Общество
18 минут назад
На следующей неделе занятия в школах области возобновлять не будут
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Из-за распространения коронавируса в российских школах с 23 марта по 12 апреля объявят каникулы, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на первом заседании рабочей группы по координации и взаимодействию с региональными управлениям образования. Об этом сегодня рассказали РИА Новости.
Как сообщил GOROD48 вице-губернатор Анатолий Якутин, уже ясно, что школьный карантин в области продлен на всю следующую неделю. Затем решение будет приниматься исходя ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
Как сообщил GOROD48 вице-губернатор Анатолий Якутин, уже ясно, что школьный карантин в области продлен на всю следующую неделю. Затем решение будет приниматься исходя ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
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