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В поселках Дачном, Матырском, Новой жизни отключат холодную воду
Общество
Грузовик завалился набок у Косыревки
Происшествия
Желтый уровень объявлен в Липецкой области
Происшествия
В Липецкой области тепло и дождливо
Погода в Липецке
Родные ищут пропавшего на станции Дон 76-летнего инвалида
Происшествия
Читать все
Происшествия
969
сегодня, 09:11
5

Бой с автомобилями в «Елецком» записала камера наблюдения

33-летний мужчина был пьян.

В липецкий отдел полиции № 2 обратились с заявлениями о повреждении двух автомобилей в микрорайоне «Елецкий».

«Потерпевшие пояснили, что на стоянке у дома по улице Осканова повреждены их машины. Сумма ущерба превысила 85 тысяч рублей. 33-летний подозреваемый попал на запись камеры наблюдения. С его слов, он был пьян», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений), cанкции которой — до пяти лет лишения свободы.
повреждение имущества
хулиганство
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Комментарии (5)

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Липчанин
9 минут назад
Пьянь отмороженная!!!
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а
15 минут назад
опасный клиент,таких в плеханово надо . Лечить
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Александр
18 минут назад
Бой с тенью :)
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Шурик
33 минуты назад
Наверное 33 года на печи просидел, как Илья Муромец, и решил силушку свою богатырскую показать людям, это во всем змей зелёный виноват.
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Липчанин
39 минут назад
Стиль пьяный мастер)
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