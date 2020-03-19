Общество
58 минут назад
Мэр Ельца отказался от личного приема граждан
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Евгений Боровский готов ответить на все вопросы по телефону.
Глава администрации Ельца Евгений Боровских принял решение не проводить личный прием граждан. Глава города указал, что это – необходимая мера в условиях угрозы распространения коронавируса. Евгений Боровский завтра готов ответить на вопросы ельчан по телефону.
Напомним, ранее стало известно, что из-за коронавируса меняется режим работы судов Липецкой области. Рассмотрение многих дел отложено до конца карантинных мероприятий. Если не будет никаких изменений, дела начнут рассматриваться в обычном порядке, начиная с 10 апреля 2020 года. Заявление в суды можно отправлять по почте.
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Напомним, ранее стало известно, что из-за коронавируса меняется режим работы судов Липецкой области. Рассмотрение многих дел отложено до конца карантинных мероприятий. Если не будет никаких изменений, дела начнут рассматриваться в обычном порядке, начиная с 10 апреля 2020 года. Заявление в суды можно отправлять по почте.
34 852
Пенсионер.
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