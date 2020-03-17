36 минут назад
Липецк дошел до ручки 2
В Липецке повторяется слух 10-летней давности.
«Сегодня в 23:00 и до 5:00 утра, вертолёты будут распылять лекарство для дезинфекции, окна и балконы должны быть закрыты и на улице после 23:00 находится нельзя. Сообщили из военной части. Просят распространить....».
Такое сообщение пересылают друг другу и родители липецких школьников.
«Окна закрывать не надо. Вертолетов не будет. Просим родителей не рассылать эти сообщения по чатам», - так прокомментировали очередной слух представители власти.
Примечательно, что чуть больше 10 лет назад - в декабре 2009 года, когда в городе боялись свиного гриппа, по Липецку разошелся точно такой же фейк. Тогда еще без помощи соцсетей распространялась история о санитарной обработке, которой подвергли город с самолётов.
1 декабря 2009 года в нашей публикации «Липецк дошел до ручки» эту выдумку последовательно опровергли в Липецком авиацентре и аэропорте.
Сегодняшний слух родом из Грузии. 11 марта сообщение о распыляющих лекарство самолетах разошлось по Тбилиси.
Ольга
Гость
горожанин
Иван
Перри Мейсон
Липчанке
Ваш
Иван
Липчанка
.