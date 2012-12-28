Сегодня в Липецке: в какой валюте лучше хранить сбережения, липчане начали платить таксистам по 100 рублей сверху
Сегодня в Липецке: в какой валюте лучше хранить сбережения, липчане начали платить таксистам по 100 рублей сверху
Происшествия
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сегодня, 09:11
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Бой с автомобилями в «Елецком» записала камера наблюдения
33-летний мужчина был пьян.
«Потерпевшие пояснили, что на стоянке у дома по улице Осканова повреждены их машины. Сумма ущерба превысила 85 тысяч рублей. 33-летний подозреваемый попал на запись камеры наблюдения. С его слов, он был пьян», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений), cанкции которой — до пяти лет лишения свободы.
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