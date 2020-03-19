Суды Липецкой области ушли на карантин

Судебные приставы на проходных сообщают об отложенных процессах и предлагают направлять заявления по почте из-за карантина.

С 19 марта и до 10 апреля во всех судах Российской Федерации в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) введены карантинные мероприятия, сообщает пресс-служба Липецкого областного суда.



Совместное постановление Президиума Верховного суда РФ и Президиума Совета судей РФ об ограничительных мерах в судах принято 18 марта. Рассмотрение многих дел отложено до конца карантинных мероприятий. Если не будет никаких изменений, дела начнут рассматриваться в обычном порядке, начиная с 10 апреля 2020 года.



С утра судебные приставы принимают на себя основной вал вопросов посетителей судов.

- Судья отложил дело, сегодня ничего не будет, - отвечает на вопрос один из приставов в Советском суде.



- Заявление можно отправить по почте, - отвечает его коллега на другой вопрос.



В пресс-службе облсуда GOROD48 рассказали, что исключение из карантинных правил составляют дела безотлагательного характера. Например, те, по которым истекают сроки привлечения к уголовной и административной ответственности, материалы об избрании меры пресечения или продлении меры пресечения обвиняемым в совершении преступлений.



Как отметили в пресс-службе облсуда, категории дел, которые будут рассматриваться, в ближайшее время разместят на сайтах судов и доведут до общего сведения граждан. Списки конкретных дел будут находиться на руках у судебных приставов.



- Исковые заявления в суд принимаются не только почтой, но и через интернет-приёмную суда, - дополнили в пресс-службе облсуда.



В постановлении Президиума Верховного суда РФ говорится, что ряд дел может быть рассмотрен при помощи видеоконференц-связи. Однако очевидно, что список таких дел будет незначительным.



При исчислении сроков исковой давности будет приниматься во внимание дата отправки почтового обращения или дата подачи заявления через интрнет-приёмную суда.



Ещё один пункт Постановления ВС РФ и Совета судей РФ говорит о том, что теперь обычные посетители (слушатели) – те, кто не является участниками судебных процессов, – также не могут посещать судебные заседания. Это правило касается и журналистов.



- Данные мероприятия необходимы для безопасности жителей Липецкой области, - заявили в пресс-службе Липецкого областного суда. – Просим отнестись с к ним с пониманием!



