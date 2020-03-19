Происшествия
7 минут назад
Упавшая с пятого этажа школьница пыталась через балкон спуститься к подружкам
Из-за плохого поведения 15-летнюю девочку заперли дома родители.
Как уже сообщал GOROD48, сегодня утром «15-летняя девушка упала с пятого этажа на улице Водопьянова». Медики «скорой помощи» доставили ее с тяжелейшими травмами в областную детскую больницу и сейчас, по словам главного врача клиники Сергея Голобурдина, реаниматологи ведут борьбу за ее жизнь.
Как стало известно GOROD48, эта девочка не отличалась хорошим поведением. Из-за этого она постоянно ссорилась с родителями, с ней работал школьный психолог. Вчера вечером подросток пришла домой позже того времени, которое ей обозначили родители. После очередного скандала утром, уходя на работу, родители замкнули дочь в квартире, забрав ее комплект ключей.
Однако под «домашним арестом» девочка сидеть не захотела. Когда под окна пятиэтажного дома, в котором она жила, пришли ее не посещающие из-за общешкольного карантина одноклассницы, «затворница» решила выбраться на улицу. Она сбросила своим знакомым куртку, а сама попыталась спуститься к ним по балконам с пятого этажа, на котором живет. Попытка оказалась неудачной.
Как стало известно GOROD48, эта девочка не отличалась хорошим поведением. Из-за этого она постоянно ссорилась с родителями, с ней работал школьный психолог. Вчера вечером подросток пришла домой позже того времени, которое ей обозначили родители. После очередного скандала утром, уходя на работу, родители замкнули дочь в квартире, забрав ее комплект ключей.
Однако под «домашним арестом» девочка сидеть не захотела. Когда под окна пятиэтажного дома, в котором она жила, пришли ее не посещающие из-за общешкольного карантина одноклассницы, «затворница» решила выбраться на улицу. Она сбросила своим знакомым куртку, а сама попыталась спуститься к ним по балконам с пятого этажа, на котором живет. Попытка оказалась неудачной.
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