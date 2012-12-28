Ельчанину разрешили не отдавать долг микрофинансовой компании

Займ почти на 40 000 рублей на его имя оформили мошенники.

Елецкий городской суд рассмотрел иск микрофинансовой компании к мужчине о взыскании задолженности по договору займа и встречный иск этого ельчанина о признании договора займа незаключенным и возложении обязанности удалить информацию из своих баз данных и прекратить обработку персональных данных.Как рассказали GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, ООО МФК требовало с ельчанина 43 237 рублей, в том числе долг в 39 157 рублей, а также госпошлина в 4000 рублей и почтовые расходы.Но ельчанину удалось доказать в суде, что никаких денег от ООО МФК он не получал, заявок на получение займов или кредитов на интернет-сайтах не оставлял, согласия на обработку персональных данных не давал, к условиям заявления-оферты на предоставление микрозайма не присоединялся, условий договора не подписывал, никаких паролей и кодов, в том числе в виде SMS-сообщений, не отправлял.«При рассмотрении дела в суде было установлено, что по факту мошеннических действий мужчина обратился в ОМВД России по городу Ельцу с заявлением о привлечении к ответственности неизвестного, который, воспользовавшись его паспортными данными, оформил займ на его имя. Было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 159 УК РФ . Также было установлено, что банковская карта, на которую были перечислены деньги, и с которой осуществлялось частичное погашение займа, ельчанину не принадлежит», — сообщили в пресс-службе.В результате суд отказал микрофинансовой компании в удовлетворении требований.