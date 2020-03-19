Общество

сегодня, 12:02

Суды Липецкой области ушли на карантин

15 2251
#суды #коронавирус
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Суды Липецкой области ушли на карантин

Судебные приставы на проходных сообщают об отложенных процессах и предлагают направлять заявления по почте из-за карантина.

С 19 марта и до 10 апреля во всех судах Российской Федерации в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции  (2019-nCoV) введены карантинные мероприятия, сообщает пресс-служба Липецкого областного суда.

Совместное постановление Президиума Верховного суда РФ и Президиума Совета судей РФ об ограничительных мерах в судах принято 18 марта. Рассмотрение многих дел отложено до конца карантинных мероприятий. Если не будет никаких изменений, дела начнут рассматриваться в обычном порядке, начиная с 10 апреля 2020 года. 

С утра судебные приставы принимают на себя основной вал вопросов посетителей судов.
- Судья отложил дело, сегодня ничего не будет, - отвечает на вопрос один из приставов в Советском суде.

- Заявление можно отправить по почте, - отвечает его коллега на другой вопрос.

В пресс-службе облсуда GOROD48 рассказали, что исключение из карантинных правил составляют дела безотлагательного характера. Например, те, по которым истекают сроки привлечения к уголовной и административной ответственности, материалы об избрании меры пресечения или продлении меры пресечения обвиняемым в совершении преступлений. 

Как отметили в пресс-службе облсуда, категории дел, которые будут рассматриваться, в ближайшее время разместят на сайтах судов и доведут до общего сведения граждан. Списки конкретных дел будут находиться на руках у судебных приставов.

- Исковые заявления в суд принимаются не только почтой, но и через интернет-приёмную суда, - дополнили в пресс-службе облсуда. 

В постановлении Президиума Верховного суда РФ говорится, что ряд дел может быть рассмотрен при помощи видеоконференц-связи. Однако очевидно, что список таких дел будет незначительным. 

При исчислении сроков исковой давности будет приниматься во внимание дата отправки почтового обращения или дата подачи заявления через интрнет-приёмную суда.

Ещё один пункт Постановления ВС РФ и Совета судей РФ говорит о том, что теперь обычные посетители (слушатели) – те, кто не является участниками судебных процессов, – также не могут посещать судебные заседания. Это правило касается и журналистов. 

- Данные мероприятия необходимы для безопасности жителей Липецкой области, - заявили в пресс-службе Липецкого областного суда. – Просим отнестись с к ним с пониманием!

15 2251
#суды #коронавирус
2

Комментарии (15)

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Как гость
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Закрыть - в смысле посадить?

12 минут назад
ВВП, это ДА!!!
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кривосудие

14 минут назад
Что с судами, что без них.
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ВВП

17 минут назад
Думу и совет федерации нужно закрыть.
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Оллля

18 минут назад
Хоть бы! Они там все взяточники, их вообще закрыть надо, дела решают в пользу своих.
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Гаражи на ЦЫолковского стрит

24 минуты назад
Господа АЛКОГОЛИКИ !, отличная новость наконецто наше предприятие заработает в полную Мощщщщ
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Алкан с 15

24 минуты назад
Бухать теперь можно, лишают по решению суда, а суды закрыты!!!
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Господа АЛКОГОЛИКИ !

34 минуты назад
В связи с короновирусом могут полностью прекратиться закупки алкоголя за рубежом ,поэтому вам придется перейти или на паленку ,или на самогон добрых бабушек ,бабушки не оставят вас в беде !
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Гость

53 минуты назад
А когда на нлмк будет карантин? Мыры профилактики отсутствуют полностью, одни показные выступления. Теперь новая фишка щаполни анкету,маразм крепчает
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Народ

56 минут назад
Коронавирусные каникулы ! Почему бы не отдохнуть под шумок !
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Смешно

58 минут назад
Да закройте вы уже весь город на карантин! И заставьте людей сидеть в своих квартирах, коронавирус же всё-таки гуляет! Опасно ведь для жизни!!!
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