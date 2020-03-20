Общество

42 минуты назад

Назначены исполняющие обязанности областных управлений ЖКХ, энергетики и тарифов и фонда капремонта

3 709
#кадры
Назначены исполняющие обязанности областных управлений ЖКХ, энергетики и тарифов и фонда капремонта

Сразу несколько новых назначений произведено в кадровом аппарате администрации Липецкой области. 

Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, исполняющим обязанности начальника регионального управления энергетики и тарифов назначен Виктор Беребеня. Ранее он работал генеральным директором ОГУП «Липецкая областная коммунальная компания». Основная деятельность предприятия – обеспечение стабильного обслуживания объектов электро- и теплосетевого хозяйства региона. Окончил ЛГТУ по специальности инженер. Родился в 1983 году, женат, воспитывает двоих детей.

Исполнять обязанности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области будет Александр Завертяев. Он прошёл трудовой путь от инженера до заместителя директора комплекса теплоснабжения, после чего был принят на госслужбу в управление энергетики и тарифов региона. Родился в 1990 году, женат.

Фонд капитального ремонта возглавила Елена Бабикова. Ранее она занимала должность заместителя гендиректора ФКР. Имеет два высших образования: менеджер и специалист по водоснабжению и водоотведению. 45 лет, не замужем.

Все новые руководители приступят к работе с 24 марта.
3 709
#кадры

Комментарии (3)

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НАРОД

10 минут назад
Наворовал сам - уступи место товарищу! Ему тоже нужно.
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Виктор 2-28-14

15 минут назад
Я послал им резюме,....а они не а ни б....Как же вы?.....Да как же так?....Ну опять попал в просак....
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ОКУ "Центр занятости"

24 минуты назад
Липчане! Напоминаем, что конкурс на вакансии в обл.администрации продолжается. Мы ждём Ваших резюме!
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