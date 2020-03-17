Общество

36 минут назад

Липецк дошел до ручки 2

14 1235
#фейк #слухи #коронавирус
2
Липецк дошел до ручки 2

В Липецке повторяется слух 10-летней давности.

Сегодня вечером Липецку разошелся еще один фантастический слух связанный с коронавирусной инфекцией: 

«Сегодня в 23:00 и до 5:00 утра, вертолёты будут распылять лекарство для дезинфекции, окна и балконы должны быть закрыты и на улице после 23:00 находится нельзя. Сообщили из военной части. Просят распространить....».

Такое сообщение пересылают друг другу и родители липецких школьников.

«Окна закрывать не надо. Вертолетов не будет. Просим родителей не рассылать эти сообщения по чатам», - так прокомментировали очередной слух представители власти.

Примечательно, что чуть больше 10 лет назад - в декабре 2009 года, когда в городе боялись свиного гриппа, по Липецку разошелся точно такой же фейк. Тогда еще без помощи соцсетей распространялась история о санитарной обработке, которой подвергли город с самолётов. 

1 декабря 2009 года в нашей публикации «Липецк дошел до ручки» эту выдумку последовательно опровергли в Липецком авиацентре и аэропорте.

Сегодняшний слух родом из Грузии. 11 марта сообщение о распыляющих лекарство самолетах разошлось по Тбилиси.

14 1235
#фейк #слухи #коронавирус
2

Комментарии (15)

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Ольга

3 секунды назад
Нечего летать и распылять . Я только машину помыла.
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Гость

2 минуты назад
Липецк- сказочный город! Сегодня буду дежурить ,посмотрю как будут летать самолеты)))
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горожанин

3 минуты назад
может надо просто в городе убрать грязь и пыль?
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Иван

5 минут назад
Липчанка, Вы вместе со Светой лечились?
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Перри Мейсон

6 минут назад
Ваш, давайте ещё раз.. А то нифига не понятно, но очень интересно... Чем я себя утешаю, что про 45й нормально, и зачем свечку ставить, и почему скрепную?)))
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Липчанке

9 минут назад
закусывать надо !
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Ваш

10 минут назад
Перри Мейсон, Ватан это ты себя так утешаешь, про 45-й это нормально, сходи свечку поставь скрепную
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Иван

10 минут назад
Света, Из окна Плехановской больницы видела,или с Аксакова,6?
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Липчанка

11 минут назад
Обработка есть и сейчас! Слышу лично до 5 утра. Летают самолеты или вертолеты. Потом асфальт весь белый.
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.

12 минут назад
Распустили школоту по домам, вот им и делать нечего. Сидят придумывают. Нужно их было в школах закрыть и гаджеты отобрать, пусть книги читали бы.
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