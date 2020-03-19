Общество

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Детсады Липецка на карантин закрывать не будут

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#карантин #коронавирус
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Детсады Липецка на карантин закрывать не будут

За здоровье детей родителям беспокоится не стоит: персонал обеспечен масками, у малышей измеряют температуру. Платить за не посещенные дни не надо.

В Липецке не будут закрывать детские сады на карантин по коронавирусу. Об этом в своем Instagram сообщила председатель департамента образования Липецка Светлана Бедрова. Причиной официального сообщения стало множество фейков на тему карантина в детских садах Липецка.

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ДЕТСКИЕ САДЫ в Липецке НЕ БУДУТ ЗАКРЫВАТЬ из-за коронавируса. И это официальная информация! Сталкиваюсь с неоднократными фейковыми новостями на эту тему. Понимаю, что не у всех родителей есть возможность сидеть с детьми дома либо оставить их с бабушками. Мамы и папы сами будут решать, вести ли ребенка в детский сад. Развею еще один миф. ОПЛАТА за детский сад, если ребенок его не посещает во время карантина до 12 апреля, ВЗИМАТЬСЯ НЕ БУДЕТ! Но напоминаю, что при отсутствии малыша в дошкольном учреждении больше 5 дней, вернуться в детский коллектив он сможет только при наличии справки от педиатра. В настоящее время во всех дошкольных образовательных учреждениях организована работа по предупреждению распространения коронавирусной инфекции: - организовано проведение осмотра и термометрии детей при приеме в ДОУ; - несколько раз в день помещения дезинфицируют с использованием средств, активных в отношении вирусов. Кроме мытья полов обрабатываются игрушки и замачивается посуда после каждого приема пищи детьми; - соблюдаются графики проветривания помещений; - обеспечены масками все сотрудники ДОУ (масочный режим осуществляется в утренние часы при приеме детей и вечернее время). Используются как одноразовые маски, так и марлевые. Все выявленные дети с повышенной температурой или сотрудники направляются в поликлинику для прохождения соответствующего осмотра у врача.

Публикация от Светлана Бедрова (@svbedrova5)



- Понимаю, что не у всех родителей есть возможность сидеть с детьми дома либо оставить их с бабушками. Мамы и папы сами будут решать, вести ли ребенка в детский сад. Сейчас во всех дошкольных образовательных учреждениях организована работа по предупреждению распространения коронавирусной инфекции: организовано проведение осмотра и термометрии детей при приеме в ДОУ, несколько раз в день помещения дезинфицируют с использованием средств, активных в отношении вирусов, обрабатываются игрушки и замачивается посуда после каждого приема пищи детьми, соблюдаются графики проветривания помещений, масками обеспечены все сотрудники ДОУ (масочный режим осуществляется в утренние часы при приеме детей и вечернее время). Используются как одноразовые маски, так и марлевые. Все выявленные дети с повышенной температурой или сотрудники направляются в поликлинику для прохождения соответствующего осмотра у врача., - уточняется в сообщении.

Кроме того, Светлана Бедрова развеяла миф насчет оплаты детсада: если ребенок его не посещает во время карантина до 12 апреля, оплата взиматься не будет. «Но напоминаю, что при отсутствии малыша в дошкольном учреждении больше 5 дней, вернуться в детский коллектив он сможет только при наличии справки от педиатра», уточнила председатель департамента образования.



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#карантин #коронавирус
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Комментарии (7)

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Как гость
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4 минуты назад
Давайте родителям больничные. Почему депутаты, чинуши и т.п.шваль уходит на карантин и будут за з/п штаны протирать?
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Работник сада

6 минут назад
Насчёт обеспечения масками персонала-полная ложь, ничего нам не дают
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Гость

17 минут назад
Ну конечно маски у всех,а что в школах ,вузах и т.д нельзя выделить маски ,что за бред, дети маленькие уязвимы а сады не на карантине жесть какая забота
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гость

20 минут назад
Не с кем оставить? Так разъясните, что на время карантина выдается больничный лист родителям и проблема решена
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гость

21 минуту назад
Суды на карантине, приставы на карантине, школы на карантине, а малыши и так часто болеющие из-за постоянного нахождения сопливых и кашляющих на карантин не уйдут... Своеобразная "забота" о детях...
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Смешно

24 минуты назад
Да закройте вы уже весь город на карантин и заставти всех людей сидеть в своих квартирах, коронавирус же всё-таки гуляет! Опасно ведь для жизни!!!
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Крипг

29 минут назад
Кто то,Где то кого то обманывает.Только вот пока не ясно,Кто ,кого,и где.
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