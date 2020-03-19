Болезнь все трое инфицированных коронавирусом липчан перенесли в легкой форме

На случай эпидемии для клиники приобретают еще пять аппаратов искусственной вентиляции легких.

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Как уже сообщал GOROD48, из областной инфекционной больницы сегодня выписали трех переболевших коронавирусной инфекцией липчан. Но, как сообщила журналистам заведующая отделением стационара Галина Слюсарева (в котором их лечили), на территории созданного для ухода за такими больными госпиталя по-прежнему сохраняется особое положение.По словам Галины Слюсаревой, трое попавших к ним на лечение липчан, прибывших из турпоездки в Италию, оказались людьми с неустойчивой психикой. Они не понимали, почему их нужно было держать в изоляции и почему к ним в боксы входили медики в наглухо закрытых костюмах.Сотрудники ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» с новым для них вызовом справились блестяще. Как говорится, на эту современную чуму навалились всем миром: медики и средний персонал больницы, эпидемиологи, чиновники облздрава - все внесли свою лепту в первый опыт лечения смертельно опасной инфекции COVID19, от пандемии которой по актуальным данным уже скончались на земном шаре без малого 9 тысяч заболевших.- Так как от этого коронавируса нет специфического лечения, в созданном нами госпитале было введено военное положение. А при военном положении мы должны выполнять приказы. Это и вызывало некоторые сложности, - говорит, не уточняя деталей, Галина Слюсарева.Под госпиталь в «инфекционке» отдан отдельно стоящий корпус на 50 больных. Но, как говорил на прошлой неделе начальник облздрава Юрий Шуршуков, ими мощности лечения коронавирусных больных в регионе не ограничиваются. Медики при необходимости сможем предоставить под лечение больных коронавирусом как 400 коек на базе этой клиники, так и еще сто - в районных больницах. В принципе медики могут оказать при необходимости необходимую помощь до 1500 больным на территории региона.Молодая врач Юлия Красникова лично входила в боксы больных в полностью изолированном спецкостюме.- Да, было страшно вначале, но мы просто делали свою работу, - говорит медик.По словам Юлии Красниковой, никто из ее коллег, даже возрастных, не покинул строй. К счастью, болезнь все трое заболевших липчан перенесли в легкой форме, не вызвавшей самого опасного при этом типе коронавируса осложнения - пневмонии, требующей подключения больного к аппарату искусственной вентиляции легких.По словам Юрия Шуршукова, для лечения больных COVID19 в области есть все необходимое. Например, 400 аппаратов ИВЛ, десятая часть которых - экспертного класса. Однако на всякий случай по распоряжению губернатора Игоря Артамонова медики областной «инфекционки» скоро получат еще пять таких новых аппаратов.- Италия, где от коронавирусной инфекции погибло почти три тысячи больных, не было такой противоэпидемиологической службы, которой располагает Россия, - так Юрий Шуршуков ответил на вопрос о причинах такой высокой смертности в этой европейской стране.