Происшествия
46 минут назад
Первое заседание по делу Юлия Крючковой отложено из-за коронавируса
Суд над Ольгой Крючковой и ее подельниками сделало закрытым постановление Президиума Верховного Суда РФ.
Вчера российские суды получили постановление Президиума Верховного Суда РФ и Президиума Совета судей РФ о мерах чрезвычайного характера в связи с коронавирусной инфекцией. Судьям и работникам аппаратов судов приказано самоизолироваться «при малейших признаках заболевания», а также рассматривать «только категории дел безотлагательного характера - в частности об избрании или отмене мер пресечения.
то же постановление встречает посетителей Советского районного суда Липецка, где сегодня в 11.00 начался процесс по Крючковой и Бакланову
В Советском районном суде Липецка сегодня должен был начаться процесс по делу экс-начальницы областного управления имущественных и земельных отношений Ольги Крючковой и экс-председателя департамента градостроительства и архитектуры мэрии Липецка Михаила Бакланова. Из-за мер предложенных Верховным судом процесс отложили.
По версии следствия, осенью 2016 года Ольга Крючкова получила через Михаила Бакланова и адвоката Владимира Писаренко взятку от предпринимателя за действия в его пользу: выдачу письменного согласия на предоставление права аренды на земельный участок, находящийся в собственности Липецкой области, ранее находившийся в аренде у другого лица. Как считает следствие, Бакланов, а также его знакомые Артем Ларин, Сергей Медников и адвокат Писаренко выступили посредниками в получении Крючковой 10 миллионов рублей (Ольга Крючкова якобы получила половину суммы, а оставшиеся деньги посредники поделили между собой). Ольга Крючкова с осени 2018 года находится под стражей как обвиняемая в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («взятка»). Михаила Бакланова и адвоката Владимира Писаренко обвиняют в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).
Напомним, что в январе бывших высокопоставленных «земельных» чиновников этапировали в Липецк из столичных следственных изоляторов. С той поры они находятся в СИЗО.
то же постановление встречает посетителей Советского районного суда Липецка, где сегодня в 11.00 начался процесс по Крючковой и Бакланову
В Советском районном суде Липецка сегодня должен был начаться процесс по делу экс-начальницы областного управления имущественных и земельных отношений Ольги Крючковой и экс-председателя департамента градостроительства и архитектуры мэрии Липецка Михаила Бакланова. Из-за мер предложенных Верховным судом процесс отложили.
По версии следствия, осенью 2016 года Ольга Крючкова получила через Михаила Бакланова и адвоката Владимира Писаренко взятку от предпринимателя за действия в его пользу: выдачу письменного согласия на предоставление права аренды на земельный участок, находящийся в собственности Липецкой области, ранее находившийся в аренде у другого лица. Как считает следствие, Бакланов, а также его знакомые Артем Ларин, Сергей Медников и адвокат Писаренко выступили посредниками в получении Крючковой 10 миллионов рублей (Ольга Крючкова якобы получила половину суммы, а оставшиеся деньги посредники поделили между собой). Ольга Крючкова с осени 2018 года находится под стражей как обвиняемая в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («взятка»). Михаила Бакланова и адвоката Владимира Писаренко обвиняют в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).
Напомним, что в январе бывших высокопоставленных «земельных» чиновников этапировали в Липецк из столичных следственных изоляторов. С той поры они находятся в СИЗО.
Недавно смотрела
Ржу
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Липчанин
Липчанин
а с земельными махинациями в Липецке
Милая Оксана
Рубль признан самым слабым
Противозаконная отсебятина
Алексей П.