Торговые сети: «Поводов для ажиотажной скупки продуктов нет»

Боясь объявления всеобщего карантина липчане все же скупают бакалейные товары.

Опасаясь объявления всеобщего карантина по типу итальянского или французского сценария, некоторые липчане стали делать запасы самых ходовых товаров. Вот так, например, выглядели вчера полки одного крупного супермаркета.Сегодня утром GOROD48 поинтересовался у продавцов «Пятерочки», видят ли они ажиотажный спрос на продукты? Из ответа следовало, что да. Липчане впрок закупаются бакалеей: крупами, сахаром, макаронами, то есть долго хранимым товаром. Однако на складах, по их словам, всего в изобилии.А вот как прокомментировал ситуацию представитель X5 Retail Group, сети, объединяющей торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», Карусель»: «В некоторых магазинах сейчас наблюдается повышенный спрос на отдельные товары. Поэтому мы налаживаем дополнительные поставки с наших распределительных центров во всех регионах: увеличиваем объемы партий пользующихся спросом товаров и частоту пополнения полок, что требует дополнительных усилий от сотрудников и может занимать больше времени. Производители поставляют товар вовремя и на складах мы имеем достаточный запас, чтобы удовлетворить все потребности наших покупателей. Если на полке в магазине недостаточно товара, то завтра ее пополнят новой поставкой со склада».Сегодня областное управление потребительского рынка и ценовой политики организовало для СМИ съемки в магазине еще одной торговой сети - «Магните» на улице Плеханова.В магазине журналистов встретили во всеоружии: его работники были в масках, а полки ломились от продуктов. Среди покупателей в это время было много пенсионеров. Но, в отличие от опустошивших магазины москвичей, липчане не закупались впрок.- Чему бывать, того не миновать! - так ответила на вопрос о том, готовит ли она запас продуктов на случай эпидемии, пожилая женщина. - Я выросла на реке. Все детство провела в воде. И у нас никто не утонул, кроме одного пятилетнего мальчика. Наверное, у него была такая судьба - утонуть. Так что я ни к чему не готовлюсь.В тележке пенсионерки лежали две упаковки бекона. К ним женщина хотела купить еще и пачку риса, так как на него была скидка.Другая пожилая липчанка, судя по самодельной марлевой маске на лице, не фаталистка. Но и она не закупается впрок: «Зачем, если вокруг такое изобилие?»И все же в ходе долгих поисков нам удалось найти семью, которая потихоньку запасается продуктами. В ее НЗ уже вошли макароны, мука, гречка. Но этот запас небольшой, он позволит мужчине и женщине при самоизоляции прожить не более двух недель.Работники магазина говорят, что пользующиеся спросом товары на складе есть, а потому считают правильным поведение липчан, не попавших под потребительскую истерию.