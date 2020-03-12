5,5 тысяч липчан заболели гриппом и ОРВИ за неделю

Количество заболевших снизилось на 5%

Как сообщает Управление Роспотребнадзора Липецкой области, в период со 2 по 8 февраля в регионе зарегистрировано 5495 случаев гриппа и ОРВИ. Показатель заболеваемости составил 48 человек на 10 тыс. населения, что ниже уровня прошлой недели на 5,4%. Показатели заболеваемости ниже расчетного эпидемического порога на 13,1%. Дети до 14 лет составляют 70% всех заболевших. Госпитализировано 192 человек. Показатель госпитализации не превышает среднемноголетнего показателя для этого периода года. Заболеваемость в Липецке также ниже порога как по населению в целом (на 14,4%), так и во всех возрастных группах (ниже порога на 30-54%).



За неделю в Липецкой области заболеваемость внебольничными пневмониями составила 1,18 на 10 тысяч населения, что не превышает среднемноголетнего показателя (1,22 на 10 тыс.) и ниже уровня прошлой недели. Среди заболевших большинство взрослых (64%), в том числе в возрасте старше 40 лет (44%).



