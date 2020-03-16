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Администрация Липецкой области запустила яндекс-канал с оперативной информацией о коронавирусе

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#коронавирус
Администрация Липецкой области запустила яндекс-канал с оперативной информацией о коронавирусе

Создан областной яндекс-канал с официальной информацией по коронавирусу. Здесь можно получить самую оперативную и актуальную информацию о ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. 

В материалах канала также будет разъясняться, каковы симптомы и пути передачи инфекции, подробно рассказываться, как защитить себя и своих близких от заболевания, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области

На 16 марта новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории области не выявлено. Три человека проходят лечение в областной инфекционной больнице. В обсерваторе находятся 34 человека. Они здоровы. Симптомов коронавирусной инфекции не выявлено.

Организовано ежедневное медицинское наблюдение на дому за лицами, прибывшими из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и за людьми, контактировавшими короткое время с лицами, находящимися в обсерваторе. Симптомов заболевания ни у кого не выявлено.

Также четыре жителя Чаплыгинского района прошли обследование на наличие коронавируса. Результат – отрицательный. Необходимость проведения обследования чаплыгинцев возникла после их контакта с человеком, у которого подозревали коронавирусную инфекцию. Люди вместе ехали в поезде. Сейчас четверо жителей Чаплыгинского района находятся в обсерваторе. За ними ведётся медицинское наблюдение.

12 1669
#коронавирус

Комментарии (12)

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Трагик

3 минуты назад
Одни мудаки комментарии пишут. Реально - олигафрены Пери, Гость и остальная мудота.
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Администрации Липецкой области

5 минут назад
В какой аптеке города можно купить медицинские маски?Хоть одну назовите.
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Чем

14 минут назад
Создавать каналы,лучше бы наладили бесплатную раздачу масок и тотальную дезинфекцию города.У вас водители автобусов целый день без масок работают.Нахрена мне знать сколько по стране заразилось?Эта не работа,а бесполезная истерия.Посмотрите,как работают китайцы,без шума и пыли.Учитесь!!!!!!!!
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Бутер

19 минут назад
Где можно задать анализы на этот вирус объясните людям?
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Дело

21 минуту назад
Всем заболевшим - идите в администрацию, общайтесь больше с чиновниками, с лысычом! Дай Бог вам всем здоровья за такое благое дело!)
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Я

39 минут назад
Все равно одно вранье. Достижения этого - мы готовы. К чему? Ни одной маски в аптеке...
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Перри Мейсон

41 минуту назад
Лучше бы дороги строили))
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Инквизитор

43 минуты назад
Заболел иди в мэрию, похожи, покашляй.
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Гость

43 минуты назад
Где маски артемон лысый и мальвина?
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Пенсионер

55 минут назад
Почему в подъездах не проводят дезинфекцию ! Заставить Уваркину мыть полы в подездах с хлоркой . Мер должна работать .
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