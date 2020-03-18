Движение по мосту в Новой Жизни ограничат в эти выходные

В ночь с 20 на 21 марта снова будет ограничено движение по путепроводу в районе посёлка Новая Жизнь на автодороге Липецк - Грязи – Песковатка.

Как и в январе, на путепроводе организуют реверсивное движение со светофорным регулированием, сообщает областное управление дорог и транспорта.



Занятая реконструкцией путепровода подрядная организация продолжает свайные работы: забиты уже 25 свай из 53. Также ведётся устройство подпорных бетонных стен. Сейчас необходимо заложить трубошпунт в начале сооружения (со стороны Липецка) – именно с этим связана необходимость перекрытия одной полосы движения.



Во избежание заторов водителям рекомендуют пользоваться путями объезда через дамбу Матырского водохранилища или через «Восточный обход промышленной зоны города Липецка». Движение грузового транспорта на реконструируемом участке пока ограничат.



На межмуниципальных маршрутах пригородного сообщения № 106, 407 «Липецк (пл. Мира) – Грязи», «Грязи – Липецк», № 112 «Липецк (пл. Мира) – Казинка», № 592 «Липецк – Грязи – Березняговка» (в выходные дни) схема движения не изменится, однако ожидается увеличение времени сообщения.



Движение на путепроводе будет ограничено чуть больше 2х недель. Перекрытую полосу, согласно графику работ, откроют в ночь на понедельник, 6 апреля.



Работы по реконструкции сооружения ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» белгородской мостостроительной фирмой ООО «Автомост». Общая протяженность объекта - 635,1 метра, при этом протяжённость самого путепровода – 79,76 метра. Движение в сторону Грязей будет организовано по существующему путепроводу, который также будет реконструирован, а движение в обратном направлении пойдёт по вновь построенному сооружению. Ширина проезжей части там составит 9 метров. Завершатся работы в конце 2020 года.

