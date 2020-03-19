Общество

58 минут назад

Мэр Ельца отказался от личного приема граждан

34 852
#коронавирус

Евгений Боровский готов ответить на все вопросы по телефону.

Глава администрации Ельца Евгений Боровских принял решение не проводить личный прием граждан. Глава города указал, что это – необходимая мера в условиях угрозы распространения коронавируса. Евгений Боровский завтра готов ответить на вопросы ельчан по телефону.

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Напомним, ранее стало известно, что из-за коронавируса меняется режим работы судов Липецкой области. Рассмотрение многих дел отложено до конца карантинных мероприятий. Если не будет никаких изменений, дела начнут рассматриваться в обычном порядке, начиная с 10 апреля 2020 года. Заявление в суды можно отправлять по почте.
34 852
#коронавирус

Комментарии (34)

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Пенсионер.

56 секунд назад
Был на приеме у Боровских, говорил мне,что он юрист, но на самом деле манипулятор встроенный в систему.
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Внешне схож

1 минуту назад
С полицейским с Рублевки
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Мэр

3 минуты назад
Уважаемые коллеги, внесу небольшие разъяснения, откаты принимаются в обычном режиме при личном посещении. Прошу не путать.
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Елец

7 минут назад
Да когда этого борова уволят?! Абсолютно ничего не может! Родственник Зам.губернатора Тагинцева. Молодой и жирный. Город весь в грязи. Даже не убирают. Позор. Дороги в ямах, парки и скверы в ужасном состоянии. Работы нет, депутаты ничего не делают. Пыль везде, очереди в больницах. Когда будет мэр в Ельце настоящий?!
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Заваркина

12 минут назад
А чё так можно было?
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человек

14 минут назад
а зачем они вообще принимают граждан? . для галочки? Они совсем ничего не делают, вместе с замами. нет что бы в соцсетях выложить фото!!!!!
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Рф

16 минут назад
Это * цивилизация. Это же пещерные люди А если враг? Мальчиши плохиши. Мандец нам с такими управленцами.
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Все

17 минут назад
Крысы по норам
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Трусишка

18 минут назад
Было время , Ленин вон на броневике интервью давал , рабочим и крестьянам .
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Житель

18 минут назад
Пайка видно у него нормальная, выше среднего. Чето и раньше тебя на работе не видел
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