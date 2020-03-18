Общество

18 минут назад

На следующей неделе занятия в школах области возобновлять не будут

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#каникулы #карантин #коронавирус
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На следующей неделе занятия в школах области возобновлять не будут
Из-за распространения коронавируса в российских школах с 23 марта по 12 апреля объявят каникулы, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на первом заседании рабочей группы по координации и взаимодействию с региональными управлениям образования. Об этом сегодня рассказали РИА Новости.

Как сообщил GOROD48 вице-губернатор Анатолий Якутин, уже ясно, что школьный карантин в области продлен на всю следующую неделю. Затем решение будет приниматься исходя ситуации с распространением коронавирусной инфекции. 
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#каникулы #карантин #коронавирус
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Комментарии (1)

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Родители

3 минуты назад
Жесть а как же огэ и егэ. Просим отменить пересмотреть
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