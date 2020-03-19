Общество

59 минут назад

Первый вице-мэр Липецка Михаил Щербаков переезжает в Москву

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#Михаил Щербаков
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Первый вице-мэр Липецка Михаил Щербаков переезжает в Москву
Сегодня глава Липецка Евгения Уваркина прокомментировала слухи об уходе с должности своего первого заместителя Михаила Щербакова:

- Михаил Александрович действительно планирует переехать в Москву по семейным обстоятельствам. Я знаю, что его сын серьёзно влюблен в хоккей, и в столице он сможет проявить себя в этом качестве.

Евгения Уваркина благодарна 42-летнему Михаилу Щербакову за год совместной работы.

- Это настоящий трудоголик. Я всегда могла на него положиться. Не было такой ситуации и проблемы, которую он не мог бы решить. Уверена, что и в Москве профессионализм Михаила Александровича будет востребован и он найдет работу по душе, - сказала глава Липецка.

В мэрию Липецка Михаил Щербаков попал в 2003 году. В главном управлении градостроительства и землеустройства администрации города Липецка, позже ставшим департаментом, он работал ведущим специалистом и заместителем начальника отдела. В 2007 году Щербаков стал областным чиновником, перейдя на работу в управление строительства и архитектуры Липецкой области консультантом отдела формирования и реализации жилищных программ. В феврале 2008 года он был назначен заместителем, а в декабре того же года начальником УКСа Липецкой области.

Летом 2017 года Михаил Щербаков вернулся в мэрию Липецка, став заместителем главы города Сергея Иванова. В это же время должность председателя департамента ЖКХ мэрии оставил его тесть Евгений Лисаконов, чтобы избежать обвинений зятя в конфликте интересов (позже Лисаконов стал директором МУП «ЛиСА»).

В первый раз своим первым заместителем Михаила Щербакова в ноябре 2018 года назначил глава Липецка Сергей Иванов (эта должность стала вакантной после ухода в областную администрацию Дмитрия Аверова). Последним своим распоряжением в марте прошлого года ушедший в досрочную отставку Сергей Иванов назначил первым вице-мэром Липецка Евгению Уваркину, и Михаил Щербаков с марта по июнь был ее советником. После того, как депутаты Липецкого горсовета избавили Евгению Уваркину от приставки врио главы Липецка, Михаил Щербаков во второй раз вошел в ту же реку, снова заняв должность первого заместителя главы города.

У Михаила Щербакова три высших образования: он окончил Липецкий государственный педагогический институт, Липецкий финансово-экономический институт по специальности «банковское дело», Московский институт экономики и управления в строительстве и промышленности. Мэрию Липецка Щербаков, возможно, покинет еще в марте.
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#Михаил Щербаков
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Комментарии (30)

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12 секунд назад
Настоящий трудоголик или алкоголик?
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Алексей П.

6 минут назад
Побежали твари,побежали....задница у многих горит....
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Урываевой про ХХХХХХХХ

10 минут назад
Стрелец, У нас теперь мэр ХХХХХХХХ , лучший из лучших - говорит Вера Урываева.
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Skrip

11 минут назад
Наверное в столице устроится в ремесленную мастерскую и будет ложки и клюшки из дерева вырезать.
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Урываева про Уваркину

12 минут назад
Стрелец, У нас и Евгения Юрьевна, теперь исполняющая обязанности, я думаю она справиться со своей работой не хуже чем мужчина, - говорит председатель Союза женщин Липецкой области Вера Урываева.
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Урываева про мэра Сергея Иванова

15 минут назад
Стрелец, — Ситуация как раз здоровая. Город за вами идет. Город преображается. Мы вас избирали, и мы вас так просто не отпустим, — выступила от «Единой России» Вера Урываева.
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Стрелец

17 минут назад
Скоро и до Уваркиной дело дойдёт все по валят а она будет отвечать перед законом. Придёт прокурор с Москвы и держись мэр
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дед

19 минут назад
надеюсь с протянутой рукой не увидим ? , вся - ко бывает и муха пердит . надеюсь наступят такие времена.
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Нач. бриг Алексей

19 минут назад
Я могу занять его должность, тем более у меня своя бригада уже есть, выполняем любые виды работ, Евгения Юрьевна, если что телефон у Вас мой имеется.
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Стрелец

20 минут назад
Кто ж теперь Уваркину будет охранять? Нашлась причина ребёнок даже смешно. Явно причина другая. Либо вали либо посадят. Гулевский тоже в своё время свалил.
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