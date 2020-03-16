Общество

17 минут назад

ЛГТУ вводит дистанционную фору обучения

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#карантин #коронавирус
ЛГТУ вводит дистанционную фору обучения
В Липецком государственном техническом университете принято решение о введении с 16 марта исключительно дистанционной форме обучения. Вуз готовит соответствующий приказ, который вскоре разместят на сайте университета.

Напомним, сегодня на дистанционную форму обучения перешел еще один крупнейший вуз области - педагогический университет. Сообщение о переходе на дистанционную форму обучения размещено и на сайте Елецкого университета

Рекомендацию о переходе на дистанционное обучение студентов в связи с активным распространением коронавирусной инфекции 15 марта дло российским вузам министерство образования и науки РФ. 
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#карантин #коронавирус

Комментарии (2)

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Гость

2 минуты назад
Серьезные ВУЗы переходят на дистанционную форму, а школьников 23 выведут на учебу? Город 48, узнайте информацию в департаменте, пожалуйста!
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Гость

4 минуты назад
Фору или форму. Ну заголовки пишите правельно.
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