Бой с автомобилями в «Елецком» записала камера наблюдения

33-летний мужчина был пьян.

В липецкий отдел полиции № 2 обратились с заявлениями о повреждении двух автомобилей в микрорайоне «Елецкий».«Потерпевшие пояснили, что на стоянке у дома по улице Осканова повреждены их машины. Сумма ущерба превысила 85 тысяч рублей. 33-летний подозреваемый попал на запись камеры наблюдения. С его слов, он был пьян», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений), cанкции которой — до пяти лет лишения свободы.