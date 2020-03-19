Общество

40 минут назад

Константин Кожевников освобожден от должности прокурора Липецкой области

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#Константин Кожевников #прокуратура Липецкой области
Константин Кожевников освобожден от должности прокурора Липецкой области

Прокурор Липецкой области Константин Кожевников освобожден от должности соответствующим указом президента РФ. Ожидается, что новый руководитель областной прокуратуры будет назначен уже в ближайшие дни.

18 марта опубликован указ президента Российской Федерации об освобождении от должности прокурора Липецкой области Константина Кожевникова. Отставка руководителя областной прокуратуры не стала неожиданностью: о кадровом решении по прокурору заговорили еще зимой, а в начале марта Кожевников ушел в отпуск, из которого подчиненные его возвращения уже не ждали.

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По сведениям GOROD48, нового прокурора области могут назначить уже в ближайшую неделю. Наши источники называют наиболее вероятным преемником Кожевникова 40-летнего заместителя прокурора Саратовской области Геннадия Анисимова.

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фото прокуратуры Саратовской области.

Прокурором Липецкой области Константина Кожевникова назначили в ноябре 2013 года. В Липецк он приехал из Нижегородской области прокурором которой был два года.  


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#Константин Кожевников #прокуратура Липецкой области

Комментарии (3)

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Жизнь удалась.

31 секунду назад
Футболист запаса- кожаный мяч- обнулен!
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Арканзас

5 минут назад
Теперь футбол, грибы и думы о лучшей жизни. Остался правый нападающий Марков , но думаю не надолго, * шлейф и за ним тянется.
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гость

9 минут назад
хоть одно здоровое решение
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