Здоровье

сегодня, 12:00

Из областной инфекционной больницы выписали болевших коронавирусной инфекцией липчан

25 2475
#коронавирус
3
Из областной инфекционной больницы выписали болевших коронавирусной инфекцией липчан

В полдень 19 марта из областной инфекционной больницы выписали тех самых трех человек, у которых 7 марта обнаружили коронавирус. 

Сейчас в отдельных боксах больницы с диагнозом ОРВИ находятся два контактировавших с ними пациента - их не отправили в данковский обсерватор из-за выраженных симптомов простуды.

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После выписки пациентов начальник областного управления здравоохранения Юрий Шуршуков поблагодарил персонал "инфекционки" за хорошо проделанную работой. Сегодня в 14.00 врачей больницы и само лечебное учреждение (клинике вручат сертификат на миллион рублей) наградят в областной администрации.

В инфекционную больницу 51-летнюю женщину и супружескую пару (1972 и 1981 года рождения)  госпитализировали 6 марта. На следующий день из тесты на коронавирус дали положительный результат. Все трое заболевших побывали в автопутешествии по Италии.

В данковском обсерваторе сегодня находятся 33 человека, двое из них – дети. Эти люди или контактировали с больными коронавирусной инфекцией, или побывали в странах с неблагополучной эпидемиологической обстановкой: Италии, Китае, Иране, Южной Корее. Вчера из обсерватора выписали первых четверых человек.

Новых случаев заражения коронавирусом по состоянию на 19 марта в Липецкой области не выявлено. Таким образом, в настоящее время в регионе нет больных коронавирусной инфекцией.
25 2475
#коронавирус
3

Комментарии (27)

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Все было...

12 секунд назад
алкашу, распространялось, с каждым годом новые страны присоединялись. Видно мозгов совсем нет.
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фядот стрелец

25 секунд назад
короновирус фигня,вот вошь лобковая это да,уж щибко больно кусается.
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сам по себе

49 секунд назад
Во всём мире нет лекарств а в Липецкой области вылечили.
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Да уж...

1 минуту назад
А где правда то? У Липчан иммунитет созданный НЛМК?)))
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В тайгу отправлять

2 минуты назад
липчанин, какие, там богатые? Кинулись на дешёвые путевки. Только русские дебилы сейчас путешествуют. Знакомые вернулись с ОАЭ, путевка 24 тыс. Жадность. И ни кто их не проверял. Сразу пошли на работу. А этих, типа больных, штраф большой выписать, может поумнеют. Из за трёх идиотов, такой кипишь.
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Алекс

3 минуты назад
Молодцы! Хорошая работа
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алкашу

4 минуты назад
Тогда еще не было такого в Италии, если вы сидите в своей норе, не значит другие должны
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Для ну-ны

5 минут назад
У большинства людей с легкой формой болезнь проходит в течение недели
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алкаш

7 минут назад
В том числе они же эту заразу и растащили. Хорошо слетали? на фига поперлись, если уже про вирус было известно? Авось пронесет, думали колхозники
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Skrip

7 минут назад
Если одних наградят,то другая сторона должна быть побита.Тумаки и пряники надо делить пропорционально.А уж как соседи их ждут.Прям в засос будут встречать.
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