей, она в разводе. СКР региона по данному факту возбудил уголовное дело по ст. 106 УК РФ («убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу же после родов»). На практике приговор для таких подсудимых - условный срок лишения свободы.
«В Липецкой области во время пожара погибли два ребенка и взрослый». Трагедия произошла в деревне Кошкино Измалковского района. По данным GOROD48, сгорел благоустроенный дом с газовым отоплением. Причина пожара пока не ясна. Дом был приобретен семьей москвичей год назад. Мать детей не работала, сосредоточившись их на воспитании, а ее муж перебивался случайными заработками (мужчина, кстати, не являлся отцом малышей). Но семья не бедствовала - женщина жила на сдачу в наем квартиры в столице, на московские детские выплаты и на пособие по потере детьми кормильца. Во время пожара мужчины в доме не было. «По факту гибели в пожаре женщины и двух детей возбуждено уголовное дело» по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).
Взрослые, берегите детей!
Пришел оттуда, не знаем откуда. Несет то, не знаем что
В понедельник медики сообщили о том, что «5,5 тысячи липчан заболели гриппом и ОРВИ за неделю». То есть пока все боятся коронавируса, нас косят привычные сезонные инфекционные болезни. Впрочем, повальная вакцинация свое дело сделала: в регионе «Заболеваемость гриппом, ОРВИ и внебольничными пневмониями держится на среднемноголетнем уровне». А поскольку COVID-19 опасен в первую очередь пневмонией, замеры Роспотребнадзора косвенно свидетельствуют о том, что коронавируса в регионе пока нет (см. «Администрация Липецкой области запустила яндекс-канал с оперативной информацией о коронавирусе»).
В среду из обсерватора в Данкове, куда помещают жителей области, имевших контакты с заболевшими коронавирусной инфекции или побывавших в эпидемически неблагополучных странах, выписали первых четверых пациентов. Среди выписанных - липецкая семья, побывавшая в Италии, куда ездила болеть за российских биатлонистов на очередном этапе Кубка мира.
- Все было на высшем уровне: и еда, и постельное белье, и оборудование бокса, - рассказали журналистам те, кто 14 суток был изолирован от мира (см. «Мы даже набрали вес»: из данковского обсерватора выписали первых четырёх пациентов»).
Кстати, на случай неблагоприятного развития ситуации в Грязях на базе районной больницы создан еще один обсерватор, который пока пуст.
А в четверг «Из областной инфекционной больницы выписали болевших коронавирусной инфекцией липчан» - они вернулись в Липецк из Италии (новых случаев заражения коронавирусом по состоянию на 19 марта в Липецкой области не выявлено. Таким образом, в настоящее время в регионе нет больных инфекцией COVID-19). В публикации «Областная инфекционная больница остается на особом положении» врачи признались журналистам, что ситуация с лечением этих больных была очень напряженной, так как от нового коронавируса пока нет специфического лечения (см. «В России начали испытания вакцины от коронавируса»). За успешное лечение больных «Липецкой инфекционной больнице вручили сертификат на миллион рублей».
Под госпиталь для потенциальных вирусоносителей в «инфекционке» отдан отдельно стоящий корпус на 50 больных. Но этим корпусом мощности лечения коронавирусных больных в регионе не ограничиваются. Медики при необходимости могут предоставить под лечение больных коронавирусом как 400 коек на базе этой клиники, так и еще сто - в районных больницах. Начальник облздрава Юрий Шуршуков утверждает, что для лечения больных COVID-19 в регионе есть все необходимое. Например, 400 аппаратов ИВЛ, десятая часть которых - экспертного класса. Однако на всякий случай по распоряжению губернатора Игоря Артамонова медики областной «инфекционки» скоро получат еще пять таких новых аппаратов.
Друг, товарищ и брат? Да, но только по телефону!
В то же самое время COVID-19 продолжает распространяться по стране. Для сокращения числа заболевших министерство образования и науки РФ рекомендовало российским вузам перейти на заочную форму обучения студентов. И уже в понедельник GOROD48 сообщил, что «ЛГПУ перешел на дистанционное обучение» и что «ЛГТУ вводит дистанционную форму обучения».
В среду стало ясно, что «На следующей неделе занятия в школах области возобновлять не будут». Решение об отмене карантина примут исходя ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Пока же «Противоэпидемический режим в школах Липецка продлен до 12 апреля».
А вот «Детсады Липецка на карантин закрывать не будут». Персонал обеспечен масками, а у малышей измеряют температуру. Председатель департамента образования мэрии Липецка Светлана Бедрова сообщила, что если ребенок не будет посещать детский сад до 12 апреля, то и соответствующей оплаты взиматься не будет. Однако при отсутствии малыша в дошкольном учреждении больше 5 дней вернуться в детский коллектив он сможет только при наличии справки от педиатра».
Карантинные мероприятия внесли коррективы в деятельность разных ведомств и организаций. Так, «Мэр Ельца отказался от личного приема граждан», а «ЛГЭК приостанавливает очное обслуживание населения». «В колониях и СИЗО Липецкой области запретили свидания с заключенными из-за коронавируса». В случае выявления у лиц, содержащихся под стражей, симптомов заболевания или подозрений на новую коронавирусную инфекцию, начальникам территориальных органов ФСИН России поручено организовать их госпитализацию в учреждения государственных и муниципальных систем здравоохранения.
«Суды Липецкой области ушли на карантин» до 10 апреля. Поэтому «Первое заседание по делу Ольги Крючковой отложено из-за коронавируса» - на этой неделе в Советском районном суде Липецка должен был начаться процесс по делу экс-начальницы областного управления имущественных и земельных отношений. Также «Судебные приставы больше не хотят встречаться с гражданами лично» - гражданам рекомендуют пользоваться сервисом «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП России, обращаться в ведомство в письменной форме или посредством интернет-приемной.
Заражать лучше энтузиазмом
На этой неделе в телеграмм-каналах появилась шутка про вирус и Новолипецкий комбинат.
«Эксперты считают, что НЛМК стал виновником распространения коронавируса в городе! Избыточное количество установленных на заводе фильтров (более 400) создало благоприятную среду для распространения вируса. Этому виной сверхнизкое содержание веществ класса опасности 1 и 2 (фенол, бензопирен) в атмосфере города. Утверждается ,что еще 25-30 лет назад вирус СOVID-19 не прожил бы и 15 секунд в городе. Любому приезжему достаточно было бы подышать 3-5 мин, и не потребовалось бы никакого карантина. На основании своих наблюдений ученые рекомендуют сейчас после пребывания в странах, где вирус распространился, по возвращении несколько минут подышать глубоко у ближайшего автомобиля, желательно - отечественного производства, и вирус будет побеждён. Эксперты направили обращение к губернатору области и председателю совета директоров НЛМК с требованием отключать фильтровальные установки, особенно в дневное время, с тем чтобы жители могли наблюдать распространение выбросов, а значит, хорошо видеть районы города, где вирус не выживет однозначно!»
Понятно, что беспрецедентные меры профилактики коронавируса порождают не только шутки. На прошедшей неделе липчан «инфицировали» передаваемым устно и по соцсетям сообщением о ночной дезинфекции города с вертолетов. Примечательно, что в декабре 2009 года, когда в Липецке боялись свиного гриппа, распространяли слух о санобработке города с самолетов (см. «Липецк дошел до ручки - 2»).
Охранительные и запретительные меры, которыми власти насытили правовое поле, сделало опасным распространение таких фейков. На прошлой неделе, например, мы сообщили, что «Жительницу Липецка обвиняют в распространении слухов о коронавирусе». 35-летняя липчанка разметила в соцсети услышанный в автобусе слух о многочисленных заболевших в Данковском районе. Эта женщина будет первой в России, кого привлекут к ответственности по ст. 13.15 КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации»). А в областной прокуратуре предупредили: «Сто тысяч рублей - на такую сумму могут оштрафовать за фейки в соцсетях». Но это - для граждан. Юридические лица могут быть оштрафованы на полмиллиона! Кстати, если фейк приведет к причинению вреда гражданам или их имуществу, массовым беспорядкам, то штраф вырастает в разы: до 400 тысяч рублей для граждан, до 900 тысяч - для должностных лиц, до 1,5 миллионов рублей - для юридических.
В соцсетях, впрочем, активно постят фотографии пустых магазинных полок. Действительно, опасаясь объявления всеобщего карантина по типу итальянского или французского, многие липчане стали делать запасы самых ходовых товаров. На всякий случай кто-то оптово закупается бакалеей, на которую объявлены скидки, - крупами, сахаром, макаронами. Однако в сетевых магазинах на протяжении всей этой недели всякий товар был в изобилии (см. «Торговые сети: «Поводов для ажиотажной скупки продуктов нет»). В итоге развеять слухи взялся лично глава региона (см. «Три минуты с губернатором: слухи, медицинские маски, карантин»).
В среду Игорь Артамонов посетил две аптеки - государственную и частную. В аптеке ОГУП «Липецкфармация» глава региона купил вдруг появившиеся в продаже медицинские маски. Упаковка в количестве 50 штук обошлась ему в 1150 рублей. Губернатор признал, что 23 рубля за одну маску - это дорого, но этот товар продается без контроля наценки.
- Российская промышленность выпускает по 1,6 миллиона масок в день. Сейчас промышленности поставлена задача довести выпуск масок до трех миллионов в день. Мы просим правительство обеспечить потребности нашего региона в первую очередь, ведь у нас есть заболевшие коронавирусом, - сказал Игорь Артамонов.
Действительно, «В Домах быта начали шить марлевые маски» из нетканого материала и марли.
В первой попавшейся ему на глаза «Пятерочке» глава региона купил экзотическое помело и кисломолочные продукты регионального производителя. Количеством товара в магазине и отсутствием ажиотажа губернатор был удовлетворен. (см. «Игорь Артамонов: «Слава Богу, у нас люди спокойные!»).
Жизнь некоторых людей похожа на вирус: все подпортить и усложнить
Новости о ротациях чиновников стали вторым трендом текущей недели.
Указом президента России «Бывший замначальника областного управления МВД стал министром» внутренних дел по Карачаево-Черкессии. Итак, Александр Мельниченко пошел в рост. Тем же указом Путина «Константин Кожевников освобожден от должности прокурора Липецкой области», в которой он проработал с ноября 2013 года. Отставник запомнился своей жизнерадостностью и неуемной любовью к спорту: вслед за начальником все его подчиненные месяцами играли в футбол и волейбол, шашки и шахматы.
На этой неделе «В облсовет пришли документы на нового прокурора региона». Как и предполагалось, им станет 40-летний Геннадий Анисимов, пока еще работающий заместителем прокурора Саратовской области.
В минувшую субботу GOROD48 рассказал о том, что собственному желанию должность начальника областного управления ЖКХ оставила Елена Бадулина, а в эту пятницу сообщил, что «Альберт Соковых покидает должность областного управления энергетики и тарифов». Таким образом, вице-губернатора Илью Тузова покинули два ключевых чиновника. К добру или к худу - станет ясно позднее. А главу Липецка Евгению Уваркину покинул ее первый заместитель (см. «Первый вице-мэр Липецка Михаил Щербаков переезжает в Москву»).
Впрочем, «В понедельник у Евгении Уваркиной появится новый первый»: 42-летнего Михаила Щербакова заменит 35-летний Константин Востриков, до этого возглавлявший Фонд капитального ремонта Липецкой области. Кстати, предшественник Вострикова на этой должности Александр Козин попал под суд по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (см. «Вину в совершении преступления не признал, в содеянном не раскаялся»).
Всем выпавшим из обоймы губернатора чиновникам быстро нашлась замена. «Назначены исполняющие обязанности областных управлений ЖКХ, энергетики и тарифов и фонда капремонта». Так, исполняющим обязанности начальника регионального управления энергетики и тарифов назначен Виктор Беребеня, ранее работавший генеральным директором скандального ОГУП «Липецкая областная коммунальная компания». Исполнять обязанности начальника областного управления ЖКХ будет 30-летний Александр Завертяев. ФКР региона возглавила Елена Бабикова, ранее занимавшая должность заместителя гендиректора этой организации.
А спикера горсовета «Игоря Тинькова назвали будущим вице-губернатором Орловской области». Председатель горсовета слух подтвердил.
В России две беды: дураки и дороги. Вторые плохие, чтобы первые далеко не уехали
В областной администрации пока довольны темпами реконструкции главной автомагистрали Липецка (см. «Проспект Победы: ремонт полным ходом!»). Однако после того, как в ночь на 14 марта проспект закрыли на отрезке от улицы Механизаторов до площади Кольцевой, у автомобилистов и тех, кто пользуется общественным транспортом, возникли проблемы с движением по его основному дублеру, улице Папина.
В этот понедельник, в первый рабочий день после полного перекрытия проспекта Победы, GOROD48 проверил, как едет транспорт по улице Папина. Первый такой эксперимент от 25 февраля был успешен (см. «Улица Папина: не едем - почти летим!»). Второй стал провальным для организаторов дорожного движения (см. «Улица Папина: коллапс на Кольцевой»). Причина - желание автолюбителей выехать с улицы Водопьянова на улицу Индустриальную. Эти автомобилисты и блокируют проезд по кольцевой развязке всем другим участникам дорожного движения, пытавшимся выехать с проспекта Победы на улицу Водопьянова.
В понедельник GOROD48 сообщил: «Сегодня жители улицы Вторая Индустриальная вышли на проезжую часть». Горожане выступили против использования их улицы как пути объезда реконструируемого проспекта Победы. По словам местных жителей, улица слишком узка для хлынувшего на нее потока транспорта после полного перекрытия проспекта Победы. К тому же на этой улице нет тротуаров, поэтому по ней стало опасно ходить. На следующий день, во вторник, после похода в мэрию «Жители 2-й Индустриальной выторговали себе тротуар и ремонт дороги». Также на ней появились знаки, запрещающие проезд грузового транспорта. На этой улице и на улице Индустриальной также ограничена скорость движения до 10 километров в час.
А вот и новая напасть. На этот раз для жителей Сокола. «Улицу Баумана перекроют в ночь с 3 на 4 апреля» для ее масштабной реконструкции. Как раз к этим датам отменят реверсивное движение в поселке Новая Жизнь, и те, кто объезжал пробку в Новой Жизни через Сокол смогут пользоваться прежним маршрутом (см. «Движение по мосту в Новой Жизни ограничат в эти выходные»).
Ужасы нашего городка
«15-летняя девушка упала с пятого этажа на улице Водопьянова». Она осталась жива, но получила серьезные травмы. Оказывается, «Упавшая с пятого этажа школьница пыталась через балкон спуститься к подружкам» после того, как ее заперли дома родители. Однако под «домашним арестом» девочка сидеть не захотела. Когда под ее окна пришли одноклассницы, «затворница» решила выбраться на улицу. Она сбросила одноклассницам куртку, а сама попыталась спуститься к ним по балконам с пятого этажа. Попытка оказалась неудачной. «Упавшей с балкона 5 этажа школьнице проведены серьезные операции». Несмотря на все сложности в лечении подростка, медики видят положительную динамику в состоянии ее здоровья.
«Мать троих детей обвиняют в убийстве новорожденной дочери». Женщина родила в своем доме, перерезала ножницами пуповину, задушила ребенка, завернула младенца в покрывало и положила под кровать. Вскрытие показало, что ребенок умер от асфиксии. Правоохранительные органы выяснили, что подозреваемая в убийстве не знает отца первого ребенка, а со вторым мужчиной, отцом ее других двух детей, она в разводе. СКР региона по данному факту возбудил уголовное дело по ст. 106 УК РФ («убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу же после родов»). На практике приговор для таких подсудимых - условный срок лишения свободы.
«В Липецкой области во время пожара погибли два ребенка и взрослый». Трагедия произошла в деревне Кошкино Измалковского района. По данным GOROD48, сгорел благоустроенный дом с газовым отоплением. Причина пожара пока не ясна. Дом был приобретен семьей москвичей год назад. Мать детей не работала, сосредоточившись их на воспитании, а ее муж перебивался случайными заработками (мужчина, кстати, не являлся отцом малышей). Но семья не бедствовала - женщина жила на сдачу в наем квартиры в столице, на московские детские выплаты и на пособие по потере детьми кормильца. Во время пожара мужчины в доме не было. «По факту гибели в пожаре женщины и двух детей возбуждено уголовное дело» по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).
Взрослые, берегите детей!
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