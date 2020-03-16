Администрация Липецкой области запустила яндекс-канал с оперативной информацией о коронавирусе

Создан областной яндекс-канал с официальной информацией по коронавирусу. Здесь можно получить самую оперативную и актуальную информацию о ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе.





На 16 марта новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории области не выявлено. Три человека проходят лечение в областной инфекционной больнице. В обсерваторе находятся 34 человека. Они здоровы. Симптомов коронавирусной инфекции не выявлено.



Организовано ежедневное медицинское наблюдение на дому за лицами, прибывшими из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и за людьми, контактировавшими короткое время с лицами, находящимися в обсерваторе. Симптомов заболевания ни у кого не выявлено.



Также четыре жителя Чаплыгинского района прошли обследование на наличие коронавируса. Результат – отрицательный. Необходимость проведения обследования чаплыгинцев возникла после их контакта с человеком, у которого подозревали коронавирусную инфекцию. Люди вместе ехали в поезде. Сейчас четверо жителей Чаплыгинского района находятся в обсерваторе. За ними ведётся медицинское наблюдение.



материалах канала также будет разъясняться, каковы симптомы и пути передачи инфекции, подробно рассказываться, как защитить себя и своих близких от заболевания, сообщает пресс-служба администрации Липецкой областиНа 16 марта новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории области не выявлено. Три человека проходят лечение в областной инфекционной больнице. В обсерваторе находятся 34 человека. Они здоровы. Симптомов коронавирусной инфекции не выявлено.Организовано ежедневное медицинское наблюдение на дому за лицами, прибывшими из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и за людьми, контактировавшими короткое время с лицами, находящимися в обсерваторе. Симптомов заболевания ни у кого не выявлено.Также четыре жителя Чаплыгинского района прошли обследование на наличие коронавируса. Результат – отрицательный. Необходимость проведения обследования чаплыгинцев возникла после их контакта с человеком, у которого подозревали коронавирусную инфекцию. Люди вместе ехали в поезде. Сейчас четверо жителей Чаплыгинского района находятся в обсерваторе. За ними ведётся медицинское наблюдение.