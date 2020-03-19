Происшествия

46 минут назад

Первое заседание по делу Юлия Крючковой отложено из-за коронавируса

14 995
#Ольга Крючкова #Михаил Бакланов
2
Первое заседание по делу Юлия Крючковой отложено из-за коронавируса

Суд над Ольгой Крючковой и ее подельниками сделало закрытым постановление Президиума Верховного Суда РФ.

Вчера российские суды получили постановление Президиума Верховного Суда РФ и Президиума Совета судей РФ о мерах чрезвычайного характера в связи с коронавирусной инфекцией. Судьям и работникам аппаратов судов приказано самоизолироваться «при малейших признаках заболевания», а также рассматривать «только категории дел безотлагательного характера - в частности об избрании или отмене мер пресечения.

bef6c674-7b1d-42c6-8418-4c766407fbcc.jpg

66f4e59f-840c-498c-946d-3c85d23adf21.jpg

0017fc9d-7bbd-4385-a477-c0d2c0efddde.jpg

то же постановление встречает посетителей Советского районного суда Липецка, где сегодня в 11.00 начался процесс по Крючковой и Бакланову

В Советском районном суде Липецка сегодня должен был начаться процесс по делу экс-начальницы областного управления имущественных и земельных отношений Ольги Крючковой и экс-председателя департамента градостроительства и архитектуры мэрии Липецка Михаила Бакланова. Из-за мер предложенных Верховным судом процесс отложили.

По версии следствия, осенью 2016 года Ольга Крючкова получила через Михаила Бакланова и адвоката Владимира Писаренко взятку от предпринимателя за действия в его пользу: выдачу письменного согласия на предоставление права аренды на земельный участок, находящийся в собственности Липецкой области, ранее находившийся в аренде у другого лица. Как считает следствие, Бакланов, а также его знакомые Артем Ларин, Сергей Медников и адвокат Писаренко выступили посредниками в получении Крючковой 10 миллионов рублей (Ольга Крючкова якобы получила половину суммы, а оставшиеся деньги посредники поделили между собой). Ольга Крючкова с осени 2018 года находится под стражей как обвиняемая в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («взятка»). Михаила Бакланова и адвоката Владимира Писаренко обвиняют в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Напомним, что в январе бывших высокопоставленных «земельных» чиновников этапировали в Липецк из столичных следственных изоляторов. С той поры они находятся в СИЗО.

14 995
#Ольга Крючкова #Михаил Бакланов
2

Комментарии (14)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Недавно смотрела

2 минуты назад
поминала. Когда Липецку дали 2 млрд на бкд. И Божко с объездом ездил-размахивать строителей. Ну и говорит-Москва! Дала 2 млрд. Мы вот думали-как с толком применить эту копеечку. 2 млрд-копеечка. Это в провинции-не говорю о Москве. Вот применили на плитку и бордюр. 2 млрд -копеечка. Что тут сказать про 10 млн?)))
ответить

Ржу

2 минуты назад
Не читайте до обеда советских газет.
ответить

Ты ещё скажи

5 минут назад
Липчанин, что они ничего не брали))) и засудили их неправомерно. Оклеветали)
ответить

Липчанин

6 минут назад
Потому что дело шито белыми нитками, как и все в нашей великой.
ответить

Липчанин

10 минут назад
Вот так сволочи и воры уходят у нас в стране от правосудия
ответить

а с земельными махинациями в Липецке

11 минут назад
надо разбираться на открытых процессах-почему такая путаница с координатами земельных участков,почему суды исключают из ЕГРД даже не приглашая на заседания собственников-заочными решениями лишая граждан прав на землю???
ответить

Милая Оксана

16 минут назад
Из любой ситуации, можно извлечь выгоду!
ответить

Рубль признан самым слабым

17 минут назад
Какая мерзасть, только штрафы !
ответить

Противозаконная отсебятина

19 минут назад
Липецкого кривосудия.В век интернета все шифруются.
ответить

Алексей П.

20 минут назад
Ха-ха-ха!!!Нашли повод....еще Валеру Клевцова освободите вчистую!Божко забудьте!Королеву О.П.-Героя России дайте!
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

15-летняя девушка упала с пятого этажа на улице Водопьянова
#падение с высоты
2
15-летняя девушка упала с пятого этажа на улице Водопьянова

31 минуту назад

Происшествия
Над «Европейским» поднялся столб дыма - горит строительный мусор
#пожар
3
Над «Европейским» поднялся столб дыма - горит строительный мусор

41 минуту назад

Происшествия
Основная версия пожара с гибелью трех человек - использование кустарного обогревателя
#пожар
Основная версия пожара с гибелью трех человек - использование кустарного обогревателя

55 минут назад

Происшествия
С фасада кафе на остановочном павильоне украли видеокамеру и провода
#остановка #Быханов сад
6
С фасада кафе на остановочном павильоне украли видеокамеру и провода

сегодня, 10:41

Происшествия
41-летняя женщина погибла в перевернувшемся автомобиле
#авария #ДТП
14
41-летняя женщина погибла в перевернувшемся автомобиле

сегодня, 08:48

Происшествия
Игоря Тинькова назвали будущим вице-губернатором Орловской области
#Игорь Тиньков
63
Игоря Тинькова назвали будущим вице-губернатором Орловской области

вчера, 22:15

Происшествия