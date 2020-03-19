сегодня, 12:00
Из областной инфекционной больницы выписали болевших коронавирусной инфекцией липчан
В полдень 19 марта из областной инфекционной больницы выписали тех самых трех человек, у которых 7 марта обнаружили коронавирус.
После выписки пациентов начальник областного управления здравоохранения Юрий Шуршуков поблагодарил персонал "инфекционки" за хорошо проделанную работой. Сегодня в 14.00 врачей больницы и само лечебное учреждение (клинике вручат сертификат на миллион рублей) наградят в областной администрации.
В инфекционную больницу 51-летнюю женщину и супружескую пару (1972 и 1981 года рождения) госпитализировали 6 марта. На следующий день из тесты на коронавирус дали положительный результат. Все трое заболевших побывали в автопутешествии по Италии.
В данковском обсерваторе сегодня находятся 33 человека, двое из них – дети. Эти люди или контактировали с больными коронавирусной инфекцией, или побывали в странах с неблагополучной эпидемиологической обстановкой: Италии, Китае, Иране, Южной Корее. Вчера из обсерватора выписали первых четверых человек.
Новых случаев заражения коронавирусом по состоянию на 19 марта в Липецкой области не выявлено. Таким образом, в настоящее время в регионе нет больных коронавирусной инфекцией.
Все было...
фядот стрелец
сам по себе
Да уж...
В тайгу отправлять
Алекс
алкашу
Для ну-ны
алкаш
Skrip