Происшествия

41 минуту назад

Упавшей с балкона 5 этажа школьнице проведены серьезные операции

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#падение с высоты
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Упавшей с балкона 5 этажа школьнице проведены серьезные операции

15-летнюю девочку спасают нейрохирурги областной клинической больницы.

Как уже сообщал GOROD48, вчера утром 15-летняя девушка упала с пятого этажа на улице Водопьянова. С тяжелейшими травмами потерпевшую доставили в областную детскую больницу.

- Пациентка попала к нам в тяжелейшем состоянии. У нее диагностирована сочетанная травма тела. Полученные повреждения характерны для падения с высоты. У школьницы повреждены и отбиты внутренние органы, диагностирована черепно-мозговая травма, поврежден позвоночник. Упавшей с балкона девочке проведены ряд операций. В настоящий момент идет очередное хирургическое вмешательство, которое проводят по нашей просьбе нейрохирурги Липецкой областной клинической больницы, - сообщили GOROD48 в детской областной больнице.

Несмотря на все сложности в лечении подростка, медики видят положительную динамику в состоянии ее здоровья.

Как мы уже писали, девочку закрыли в квартире недовольные ее поведением родители. Однако она решила выбраться на улицу. Сбросив одноклассницам куртку, школьница попыталась спуститься к ним по балконам с пятого этажа и упала на землю.
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#падение с высоты
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