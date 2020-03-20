Происшествия
41 минуту назад
Упавшей с балкона 5 этажа школьнице проведены серьезные операции
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15-летнюю девочку спасают нейрохирурги областной клинической больницы.
Как уже сообщал GOROD48, вчера утром 15-летняя девушка упала с пятого этажа на улице Водопьянова. С тяжелейшими травмами потерпевшую доставили в областную детскую больницу.
- Пациентка попала к нам в тяжелейшем состоянии. У нее диагностирована сочетанная травма тела. Полученные повреждения характерны для падения с высоты. У школьницы повреждены и отбиты внутренние органы, диагностирована черепно-мозговая травма, поврежден позвоночник. Упавшей с балкона девочке проведены ряд операций. В настоящий момент идет очередное хирургическое вмешательство, которое проводят по нашей просьбе нейрохирурги Липецкой областной клинической больницы, - сообщили GOROD48 в детской областной больнице.
Несмотря на все сложности в лечении подростка, медики видят положительную динамику в состоянии ее здоровья.
Как мы уже писали, девочку закрыли в квартире недовольные ее поведением родители. Однако она решила выбраться на улицу. Сбросив одноклассницам куртку, школьница попыталась спуститься к ним по балконам с пятого этажа и упала на землю.
- Пациентка попала к нам в тяжелейшем состоянии. У нее диагностирована сочетанная травма тела. Полученные повреждения характерны для падения с высоты. У школьницы повреждены и отбиты внутренние органы, диагностирована черепно-мозговая травма, поврежден позвоночник. Упавшей с балкона девочке проведены ряд операций. В настоящий момент идет очередное хирургическое вмешательство, которое проводят по нашей просьбе нейрохирурги Липецкой областной клинической больницы, - сообщили GOROD48 в детской областной больнице.
Несмотря на все сложности в лечении подростка, медики видят положительную динамику в состоянии ее здоровья.
Как мы уже писали, девочку закрыли в квартире недовольные ее поведением родители. Однако она решила выбраться на улицу. Сбросив одноклассницам куртку, школьница попыталась спуститься к ним по балконам с пятого этажа и упала на землю.
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