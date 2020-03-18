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В Домах быта начали шить марлевые маски

39 1917
#медицинские маски
2
В Домах быта начали шить марлевые маски
В Липецкой области начали шить марлевые маски, чтобы предотвратить дефицит из-за ажиотажного спроса на них в связи со вспышкой коронавируса.

Как сообщает областное управление потребительского рынка, маски изготавливают в швейных цехах и ателье Домов быта по всему региону. Изготовленные профессиональными закройщицами и швеями маски шьются из нетканого материала и марли. В день каждая швейная мастерская готова пошить до 200 изделий.


39 1917
#медицинские маски
2

Комментарии (39)

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Перри Мейсон

8 минут назад
Ого, согласен
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Перри Мейсон

8 минут назад
Гость, я с вами совершенно верно
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Перри Мейсон

15 минут назад
Сталин был прав, Сталин умер в луже мочи. Так мне Дудь рассказал
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Перри Мейсон

16 минут назад
обнуленные пустобрехи, +1000
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Перри Мейсон

16 минут назад
Сталин был прав, абсолютно верно
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Гость

18 минут назад
Просмотрел видео с заседания суда. На вопрос судьи, состоял ли под судом и следствием, Козин дал ответ - нет. Это ложь!!! В 1994-1995 годах Козин СОСТОЯЛ ПОД СЛЕДСТВИЕМ И СУДОМ по делу о ДТП на ул. Космонавтов 28.05. 1994 года. В этот день Козин, находясь пьяным за рулем, убил насмерть и сделал инвалидами несколько ни в чем не повинных людей! Как и сейчас, Козин всячески затягивал следствие, потом подкупал судей и в конечном итоге сумел уйти от уголовной ответственности. И вот новый суд и Козин С САМОГО НАЧАЛА НАЧИНАЕТ ЛГАТЬ СУДЬЕ! Прошу обратить на это внимание СУДА и особенно СТОРОНЫ ОБВИНЕНИЯ.Если лжет с самого начала, то будет лгать до конца! Верить ему у суда больше нет оснований. Посадите этого подонка, по нему давно зона плачет!!!
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Ого

21 минуту назад
Кто знает? Где у нас Дома быта?
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Перри Мейсон

22 минуты назад
Сталин был прав, Сталин умер в луже мочи
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Перри Мейсон

23 минуты назад
нн, я ещё летом масками закупился. Меня ещё отец научил закупаться врок. Он всю войну прошел сражаясь с арийскими ордами на продскладах страны.
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Сталин был прав

25 минут назад
раньше надо было на неытедоллары заводы ,фабрики,технолонии и производства в РФ строить ,а не поккпать шотландские замки и суперяхты и футбольные клубы. саудиты в отличии от кремлевской шпаны из ОПГ учились в унтверситетах. кремлевская шпана достала всех и с ней решили покончить раз и навсегда.
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