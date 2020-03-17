Общество

сегодня, 14:15

Торговые сети: «Поводов для ажиотажной скупки продуктов нет»

14 1752
#коронавирус
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Торговые сети: «Поводов для ажиотажной скупки продуктов нет»

Боясь объявления всеобщего карантина липчане все же скупают бакалейные товары.

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Опасаясь объявления всеобщего карантина по типу итальянского или французского сценария, некоторые липчане стали делать запасы самых ходовых товаров. Вот так, например, выглядели вчера полки одного крупного супермаркета.

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Сегодня утром GOROD48 поинтересовался у продавцов «Пятерочки», видят ли они ажиотажный спрос на продукты? Из ответа следовало, что да. Липчане впрок закупаются бакалеей: крупами, сахаром, макаронами, то есть долго хранимым товаром. Однако на складах, по их словам, всего в изобилии.

А вот как прокомментировал ситуацию представитель X5 Retail Group, сети, объединяющей торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», Карусель»: «В некоторых магазинах сейчас наблюдается повышенный спрос на отдельные товары. Поэтому мы налаживаем дополнительные поставки с наших распределительных центров во всех регионах: увеличиваем объемы партий пользующихся спросом товаров и частоту пополнения полок, что требует дополнительных усилий от сотрудников и может занимать больше времени. Производители поставляют товар вовремя и на складах мы имеем достаточный запас, чтобы удовлетворить все потребности наших покупателей. Если на полке в магазине недостаточно товара, то завтра ее пополнят новой поставкой со склада».

Сегодня областное управление потребительского рынка и ценовой политики организовало для СМИ съемки в магазине еще одной торговой сети - «Магните» на улице Плеханова.

В магазине журналистов встретили во всеоружии: его работники были в масках, а полки ломились от продуктов. Среди покупателей в это время было много пенсионеров. Но, в отличие от опустошивших магазины москвичей, липчане не закупались впрок.

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Это фото из столичного магазина прислал GOROD48 один из бывших липецких чиновников  

- Чему бывать, того не миновать! - так ответила на вопрос о том, готовит ли она запас продуктов на случай эпидемии, пожилая женщина. - Я выросла на реке. Все детство провела в воде. И у нас никто не утонул, кроме одного пятилетнего мальчика. Наверное, у него была такая судьба - утонуть. Так что я ни к чему не готовлюсь.

В тележке пенсионерки лежали две упаковки бекона. К ним женщина хотела купить еще и пачку риса, так как на него была скидка.

Другая пожилая липчанка, судя по самодельной марлевой маске на лице, не фаталистка. Но и она не закупается впрок: «Зачем, если вокруг такое изобилие?»

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На кассе много покупателей, но никто не вывозит снедь тележками 

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Участница Великой Отечественной войны и ее дочь-пенсионерка берут то, что нужно к столу на сегодня

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Редеющий товар тут же пополняют новым 

И все же в ходе долгих поисков нам удалось найти семью, которая потихоньку запасается продуктами. В ее НЗ уже вошли макароны, мука, гречка. Но этот запас небольшой, он позволит мужчине и женщине при самоизоляции прожить не более двух недель.

Работники магазина говорят, что пользующиеся спросом товары на складе есть, а потому считают правильным поведение липчан, не попавших под потребительскую истерию.
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#коронавирус
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Комментарии (14)

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Сталин

2 минуты назад
ИДИОТЫ)) От этого коммерсантам больше будет выручка только,продадут всё быстрее и заработают больше на таких паникерах недалёких)))
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Да

3 минуты назад
Это начало конца.
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Путешественница по аптекам

4 минуты назад
Мирамистин есть! Что паникуете?
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Липчанка

12 минут назад
Тут не поймешь, то по ТВ говорят как можно меньше контактировать, это значит уже что надо запастись продуктами, лекарствами. Я запаслась продуктами на две недели и уже заплатила за услуги ЖКХ, за некоторое по старой платежке пока мало людей в кассе. Коронавируса не боюсь, кому суждено утонуть он не сгорит.Еще мы мало знаем истины, но когда-то мировое человечество разберется что это за болезнь на самом деле.
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Городу48

15 минут назад
Пройдитесь лучше по аптекам. Перекиси и хлоргексидина нигде нет
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Мандс Микельсон

22 минуты назад
Кругом одни сплетни ничем не подкрепленные. "Правда скучная а ложь будоражит"
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просто так

23 минуты назад
У Липчан денег особо нет а были бы деньги полными телегами вывозилось бы из магазинов и таксистам бы выручка
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Вася Куролесов

33 минуты назад
Каждый из вождей, правивших Россией (СССР) обязательно устраивал для подчиненного народца "веселую жизнь" ,чтобы не расслаблялись и были готовы к борьбе с мировым империализмом-при Сталине отоваривались по карточкам и стояли ночами, при Брежневе отмечались в очередях, при Горби помню хлеба не было в магазинах. Посмотрим, продолжит ли советскую традицию тот, кто считает распад СССР катастрофой 20 века
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Ваш

40 минут назад
Люди пережили коммунизм, знают голод и дефицит не понаслышке. Их можно понять
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Я

41 минуту назад
Какой не скупают вон в Ашане разбирают муку крупы сахар туалетную бумагу вижу что твориться вчера и сегодня
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