Общество

сегодня, 16:04

В колониях и СИЗО Липецкой области запретили свидания с заключенными из-за коронавируса

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#коронавирус #карантин #УФСИН
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В колониях и СИЗО Липецкой области запретили свидания с заключенными из-за коронавируса

Заболевших осужденных и подследственных будут госпитализировать в муниципальные больницы

Как сообщают в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области, в целях предупреждения распространения заболеваемости среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также работников уголовно-исполнительной системы РФ, главным государственным санитарным врачом ФСИН России вынесено постановление «О введении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, направленных на недопущение возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».   

В соответствии c этим постановлением с 16 марта 2020 года и до особого указания в учреждениях территориальных органов ФСИН России и следственных изоляторах ФСИН России приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий. 

Также в учреждения УИС категорически запрещен допуск посетителей и сотрудников УИС с повышенной температурой тела и лиц, прибывших в течение последних 14 дней из государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции.

Кроме того, в целях недопущения случаев заноса и распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом, в учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской Федерации организуется и реализуется комплекс других санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

В случае выявления у лиц, содержащихся под стражей, симптомов заболевания или подозрений на новую коронавирусную инфекцию, начальникам территориальных органов ФСИН России поручено организовать их госпитализацию в учреждения государственных и муниципальных систем здравоохранения.

В УФСИН просят родственников подозреваемых, обвиняемых, осужденных с пониманием отнестись к введению ограничительных мероприятий. Об их отмене будет сообщено дополнительно.
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#коронавирус #карантин #УФСИН
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Комментарии (5)

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Сергей 13

20 минут назад
123, в Казахстане гипермаркеты и вообще большие магазины есть в Алматы и Астане.А шо касается Италии,там шо,после шести вечера вирус активизируется?Не ссыте,кому суждено быть повешенным,тот не утонет.
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123

51 минуту назад
Смешно вам да? А в Италии уже запрещено из домов выходить после 6 вечера и патрули дежурят и штрафы выписывают. И все больнички переполнены , ИВС не хватает всем дышать. У них этот вирус в лёгких пену образует и адьес. В Казахстане гиперы и цумы позакрывал и людей без содержания отправили. А мы как всегда только смеемся.
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Сосед

57 минут назад
Навальный, да тля,совсем пипец ,просто все как! Задумайтесь!
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Обхохочешься

сегодня, 16:26
Вы бы ещё всем людям запретели из своих квартир выходить, "коронавирус" же всё-таки гуляет! Опасно дя жизни!!!
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Навальный

сегодня, 16:20
Во кровавый режим лютует!! Как же мне теперь грев передавать соратникам, сидящим за лайки и репосты?
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