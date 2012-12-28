Креативной индустрией в Липецкой области занимаются 4 800 человек

Вклад креативщиков в экономику региона составляет уже 1,5%, а к 2030 году должен вырасти вдвое.

В сфере креативной индустрии Липецкой области работают 4 800 человек, сообщил на 10-м форуме малого и среднего предпринимательства, состоявшемся в Елецком районе, директор МКК «Липецкий областной фонд поддержки МСП» Дмитрий Петухов.Вклад занятых в организации отдыха и развлечений, архитектуре и урбанистике, моде и ювелирном деле, дизайне, гастрономии, народных художественных промыслах и ремеслах, создании видеоигр, музыки и программного обеспечения, концертно-гастрольном и галерейном бизнесе, кинопроизводстве и телевидении, рекламе и пиаре, СМИ в валовый региональный продукт (ВРП) за 2024 год превысил 11,7 млрд рублей. Это — 1,5% ВРП.Дмитрий Петухов сообщил, что по оценкам правительства области к 2030 году доля креативной индустрии в ВРП региона вырастет до 3%.