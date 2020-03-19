Общество
сегодня, 12:02
Суды Липецкой области ушли на карантин
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Судебные приставы на проходных сообщают об отложенных процессах и предлагают направлять заявления по почте из-за карантина.
С 19 марта и до 10 апреля во всех судах Российской Федерации в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) введены карантинные мероприятия, сообщает пресс-служба Липецкого областного суда.
Совместное постановление Президиума Верховного суда РФ и Президиума Совета судей РФ об ограничительных мерах в судах принято 18 марта. Рассмотрение многих дел отложено до конца карантинных мероприятий. Если не будет никаких изменений, дела начнут рассматриваться в обычном порядке, начиная с 10 апреля 2020 года.
С утра судебные приставы принимают на себя основной вал вопросов посетителей судов.
- Судья отложил дело, сегодня ничего не будет, - отвечает на вопрос один из приставов в Советском суде.
- Заявление можно отправить по почте, - отвечает его коллега на другой вопрос.
В пресс-службе облсуда GOROD48 рассказали, что исключение из карантинных правил составляют дела безотлагательного характера. Например, те, по которым истекают сроки привлечения к уголовной и административной ответственности, материалы об избрании меры пресечения или продлении меры пресечения обвиняемым в совершении преступлений.
Как отметили в пресс-службе облсуда, категории дел, которые будут рассматриваться, в ближайшее время разместят на сайтах судов и доведут до общего сведения граждан. Списки конкретных дел будут находиться на руках у судебных приставов.
- Исковые заявления в суд принимаются не только почтой, но и через интернет-приёмную суда, - дополнили в пресс-службе облсуда.
В постановлении Президиума Верховного суда РФ говорится, что ряд дел может быть рассмотрен при помощи видеоконференц-связи. Однако очевидно, что список таких дел будет незначительным.
При исчислении сроков исковой давности будет приниматься во внимание дата отправки почтового обращения или дата подачи заявления через интрнет-приёмную суда.
Ещё один пункт Постановления ВС РФ и Совета судей РФ говорит о том, что теперь обычные посетители (слушатели) – те, кто не является участниками судебных процессов, – также не могут посещать судебные заседания. Это правило касается и журналистов.
- Данные мероприятия необходимы для безопасности жителей Липецкой области, - заявили в пресс-службе Липецкого областного суда. – Просим отнестись с к ним с пониманием!
Совместное постановление Президиума Верховного суда РФ и Президиума Совета судей РФ об ограничительных мерах в судах принято 18 марта. Рассмотрение многих дел отложено до конца карантинных мероприятий. Если не будет никаких изменений, дела начнут рассматриваться в обычном порядке, начиная с 10 апреля 2020 года.
С утра судебные приставы принимают на себя основной вал вопросов посетителей судов.
- Судья отложил дело, сегодня ничего не будет, - отвечает на вопрос один из приставов в Советском суде.
- Заявление можно отправить по почте, - отвечает его коллега на другой вопрос.
В пресс-службе облсуда GOROD48 рассказали, что исключение из карантинных правил составляют дела безотлагательного характера. Например, те, по которым истекают сроки привлечения к уголовной и административной ответственности, материалы об избрании меры пресечения или продлении меры пресечения обвиняемым в совершении преступлений.
Как отметили в пресс-службе облсуда, категории дел, которые будут рассматриваться, в ближайшее время разместят на сайтах судов и доведут до общего сведения граждан. Списки конкретных дел будут находиться на руках у судебных приставов.
- Исковые заявления в суд принимаются не только почтой, но и через интернет-приёмную суда, - дополнили в пресс-службе облсуда.
В постановлении Президиума Верховного суда РФ говорится, что ряд дел может быть рассмотрен при помощи видеоконференц-связи. Однако очевидно, что список таких дел будет незначительным.
При исчислении сроков исковой давности будет приниматься во внимание дата отправки почтового обращения или дата подачи заявления через интрнет-приёмную суда.
Ещё один пункт Постановления ВС РФ и Совета судей РФ говорит о том, что теперь обычные посетители (слушатели) – те, кто не является участниками судебных процессов, – также не могут посещать судебные заседания. Это правило касается и журналистов.
- Данные мероприятия необходимы для безопасности жителей Липецкой области, - заявили в пресс-службе Липецкого областного суда. – Просим отнестись с к ним с пониманием!
15 2251
Закрыть - в смысле посадить?
кривосудие
ВВП
Оллля
Гаражи на ЦЫолковского стрит
Алкан с 15
Господа АЛКОГОЛИКИ !
Гость
Народ
Смешно