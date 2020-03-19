Общество
59 минут назад
Первый вице-мэр Липецка Михаил Щербаков переезжает в Москву
30 2510
Сегодня глава Липецка Евгения Уваркина прокомментировала слухи об уходе с должности своего первого заместителя Михаила Щербакова:
- Михаил Александрович действительно планирует переехать в Москву по семейным обстоятельствам. Я знаю, что его сын серьёзно влюблен в хоккей, и в столице он сможет проявить себя в этом качестве.
Евгения Уваркина благодарна 42-летнему Михаилу Щербакову за год совместной работы.
- Это настоящий трудоголик. Я всегда могла на него положиться. Не было такой ситуации и проблемы, которую он не мог бы решить. Уверена, что и в Москве профессионализм Михаила Александровича будет востребован и он найдет работу по душе, - сказала глава Липецка.
В мэрию Липецка Михаил Щербаков попал в 2003 году. В главном управлении градостроительства и землеустройства администрации города Липецка, позже ставшим департаментом, он работал ведущим специалистом и заместителем начальника отдела. В 2007 году Щербаков стал областным чиновником, перейдя на работу в управление строительства и архитектуры Липецкой области консультантом отдела формирования и реализации жилищных программ. В феврале 2008 года он был назначен заместителем, а в декабре того же года начальником УКСа Липецкой области.
Летом 2017 года Михаил Щербаков вернулся в мэрию Липецка, став заместителем главы города Сергея Иванова. В это же время должность председателя департамента ЖКХ мэрии оставил его тесть Евгений Лисаконов, чтобы избежать обвинений зятя в конфликте интересов (позже Лисаконов стал директором МУП «ЛиСА»).
В первый раз своим первым заместителем Михаила Щербакова в ноябре 2018 года назначил глава Липецка Сергей Иванов (эта должность стала вакантной после ухода в областную администрацию Дмитрия Аверова). Последним своим распоряжением в марте прошлого года ушедший в досрочную отставку Сергей Иванов назначил первым вице-мэром Липецка Евгению Уваркину, и Михаил Щербаков с марта по июнь был ее советником. После того, как депутаты Липецкого горсовета избавили Евгению Уваркину от приставки врио главы Липецка, Михаил Щербаков во второй раз вошел в ту же реку, снова заняв должность первого заместителя главы города.
У Михаила Щербакова три высших образования: он окончил Липецкий государственный педагогический институт, Липецкий финансово-экономический институт по специальности «банковское дело», Московский институт экономики и управления в строительстве и промышленности. Мэрию Липецка Щербаков, возможно, покинет еще в марте.
- Михаил Александрович действительно планирует переехать в Москву по семейным обстоятельствам. Я знаю, что его сын серьёзно влюблен в хоккей, и в столице он сможет проявить себя в этом качестве.
Евгения Уваркина благодарна 42-летнему Михаилу Щербакову за год совместной работы.
- Это настоящий трудоголик. Я всегда могла на него положиться. Не было такой ситуации и проблемы, которую он не мог бы решить. Уверена, что и в Москве профессионализм Михаила Александровича будет востребован и он найдет работу по душе, - сказала глава Липецка.
В мэрию Липецка Михаил Щербаков попал в 2003 году. В главном управлении градостроительства и землеустройства администрации города Липецка, позже ставшим департаментом, он работал ведущим специалистом и заместителем начальника отдела. В 2007 году Щербаков стал областным чиновником, перейдя на работу в управление строительства и архитектуры Липецкой области консультантом отдела формирования и реализации жилищных программ. В феврале 2008 года он был назначен заместителем, а в декабре того же года начальником УКСа Липецкой области.
Летом 2017 года Михаил Щербаков вернулся в мэрию Липецка, став заместителем главы города Сергея Иванова. В это же время должность председателя департамента ЖКХ мэрии оставил его тесть Евгений Лисаконов, чтобы избежать обвинений зятя в конфликте интересов (позже Лисаконов стал директором МУП «ЛиСА»).
В первый раз своим первым заместителем Михаила Щербакова в ноябре 2018 года назначил глава Липецка Сергей Иванов (эта должность стала вакантной после ухода в областную администрацию Дмитрия Аверова). Последним своим распоряжением в марте прошлого года ушедший в досрочную отставку Сергей Иванов назначил первым вице-мэром Липецка Евгению Уваркину, и Михаил Щербаков с марта по июнь был ее советником. После того, как депутаты Липецкого горсовета избавили Евгению Уваркину от приставки врио главы Липецка, Михаил Щербаков во второй раз вошел в ту же реку, снова заняв должность первого заместителя главы города.
У Михаила Щербакова три высших образования: он окончил Липецкий государственный педагогический институт, Липецкий финансово-экономический институт по специальности «банковское дело», Московский институт экономики и управления в строительстве и промышленности. Мэрию Липецка Щербаков, возможно, покинет еще в марте.
30 2510
Опечатка?
Алексей П.
Урываевой про ХХХХХХХХ
Skrip
Урываева про Уваркину
Урываева про мэра Сергея Иванова
Стрелец
дед
Нач. бриг Алексей
Стрелец