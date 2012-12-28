«ВАЗ» всмятку, у водителя легкие травмы

Автомобиль слетел с дороги в Усманском районе. Водитель от госпитализации отказался.



14 июня в Усманском районе на дороге Студенки – Беляево 25-летний водитель «ВАЗ-2114» не справился с управлением и съехал в кювет. Водитель получил травмы и, как сообщили в Госавтоинспекции, после оказания помощи был отпущен.За 14-15 июня на дорогах области пострадали еще семь человек, в том числе 2-летняя девочка.Ребенок получил травмы в совхозе Песковатский Грязинского района вечером 14 июня – на придворовой территории 2-летняя девочка попала под колеса самопроизвольно покатившегося «ВАЗ-2107». Девочку госпитализировали.14 июня в Липецком районе на дороге «Подъезд к городу Липецку» столкнулись мопед под управлением 18-летнего водителя и автобус с 54-летним мужчиной за рулем. Водитель мопеда получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.В селе Казинка Грязинского района 20-летний водитель квадроцикла не справился с управлением, съехал с дороги и въехал в световую опору. С травмами его госпитализировали.15 июня в Задонском районе на дороге Донское – Скорняково 54-летний водитель «Лады Ларгус» не справился с управлением и съехал в кювет. Мужчина получил травмы и после оказания помощи был отпущен.