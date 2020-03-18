В колониях и СИЗО Липецкой области запретили свидания с заключенными из-за коронавируса

Заболевших осужденных и подследственных будут госпитализировать в муниципальные больницы

Как сообщают в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области, в целях предупреждения распространения заболеваемости среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также работников уголовно-исполнительной системы РФ, главным государственным санитарным врачом ФСИН России вынесено постановление «О введении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, направленных на недопущение возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».



В соответствии c этим постановлением с 16 марта 2020 года и до особого указания в учреждениях территориальных органов ФСИН России и следственных изоляторах ФСИН России приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий.



Также в учреждения УИС категорически запрещен допуск посетителей и сотрудников УИС с повышенной температурой тела и лиц, прибывших в течение последних 14 дней из государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции.



Кроме того, в целях недопущения случаев заноса и распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом, в учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской Федерации организуется и реализуется комплекс других санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.



В случае выявления у лиц, содержащихся под стражей, симптомов заболевания или подозрений на новую коронавирусную инфекцию, начальникам территориальных органов ФСИН России поручено организовать их госпитализацию в учреждения государственных и муниципальных систем здравоохранения.



В УФСИН просят родственников подозреваемых, обвиняемых, осужденных с пониманием отнестись к введению ограничительных мероприятий. Об их отмене будет сообщено дополнительно.

