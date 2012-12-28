Сегодня в Липецке: в какой валюте лучше хранить сбережения, липчане начали платить таксистам по 100 рублей сверху
С обманувшего липецких пенсионерок мошенника из Ростова-на-Дону взыскали 322 000 рублей
Общество
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сегодня, 13:19
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Бабушкино горе: 10-летний внук перевёл мошенникам 210 000 рублей
А 53-летний липчанин отправил мошенникам на виртуальную карту полтора миллиона рублей.
12 июня в полицию обратился 53-летний липчанин, который перевёл мошенникам на виртуальную карту полтора миллиона рублей. Он общался с менеджером торговой площадки и пытался вывести деньги с биржи через мобильное приложение.
13 июня в Грязях 45-летний мужчина пытался заказать интим-услуги и отправил мошенникам 8 500 рублей.
58-летнюю липчанку 12 июня обманули на 520 000 рублей под предлогом необходимости задекларировать все свои сбережения и перевести их на спецсчёт.
46-летняя жительница Лебедяни поверила звонку «сотрудника ФСБ» и под предлогом предотвращения мошеннических действий и сохранения денег перевела через банкомат на виртуальную карту 510 000 рублей. Точно также обманули жителя Льва Толстого на полмиллиона рублей.
В Грязях 39-летняя женщина потеряла 750 000 рублей: она откликнулась на предложение о дополнительном заработке и с 5 по 11 июня неоднократно переводила деньги на указанные ей счета.
23-летнего липчанина обманули на 17 600, когда парень пытался купить в мессенджере билеты на стендап-концерт. Он перешёл по ссылке и ввёл данные своей банковской карты.
А 31-летний липчанин поверил звонкам из страховой компании и «Центробанка» и с 9 по 11 июня под предлогом защиты денег от посягательства третьих лиц лишился 700 000 рублей.
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