Детсады Липецка на карантин закрывать не будут

За здоровье детей родителям беспокоится не стоит: персонал обеспечен масками, у малышей измеряют температуру. Платить за не посещенные дни не надо.

В Липецке не будут закрывать детские сады на карантин по коронавирусу. Об этом в своем Instagram сообщила председатель департамента образования Липецка Светлана Бедрова. Причиной официального сообщения стало множество фейков на тему карантина в детских садах Липецка.- Понимаю, что не у всех родителей есть возможность сидеть с детьми дома либо оставить их с бабушками. Мамы и папы сами будут решать, вести ли ребенка в детский сад. Сейчас во всех дошкольных образовательных учреждениях организована работа по предупреждению распространения коронавирусной инфекции: организовано проведение осмотра и термометрии детей при приеме в ДОУ, несколько раз в день помещения дезинфицируют с использованием средств, активных в отношении вирусов, обрабатываются игрушки и замачивается посуда после каждого приема пищи детьми, соблюдаются графики проветривания помещений, масками обеспечены все сотрудники ДОУ (масочный режим осуществляется в утренние часы при приеме детей и вечернее время). Используются как одноразовые маски, так и марлевые. Все выявленные дети с повышенной температурой или сотрудники направляются в поликлинику для прохождения соответствующего осмотра у врача., - уточняется в сообщении.Кроме того, Светлана Бедрова развеяла миф насчет оплаты детсада: если ребенок его не посещает во время карантина до 12 апреля, оплата взиматься не будет. «Но напоминаю, что при отсутствии малыша в дошкольном учреждении больше 5 дней, вернуться в детский коллектив он сможет только при наличии справки от педиатра», уточнила председатель департамента образования.