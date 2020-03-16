Общество
17 минут назад
ЛГТУ вводит дистанционную фору обучения
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В Липецком государственном техническом университете принято решение о введении с 16 марта исключительно дистанционной форме обучения. Вуз готовит соответствующий приказ, который вскоре разместят на сайте университета.
Напомним, сегодня на дистанционную форму обучения перешел еще один крупнейший вуз области - педагогический университет. Сообщение о переходе на дистанционную форму обучения размещено и на сайте Елецкого университета.
Рекомендацию о переходе на дистанционное обучение студентов в связи с активным распространением коронавирусной инфекции 15 марта дло российским вузам министерство образования и науки РФ.
Напомним, сегодня на дистанционную форму обучения перешел еще один крупнейший вуз области - педагогический университет. Сообщение о переходе на дистанционную форму обучения размещено и на сайте Елецкого университета.
Рекомендацию о переходе на дистанционное обучение студентов в связи с активным распространением коронавирусной инфекции 15 марта дло российским вузам министерство образования и науки РФ.
2 259
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