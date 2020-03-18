Общество
сегодня, 13:12
В Домах быта начали шить марлевые маски
39 1917
В Липецкой области начали шить марлевые маски, чтобы предотвратить дефицит из-за ажиотажного спроса на них в связи со вспышкой коронавируса.
Как сообщает областное управление потребительского рынка, маски изготавливают в швейных цехах и ателье Домов быта по всему региону. Изготовленные профессиональными закройщицами и швеями маски шьются из нетканого материала и марли. В день каждая швейная мастерская готова пошить до 200 изделий.
Как сообщает областное управление потребительского рынка, маски изготавливают в швейных цехах и ателье Домов быта по всему региону. Изготовленные профессиональными закройщицами и швеями маски шьются из нетканого материала и марли. В день каждая швейная мастерская готова пошить до 200 изделий.
39 1917
Перри Мейсон
Перри Мейсон
Перри Мейсон
Перри Мейсон
Перри Мейсон
Гость
Ого
Перри Мейсон
Перри Мейсон
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