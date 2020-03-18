Общество

36 минут назад

Проспект Победы: ремонт полным ходом!

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#проспект Победы
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Проспект Победы: ремонт полным ходом!

В областной администрации пока довольны темпами реконструкции главной автомагистрали Липецка.

Сегодня областное управление дорог и транспорта показало журналистам ход работ на проспекте Победы. Примечательно, что среди тех, кто комментировал ситуацию, не было ни одного представителя мэрии Липецка, что свидетельствует о том, что городских чиновников оттерли в сторону от реализации этого масштабного проекта. Зато в новом качестве перед СМИ появился бывший главный смотритель Липецка Алексей Огневой - с февраля он является руководителем липецкого подразделения столичной фирмы «Руслан-1».

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- С начала работ нами срезано более 30 тысяч квадратных метров старого асфальтобетонного покрытия, что превышает 70% от фронта работ. Сейчас мы активно завозим на объект шлак и песок. Мы уже убрали с проспекта почти все старые световые опоры. Разрабатываем грунт под уширение дороги. На некоторых участках уже смонтированы новые колодцы дождеприемников. Вот-вот начнем устанавливать гранитные бордюры.

Дорожное строительство курирует областное управление дорог и транспорта. По мнению заместителя начальника управления Александра Лыткина, подрядная организация набрала очень высокий темп работ. Впрочем, дальше эти темпы могут притормозить ресурсные организации, которые прокладывают на реконструируемом участке дороги сети и коммуникации.

GOROD48 поинтересовался, когда планируют открыть участок от Механизаторов до площади Кольцевой, который был закрыт в ночь на 14 марта?

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- Делать прогнозы еще очень рано. Надо понять, как отработают сетевые организации, - ответил Александр Лыткин.

Ранее в мэрии говорили о желании восстановить движение автотранспорта по проспекту Победы летом, после того, как дорожники укатают на участке от площади Кольцевой до площади Победы новое асфальтобетонное покрытие.

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#проспект Победы
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Комментарии (5)

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Прораб

13 минут назад
Работайте, работайте, солнце ещё высоко, негры!!! (а-ха-ха...)
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Экономический прорыв против тунеядства

17 минут назад
Следующим этапом будет снос халуп тунеядцев на сселках под китайскую промзону!
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Экономический прорыв против тунеядства

17 минут назад
Следующим этапом будет снос халуп тунеядцев на сселках под китайскую промзону!
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Ха

18 минут назад
Вот такая вот незамысловатая коррупция "бывший главный смотритель Липецка Алексей Огневой - с февраля он является руководителем липецкого подразделения столичной фирмы «Руслан-1». Да, ничего там не кипит. В воскресенье вообще никаких работ не было
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ОКУ "Центр занятости"

19 минут назад
Липчане! Из областной администрации пришла вакансия - начальник управления ЖКХ Липецкой области. Зарплата 190 тыс. рублей в месяц. Ждем Ваших резюме
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