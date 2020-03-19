40 минут назад
Константин Кожевников освобожден от должности прокурора Липецкой области
Прокурор Липецкой области Константин Кожевников освобожден от должности соответствующим указом президента РФ. Ожидается, что новый руководитель областной прокуратуры будет назначен уже в ближайшие дни.
По сведениям GOROD48, нового прокурора области могут назначить уже в ближайшую неделю. Наши источники называют наиболее вероятным преемником Кожевникова 40-летнего заместителя прокурора Саратовской области Геннадия Анисимова.
фото прокуратуры Саратовской области.
Прокурором Липецкой области Константина Кожевникова назначили в ноябре 2013 года. В Липецк он приехал из Нижегородской области прокурором которой был два года.
Жизнь удалась.
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