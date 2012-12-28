Сегодня в Липецке: в какой валюте лучше хранить сбережения, липчане начали платить таксистам по 100 рублей сверху
Общество
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сегодня, 12:19
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Креативной индустрией в Липецкой области занимаются 4 800 человек
Вклад креативщиков в экономику региона составляет уже 1,5%, а к 2030 году должен вырасти вдвое.
Вклад занятых в организации отдыха и развлечений, архитектуре и урбанистике, моде и ювелирном деле, дизайне, гастрономии, народных художественных промыслах и ремеслах, создании видеоигр, музыки и программного обеспечения, концертно-гастрольном и галерейном бизнесе, кинопроизводстве и телевидении, рекламе и пиаре, СМИ в валовый региональный продукт (ВРП) за 2024 год превысил 11,7 млрд рублей. Это — 1,5% ВРП.
Дмитрий Петухов сообщил, что по оценкам правительства области к 2030 году доля креативной индустрии в ВРП региона вырастет до 3%.
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